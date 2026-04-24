「わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?） ぺたん娘アクリルキーホルダー」予約受付中！

写真拡大

2026年4月24日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、TVアニメ「わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）」の『ぺたん娘アクリルキーホルダー』を発表し全国での予約受付を開始しました。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347929/images/bodyimage1】

【ラインナップ】
・甘織 れな子
・王塚 真唯
・瀬名 紫陽花
・琴 紗月
・小柳 香穂
・甘織 遥奈

ペンギンパレード描きおこしの「ぺたん」と座った
かわいいデフォルメデザインの「ぺたん娘アクリルキーホルダー」が登場です。

アクリルキーホルダーは、コンパクトで軽量ながらも、
鮮やかで美しいデザインが魅力のアイテムです。

透明度の高いアクリル素材を使用し、高品質な印刷で
「わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）」の
キャラクターたちがかわいく描かれています。
さらに、長期間使用しても劣化しにくいのもポイント！

本体サイズは全長約90mmと存在感のある大きめサイズ。
鞄やキーリングに付けて、持ち運びにも便利です♪

種類は全部で６種類！

お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日をもっと楽しく過ごしませんか？

------------------------------------------------------------------------------------
【商品概要】
商品名　　　：わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）
　　　　　　　ぺたん娘アクリルキーホルダー
絵柄　　　　：6種
本体素材　　：アクリル
製品サイズ　：約90mm
価格　　　　：\990（税込）
発売予定日　：2026年6月下旬
------------------------------------------------------------------------------------

【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001750/

他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。

【権利者表記】
(C)みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz

配信元企業：株式会社ペンギンパレード
プレスリリース詳細へ