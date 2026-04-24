静岡・川根発のフレーバーティーブランド「霧ト晴レ」、4月30日から「7品購入で1品無料」キャンペーンを開催 ～5月の季節限定フレーバーも選択可能。半年に一度の特別企画～
静岡・川根のフレーバーティーブランド「霧ト晴レ（from Kawane）」（運営：株式会社 植田園 [静岡県島田市]）は、2026年4月30日（木）12:00より、公式オンラインショップ限定で「7品購入で1品無料」キャンペーンを実施いたします。
本企画は、対象の「選べるセット」1注文につき、お好きなフレーバーを7品選ぶと、特典としてさらに＋1品が無料になる、半年に一度の特別なキャンペーンです。
本キャンペーンでは、同日発売の5月の季節限定ティーを含む多彩なラインナップの中から、好みや気分に合わせて、8種類（計32杯分）のフレーバーをお選びいただくことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347762/images/bodyimage1】
■ キャンペーンのポイント
・８袋（計32杯分）の大容量
1袋4ティーバッグ入り × 8品
→ 合計32杯分。日常使いに最適なボリューム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347762/images/bodyimage2】
・同日発売の5月の季節限定フレーバーも選択可能
掲載画像のレギュラーフレーバーはラインナップの一部であり、このほか季節限定ティーなど豊富に取り揃えています。
※特典の1袋はレギュラー商品からお選びいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347762/images/bodyimage3】
・実質1品（4ティーバッグ入り）無料
通常価格 2,592円（税込） → 特別価格 2,268円（税込）
1杯あたり約70円で楽しめます。
■ 注意事項（必ずご確認ください）
・本キャンペーンは専用特設ページからの注文のみ適用
・事前予約不可／4月30日12:00より購入可能
・連休明けより順次発送
特設ページ：
https://kiritohare.jp/c/selectset/105
■ キャンペーン概要
キャンペーン名：「7品購入で1品無料」キャンペーン
開催期間：2026年4月30日（木）12:00 ～ 5月6日（水）23:59
販売場所：公式オンラインショップ限定
価格：2,268円（税込）
内容：4ティーバッグ入り×8種類（計32杯分）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347762/images/bodyimage4】
■ ブランドについて
霧ト晴レ（from Kawane）は、静岡県・川根発、オンライン専売のフレーバーティーブランドです。
日々の気分に寄り添うお茶をテーマに、香りや味わいの設計から製造までを自社で行い、多彩なフレーバーと選ぶ楽しさを提供しています。
■ 会社概要
ブランド名：森から届くフレーバーティー『霧ト晴レ』 from Kawane
公式サイト：https://kiritohare.jp/
運営会社：株式会社 植田園
配信元企業：株式会社植田園
本企画は、対象の「選べるセット」1注文につき、お好きなフレーバーを7品選ぶと、特典としてさらに＋1品が無料になる、半年に一度の特別なキャンペーンです。
本キャンペーンでは、同日発売の5月の季節限定ティーを含む多彩なラインナップの中から、好みや気分に合わせて、8種類（計32杯分）のフレーバーをお選びいただくことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347762/images/bodyimage1】
・８袋（計32杯分）の大容量
1袋4ティーバッグ入り × 8品
→ 合計32杯分。日常使いに最適なボリューム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347762/images/bodyimage2】
・同日発売の5月の季節限定フレーバーも選択可能
掲載画像のレギュラーフレーバーはラインナップの一部であり、このほか季節限定ティーなど豊富に取り揃えています。
※特典の1袋はレギュラー商品からお選びいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347762/images/bodyimage3】
・実質1品（4ティーバッグ入り）無料
通常価格 2,592円（税込） → 特別価格 2,268円（税込）
1杯あたり約70円で楽しめます。
■ 注意事項（必ずご確認ください）
・本キャンペーンは専用特設ページからの注文のみ適用
・事前予約不可／4月30日12:00より購入可能
・連休明けより順次発送
特設ページ：
https://kiritohare.jp/c/selectset/105
■ キャンペーン概要
キャンペーン名：「7品購入で1品無料」キャンペーン
開催期間：2026年4月30日（木）12:00 ～ 5月6日（水）23:59
販売場所：公式オンラインショップ限定
価格：2,268円（税込）
内容：4ティーバッグ入り×8種類（計32杯分）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347762/images/bodyimage4】
■ ブランドについて
霧ト晴レ（from Kawane）は、静岡県・川根発、オンライン専売のフレーバーティーブランドです。
日々の気分に寄り添うお茶をテーマに、香りや味わいの設計から製造までを自社で行い、多彩なフレーバーと選ぶ楽しさを提供しています。
■ 会社概要
ブランド名：森から届くフレーバーティー『霧ト晴レ』 from Kawane
公式サイト：https://kiritohare.jp/
運営会社：株式会社 植田園
配信元企業：株式会社植田園
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