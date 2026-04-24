TOKAI RADIO(FM92.9MHz/AM1332kHz)で、2026年5月5日(火・祝)17時56分から「つなへいの俺たちがイチバン楽しい(仮)」の特別番組の放送が決定した。今回の特別番組は、二人が自身のSNSで「いつか一緒にラジオ番組をやりたい」と発信したことをきっかけに実現した。俳優として活躍する2人が、親友同士ならではの空気感をそのままラジオに持ち込み、飾らないトークを展開する特別番組となる。リラックスしたやり取りのなかで、本音トークも交えながら、この番組ならではの時間をお届けする。さらに、二人と親交の深い兵頭功海がゲストとして出演し、番組を盛り上げる。

二人がSNSで「いつか一緒にラジオ番組をやりたい」と発信したことがきっかけ

【綱啓永コメント】 皆様！ついに！！ラジオ実現しました！！！ ある日SNSで投稿した幸平とラジオをやりたいという呟きが…僕らの想いが…届きました。まずはこの想いを受け取ってくださった東海ラジオ様には本当に感謝しています。ありがとうございます。こうへいとは、決まった時にいつものようにサウナでハイタッチしました笑笑 そんないつも通りのテンション感、空気感で、気軽で楽しい時間をお届けできたらなと思っておりますので、是非お聞きください。お楽しみに！ 【樋口幸平コメント】 綱くんと、ラジオをさせて頂きます。 いつか2人でラジオが出来たらいいねと言って、ついに叶いました。彼とは僕が10代の時に出会いましたが、こうしてお仕事でも関われている事、本当に嬉しく思います。ラジオでは色んな話をしながらあまり気負いすぎず、僕等らしく出来ればと思っています。皆様も楽しんで頂けるラジオにしていきたいと思いますので、是非お聴きください！

綱啓永 1998年12月24日生まれ、千葉県出身。 2017年、第30回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞し、 18年に俳優デビュー。EX「騎士竜戦隊リュウソウジャー」やTBS系火曜ドラマ「君の花になる」などに出演し大きな注目を集める。最近では映画「教場 Reunion／Requiem」やドラマ「LOVED ONE」などに出演。 今後は、映画「口に関するアンケート」、映画「ブルーロック」などの公開を控える。

樋口幸平 2000年11月30日生まれ、兵庫県出身。 2020年俳優デビュー。 近年の主な出演作は「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」(22/テレビ朝日) 「体感予報」(23/MBS)「恋フレ ～恋人未満がちょうどいい～」(25/MBS) 「こころ」(26/日本映画専門チャンネル)「元科捜研の主婦」（26/テレビ東京)、 映画『ネムルバカ』(25)。8月7日に映画「ブルーロック」が公開予定。

ゲストに兵頭功海も

兵頭功海 1998年4月15日生まれ、福岡県出身。2018年、「NEW CINEMA PROJECT」オーディションでグランプリを受賞。翌年、映画『五億円のじんせい』で俳優デビューを果たす。その後、『騎士竜戦隊リュウソウジャー』（EX）のカナロ／リュウソウゴールド役で注目を集める。2023年には、ドラマ『CODE-願いの代償-』（YTV）や日曜劇場『下剋上球児』（TBS）への出演で話題を呼び、ネクストブレイク俳優として注目を集めた。最近では、火曜ドラマ『未来のムスコ』（TBS）、映画「鬼の花嫁」に出演。

https://www.tokairadio.co.jp/topics/specialprogram/tsunahei2605.html

【番組概要】 ■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko ) ■番組タイトル：つなへいの俺たちがイチバン楽しい(仮) ■放送日時：5月5日(火)17:56～21:00 ※野球中継延長時は、放送開始時間が遅れる場合あり ■DJ：綱啓永 / 樋口幸平 ■ゲスト：兵頭功海 ■メッセージ：https://form.tokairadio.jp/tsunahei ■TOKAI RADIO X：@tokairadio ■番組ハッシュタグ：#つなへいラジオ #TOKAIRADIO ■radiko：https://radiko.jp/share/?sid=TOKAIRADIO&t=20260505175600 ※この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる