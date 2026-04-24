なぜレモンサワーが“紅色”なのか？希少品種「露茜」と中野BCの技が叶えた「禁断のレモンサワー」誕生の裏側

KURAND株式会社

500種類以上のオリジナル酒を展開するオンライン酒屋「クランド( https://kurand.jp )

」。 私たちはこれまで、ジャンルを超えた新しいお酒の価値を提案してきました。その中でも、既存の「レモンサワー」という概念を、その色と味わいの両面から静かに、かつ鮮烈に破壊したのが「禁断のレモンサワー( https://kurand.jp/pages/kindan-lemonsour?utm_source=kurandmagazine&utm_medium=ec_button_260424_kindan-lemonsour&utm_campaign=37749___ )

」です。





一見すると、およそレモンサワーとは思えないほどの鮮やかな「紅色」。 2025年に抽選販売にて登場し、大きな反響を得たこの1本は、和歌山県・梅酒の名門酒蔵「中野BC」との共同開発によって誕生しました。















素材の力で育んだ「紅色」。そして、3種のレモンが織りなす「中毒性」。KURAND（クランドの運営元）の開発担当者と中野BCの職人が、理性を超えて辿り着いた「背徳の味」の正体に迫ります。

「レモンなのに紅い」--その正体は、希少な新品種「露茜」

「レモンサワーなのに紅いこと」。このコンセプトを打ち出したとき、KURANDが最もこだわったのは、それが「本物の果実の色」であることでした。そこでパートナーである中野BCから提案されたのが、和歌山県でも極めて希少な梅の品種「露茜（つゆあかね）」でした。





「露茜は2009年に品種登録されたばかりの、梅とスモモを掛け合わせた新しい品種です。和歌山は南高梅が圧倒的で、他の品種はほとんど作られていません。露茜も栽培する農家さんはごくわずかです」と中野BC営業本部の湯川隆介さんは語ります。















じつは、中野BCは露茜の品種開発当初から和歌山県の試験場と協力し、その加工方法を研究してきた、いわば「露茜のプロ」でもあります。

露茜を赤に染め上げるためには、和歌山県が特許を持つ「追熟（ついじゅく）」という特殊な工程が必要です。青いうちに収穫した梅にガスを当て、木の上で熟させるよりも鮮やかな紅色を引き出します。





中野BCだからこそ確保できるこの特別な素材が、レモンサワーの酸と反応することで、見た瞬間に理性を揺さぶる「禁断の紅色」へと昇華したのです。











3種のレモンを使い分ける。「果肉感」への並々ならぬ執念

見た目の驚きに負けない「中毒性」を作るため、クランドが求めたのは、単なる酸っぱさではない「圧倒的な果肉感」でした。これに対し、中野BCは3種類ものレモン果汁を使い分けるという設計で応えました。





その軸となったのが、「コミュニテッド果汁（レモンペースト）」です。 「通常のレモン果汁は酸味だけですが、コミュニテッド果汁は皮や種まで丸ごとすりつぶしたもの。これにより、はちみつレモンを食べた時のような皮のほろ苦さや、果実そのものにかぶりついたような質感が生まれました」（湯川さん）。















これに、甘みの強いシチリア産ストレート果汁と、酸味を凝縮した濃縮還元果汁をブレンド。 「レモンの苦味、酸味、甘みが絶妙に絡み合い、飲むというより『果実を味わう』感覚を目指しました」（湯川さん）。

「ブランデー」がもたらす1%の背徳感

今回のレモンサワーを「プレミアムサワーベース」として完成させるための最後のピースが、隠し味の「ブランデー」です。















しかし、この配合こそが開発において最も困難な調整となりました。 「ブランデーを入れすぎればレモンの爽快感が消え、減らしすぎれば味が薄っぺらくなってしまう。ブランデーそのものを主張させるのではなく、味の奥行きと『重厚さ』だけを抽出するための割合を出すのに、ミリ単位の調整を繰り返しました」（湯川さん）。

誰かの特別な夜を彩るための1杯を

KURANDの商品グループをけん引する三寺悠仁さんは語ります。「私たちは、お酒を通じてお客さまに『日常の中の非日常』を届けたいと考えています。中野BCさんの伝統的な技術と、私たちの遊び心ある発想がぶつかり合って生まれたこの紅色の1杯が、誰かの特別な夜を彩ることを願っています」。















希少な露茜を使用し、緻密な計算の上に成り立つこのお酒は、今回も「抽選販売」という限られた形でのお届けとなります。





中野BCの職人技とKURANDの執念が生んだ「紅い衝撃」。 そのグラスの中に広がる禁断の世界を、ぜひあなたの五感で受け取ってください。

商品詳細

【禁断のレモンサワー】

◯商品タイプ：プレミアムサワーベース（酒税法上の品目はリキュール）

◯アルコール度数：25％

◯内容量： 500ml

◯製造元：中野BC（和歌山県）

◯販売価格：6,990円（税込）

酒蔵について

＜中野BC（和歌山県）＞

梅の一大産地である和歌山で酒造りを行う中野BC。身近にある南高梅をはじめとする梅を使い梅酒造りにも力を注いでいます。その梅酒の評価は大変高く、日本一を競う『天満天神梅酒大会』で初代梅酒コンテスト1位を獲得するほど。飲み手が求める「美味しい」と真摯に向き合いながら、付加価値のあるモノづくりを目指す中野BCは、磨き上げられた技術で、たくさんの飲み手を魅了するワンランク上の酒造りを追求しています。

抽選販売について

◯商品：禁断のレモンサワー

◯販売価格：6,990円（税込）

◯応募期間：2026年4月24日（金）17:00～5月22日（金）13:00

◯当選連絡：5月22日（金）以降

◯配送時期：7月中旬以降順次発送予定

◯特設サイト：https://kurand.jp/pages/kindan-lemonsour( https://kurand.jp/pages/kindan-lemonsour?utm_source=kurandmagazine&utm_medium=ec_button_260424_kindan-lemonsour&utm_campaign=37749___ )





オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。





公式HP： https://kurand.jp( https://kurand.jp/ )