「わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?） ぺたん娘ダイカットステッカー」予約受付中！
2026年4月24日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、TVアニメ「わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）」の『ぺたん娘ダイカットステッカー』を発表し全国での予約受付を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347932/images/bodyimage1】
【ラインナップ】
・甘織 れな子
・王塚 真唯
・瀬名 紫陽花
・琴 紗月
・小柳 香穂
・甘織 遥奈
ペンギンパレード描きおこしの「ぺたん」と座った
かわいいデフォルメデザインの「ぺたん娘ダイカットステッカー」が新登場！
素材には、軽くて耐久性に優れた塩化ビニールを使用。
『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』の
キャラクターたちを、可愛らしく、かつ発色よく仕上げています。
ノートや手帳、デスク周りに貼るのはもちろん、
ちょっとしたインテリアやコレクションアイテムとしても活躍。
薄くて丈夫な素材なので、場所を取らず集めやすいのも嬉しいポイントです。
種類は全部で６種類！
お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日をちょっと楽しく彩ってみませんか？
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【商品概要】
商品名 ：わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）
ぺたん娘ダイカットステッカー
絵柄 ：6種
本体素材 ：塩化ビニール
製品サイズ ：約 80mm
価格 ：\550（税込）
発売予定日 ：2026年6月下旬
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【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001747/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
(C)みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347932/images/bodyimage1】
【ラインナップ】
・甘織 れな子
・王塚 真唯
・瀬名 紫陽花
・琴 紗月
・小柳 香穂
・甘織 遥奈
ペンギンパレード描きおこしの「ぺたん」と座った
かわいいデフォルメデザインの「ぺたん娘ダイカットステッカー」が新登場！
素材には、軽くて耐久性に優れた塩化ビニールを使用。
『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』の
キャラクターたちを、可愛らしく、かつ発色よく仕上げています。
ノートや手帳、デスク周りに貼るのはもちろん、
ちょっとしたインテリアやコレクションアイテムとしても活躍。
薄くて丈夫な素材なので、場所を取らず集めやすいのも嬉しいポイントです。
種類は全部で６種類！
お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日をちょっと楽しく彩ってみませんか？
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【商品概要】
商品名 ：わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）
ぺたん娘ダイカットステッカー
絵柄 ：6種
本体素材 ：塩化ビニール
製品サイズ ：約 80mm
価格 ：\550（税込）
発売予定日 ：2026年6月下旬
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【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001747/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
(C)みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
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