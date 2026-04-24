



松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）は、世界的な評価を受けるウイスキー「倉吉」シリーズをはじめ、クラフトジン、リキュールなど、自慢のラインナップを凝縮した50mlミニボトルシリーズ（全32種類）を現在好評発売中です。

「本物を、もっと自由に。体験から始まる新しいお酒選び」

「高価格なウイスキーを少しずつ試したい」「お気に入りのリキュールをまずは少量から」というお客様のニーズにお応えし、手のひらサイズの本格派コレクションをラインナップいたしました。

鳥取の美しい自然と名水が育んだ、妥協のない「本物」の味わいを、より身近に、よりスタイリッシュにお楽しみいただけます。

■ あなたはどのタイプ？ 32種類から見つかる「最高の1杯」

【憧れ体験タイプ】 ── まずは最高峰を味わいたい！

「倉吉18年」や「倉吉12年」などの高級ボトルをまずは一口。フルボトルは勇気がいるけれど、長期熟成感をリーズナブルに体験したい、本物志向のあなたへ。

【ホームパーティータイプ】 ── みんなでワイワイ盛り上がりたい！

テーブルに並べて即席の「テイスティング・バー」を開店。選ぶワクワク、比べる驚きで、いつもの家飲みを特別なイベントにしたいグループへ。

【賢くお試しタイプ】 ── 失敗したくないリキュール派！

「とっとリキュール白うさぎ」も全種類ラインナップ。ミニボトルで自分好みの「運命の1杯」を見つけたら、次はフルボトルでたっぷり楽しむ。そんなスマートな選び方をしたいあなたへ。

【こだわり独酌タイプ】 ── 一人の夜を贅沢に格上げしたい！

「少しだけでいい、でも質にはこだわりたい」。50mlの飲みきりサイズだから、毎日違う銘柄を一番フレッシュな状態で楽しみたい、自分時間を大切にするあなたへ。

【センス重視タイプ】 ── 「おっ！」と言われるギフトを贈りたい！

ちょっとしたお礼や手土産に。相手に気を遣わせず、驚きとセンスの良さを同時に届けたい、贈り物上手なあなたへ。

■ 注目のラインナップ（全32種類）

ウイスキー： 倉吉18年、12年、8年、山陰、鳥取、大山、松井など

クラフトジン： マツイジン 白兎、白兎プレミアム

リキュール： とっとリキュール白うさぎシリーズ（全11種類）、梅酒2種類

■ 商品概要

内容量： 各50ml

発売時期：2026年4月より発売中

販売場所：全国の酒販店、百貨店、お土産物店など

■企業情報

松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所

〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1

公式HP：https://matsuiwhisky.com

■商品についてのお問い合わせ先

松井酒造合名会社

電話（06-4309-6250）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※営業のご連絡は全てお断りしております

■このプレリリースへのお問い合わせ先

松井酒造合名会社 広報

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