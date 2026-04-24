2028年日本発着プリンセス・クルーズ5月14日販売開始 ダイヤモンド・プリンセス＆ サファイア・プリンセスの2隻体制で展開
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、プリンセス・クルーズが発表した2028年日本発着クルーズについて、2026年5月14日（木）より販売を開始いたします。
本クルーズは2027年に続き、ダイヤモンド・プリンセスおよびサファイア・プリンセスの2隻体制で運航され、アクセス良好な東京港を母港とした全40出発日の大型シーズンとして展開されます。
2028年2月から11月にかけて、日本・韓国・台湾の計3カ国39都市を巡る多彩な航路が設定されており、四季折々の日本の魅力を海から楽しめる内容です。
■2028年シーズンの注目ポイント
2028年日本発着クルーズでは、春の桜シーズンや夏祭りをテーマにした人気コースなど、季節ごとの魅力を活かした航路が用意されています。
桜を楽しむ春クルーズや、日本を代表する夏祭りを巡る人気コースなど、毎年好評のプログラムがさらに充実しています。
また、8日間のショートクルーズも設定されており、クルーズ初心者や現役世代の方でも参加しやすいラインナップです。
■早期予約でお得に
本クルーズでは、2026年12月20日までのマックス早期予約割引、2027年2月28日までのスーパー早期予約割引、早期予約割引など、段階的な早期割引制度が用意されています。さらに、同室3～4名様目の特別料金など、グループやファミリーにも嬉しい特典もご用意しています。
■ベストワンクルーズでの販売について
当社ではプリンセス・クルーズの公式代理店として、2026年5月14日（木）の販売開始と同時に、2028年日本発着クルーズの取り扱いを開始いたします。なお、コース詳細や旅行代金などの販売情報は、2026年5月14日（木）以降にご案内予定です。ゴールデンウィークのショートクルーズなど人気の日程や客室タイプは早期に満室となる傾向があるため、ご興味のあるお客様はお早めにお問い合わせください。
■今後の展開
ベストワンクルーズでは、日本発着クルーズを中心にラインナップをさらに拡充し、幅広いお客様のニーズにお応えしてまいります。今後も魅力あるクルーズ商品の提供を通じて、新たな旅の価値をお届けしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347978/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
本クルーズは2027年に続き、ダイヤモンド・プリンセスおよびサファイア・プリンセスの2隻体制で運航され、アクセス良好な東京港を母港とした全40出発日の大型シーズンとして展開されます。
2028年2月から11月にかけて、日本・韓国・台湾の計3カ国39都市を巡る多彩な航路が設定されており、四季折々の日本の魅力を海から楽しめる内容です。
■2028年シーズンの注目ポイント
2028年日本発着クルーズでは、春の桜シーズンや夏祭りをテーマにした人気コースなど、季節ごとの魅力を活かした航路が用意されています。
桜を楽しむ春クルーズや、日本を代表する夏祭りを巡る人気コースなど、毎年好評のプログラムがさらに充実しています。
また、8日間のショートクルーズも設定されており、クルーズ初心者や現役世代の方でも参加しやすいラインナップです。
■早期予約でお得に
本クルーズでは、2026年12月20日までのマックス早期予約割引、2027年2月28日までのスーパー早期予約割引、早期予約割引など、段階的な早期割引制度が用意されています。さらに、同室3～4名様目の特別料金など、グループやファミリーにも嬉しい特典もご用意しています。
■ベストワンクルーズでの販売について
当社ではプリンセス・クルーズの公式代理店として、2026年5月14日（木）の販売開始と同時に、2028年日本発着クルーズの取り扱いを開始いたします。なお、コース詳細や旅行代金などの販売情報は、2026年5月14日（木）以降にご案内予定です。ゴールデンウィークのショートクルーズなど人気の日程や客室タイプは早期に満室となる傾向があるため、ご興味のあるお客様はお早めにお問い合わせください。
■今後の展開
ベストワンクルーズでは、日本発着クルーズを中心にラインナップをさらに拡充し、幅広いお客様のニーズにお応えしてまいります。今後も魅力あるクルーズ商品の提供を通じて、新たな旅の価値をお届けしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347978/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
プレスリリース詳細へ