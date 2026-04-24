「主食改革」のはくばく、三井住友銀行主幹事の「ESG/SDGs推進分析融資」によるシンジケートローンを締結

今回の新工場への移設は、はくばくが歩んできた歴史の中でも、次世代へとつなぐ大きな節目となる一歩です。私たちは創業以来、この山梨の地で育てられ、地域の皆様に支えられながら一貫して穀物の価値を追求してまいりました。今回の移設は、その歩みをさらに確かなものとし、最新の設備と技術を最大限に活用することで、これまで以上に安全で質の高い製品を安定してお届けするための進化です。それは単なる設備の刷新ではありません。穀物が持つ感動的価値を創造し、人々の食のあり方を変える『主食改革』を、国内のみならず広く世界に向けて実現していくという私たちの強い決意の表れでもあります。家族の笑顔が増えること、またそれは家族が健康になることだと考えています。日本が誇る豊かな穀物食文化を、ここ山梨から世界中の食卓へ届け、世界中の人々の健康に貢献していくために。我々はくばくは、主食であるごはんの『質』を見直す『主食改革』を、社員一丸となって本気で目指して参ります。