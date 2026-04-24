株式会社mewgullは、有限会社ナイトミュージックに代わり運営する、ギタリスト・シンガー鈴木茂によるスペシャルライブ『鈴木茂☆大瀧詠一を唄う!! Vol.10』が、2026年9月6日(日)、ヒューリックホール東京にて開催決定したことをお知らせします。





イベント告知画像





本公演は、日本のポップス史において重要な位置を占める「ナイアガラ・サウンド」を、その中核を担ってきた鈴木茂自身が“唄う”シリーズの第10弾となります。









■ 世代を越えて響く、“ナイアガラ”の現在地

大瀧詠一が築き上げたナイアガラ・サウンドは、今なお日本の音楽文化における重要なリファレンスであり続けています。

本公演では、その本流に位置する鈴木茂が、ギターと歌を通じてその魅力を再構築。





さらに、ゲストとして出演する渡辺満里奈は、2026年にデビュー40周年を迎え、3月21日には大瀧詠一プロデュースによるアルバム『Ring-a-Bell』の30周年記念盤が再リリースされるなど、音楽活動にも改めて注目が集まっています。





こうした流れの中で実現する本公演は、ナイアガラの系譜を現在に接続する象徴的なステージとなります。









■ 鈴木茂 コメント

「このシリーズも、気づけば10回目になりました。

大瀧詠一さんの楽曲は、何度演奏しても毎回新しい発見があって、やるたびに面白さが増していくんですよね。

今回は渡辺満里奈さんをゲストに迎えて、これまでとはまた違った角度から“ナイアガラ”の魅力をお届けできると思っています。

大瀧さんの曲は本当にバラエティに富んでいて、ポップで楽しいものから、グッとくるものまで幅広い。

だからこそ今回も、いろんな表情が見えるセットリストになるはずです。

ライブだからこそ伝わる音や空気を、ぜひ会場で体感してください。」









■ 公演概要

タイトル：鈴木茂☆大瀧詠一を唄う!! Vol.10

日程 ：2026年9月6日(日)

会場 ：ヒューリックホール東京(有楽町マリオン11F)

時間 ：開場 15:00 ／ 開演 16:00









■ 出演者情報

鈴木茂(Vo&Gt)

井上鑑(Key)

上原 “ユカリ” 裕(Drs)

長岡道夫(Bass)

外崎銀河(Key)

鈴木雄大(Vo&Gt)

田中拡邦(Vo&Gt)

笹倉慎介(Vo&Gt)





Special Guest Vocalists：渡辺満里奈 and more









■ チケット情報

一般発売(イープラス)： 2026年4月25日(土)10:00～

受付期間 ： 2026年4月25日(土)10:00 ～ 2026年8月31日(月)18:00

購入URL ： https://eplus.jp/suzukishigeru_0906/

チケット料金 ： 前売…10,000円(税込)＋1ドリンク

当日 ： 10,500円(税込)＋1ドリンク





【キャッシュバック制度】

・小学生：9,000円キャッシュバック

・学生 ：5,000円キャッシュバック

※当日会場にて実施









■ アーティストプロフィール

鈴木茂 Shigeru Suzuki

1951年東京・世田谷生まれ。1969年「はっぴいえんど」に加入。

解散後、1974年に渡米し名盤『BAND WAGON』を制作。帰国後は「鈴木茂＆ハックルバック」でライブ活動を続け、同時に「ティン・パン・アレー」でもアルバムを制作。

アレンジャー、プロデューサーとしても数多くの名曲に携わり、日本ロック草創期から現在まで第一線で活躍し続けている。

鈴木茂





渡辺満里奈 Marina Watanabe

1986年デビュー。東京都出身。

清潔感あふれる明るいキャラクターでテレビ、ラジオ、CM、エッセイ執筆などさまざまなジャンルで活躍。

結婚・出産後もナチュラルなライフスタイルを綴ったエッセイや絵本を手がけるなど幅広く活動。

デビュー40周年の今年は大瀧詠一プロデュースのアルバム「Ring-a-Bell 30th Anniversary Deluxe Edition」を発売、ゲストボーカルとしてLIVEに出演するなど音楽活動にも意欲的。





オフィシャルHP： https://www.marina-watanabe.com

渡辺満里奈





■ 主催・制作

主催・企画制作：有限会社ナイトミュージック

協力 ：株式会社mewgull









■会社概要

商号 ： 株式会社mewgull

所在地 ： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号

渋谷道玄坂東急ビル2F-C

設立 ： 2021年11月

事業内容： マネージメント／プロデュース会社

資本金 ： 500万円

URL ： https://www.mewgull.co.jp





商号 ： 株式会社ナイトミュージック

URL ： https://suzuki-shigeru.jp/live/









■ お問い合わせ先

株式会社mewgull

Mail： contact@mewgull.co.jp