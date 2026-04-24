「ムーミンバレーパーク」を運営する株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）と杉崎運輸株式会社（本社：神奈川県小田原市、代表取締役：杉崎 直司）は、2026年4月29日（水・祝）より、横浜とムーミンバレーパークを結ぶ高速路線バスの運行を開始します。また本日4月24日（金）より、チケット予約・販売を開始します。

運行開始記念として、ムーミンバレーパーク1デーパス料金（おとな4,300円）のみで乗車・来園できる期間限定の割引キャンペーンを実施。バス車内ではムーミンのアニメーション動画が流れ、ムーミン谷の仲間たちへ会いに行く片道約90分のちょっとした旅の間も、心が弾む快適なひとときをお過ごしいただけます。

ムーミンの物語の世界と色とりどりのアンブレラが融合した「ムーミン谷とアンブレラ2026」を開催中のムーミンバレーパークへ、ご家族やご友人とぜひお越しください。

●横浜～ムーミンバレーパーク線 運行概要

運行開始日：2026年4月29日（水・祝） 運行区間：横浜～ムーミンバレーパーク間 直行便 ※途中バス停・休憩はございません 運行時間：横浜（YCAT）Y5番バース10:30発→ムーミンバレーパーク12:00着 ムーミンバレーパーク3番バスのりば16:45発→横浜（YCAT）18:20着 運行日：金・土・日・祝日のみ運行 運行予定カレンダー https://www.sugizaki-highwaybus.com/tour-type/moo/ ※予告なく変更となる場合がございます

キャンペーン価格：ムーミンバレーパーク1デーパス＋往復バス乗車券のセット券 通常価格おとな8,000円 → 4,300円（税込） ※キャンペーンはおとな料金のみ キャンペーン期間：2026年4月29日（水・祝）～6月28日（日）

通常販売価格： ①ムーミンバレーパーク1デーパス＋往復バス乗車券のセット券 おとな8,000円、中高生5,400円、こども（小学生まで）3,200円（税込） 予約・購入：https://www.sugizaki-highwaybus.com/tour-type/moo/ ②往復バス乗車券のみ おとな（中学生以上）4,400円、こども（小学生まで）2,200円（税込） 予約・購入：https://www.sugizaki-highwaybus.com/search/kanagawa_saitama/ ③片道バス乗車券のみ おとな（中学生以上）2,200円、こども（小学生まで）1,100円（税込） 予約・購入：https://www.sugizaki-highwaybus.com/search/kanagawa_saitama/

▶バスに乗車してアニメ鑑賞＆特典盛りだくさんなクーポンをゲット！

お子さま連れのお客さまも安心してムーミンバレーパークまでの道のりがより楽しめるよう、片道約90分の車中では「ムーミン谷のなかまたち シーズン1」vol.4を上映します。 またムーミンバレーパークに隣接する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」での買い物・食事で使用できる「メッツァビレッジクーポンブック」をプレゼント。

『ムーミン谷の彗星』がテーマの「ムーミン谷とアンブレラ2026」開催中！

全長200ｍの圧巻のアンブレラスカイには、『ムーミン谷の彗星』に登場するムーミン谷の仲間たちのキャラクターパネルのバルーンがカラフルなアンブレラの中に登場し、ワクワクするようなフォトジェニックな空間を演出します。また、5月中旬からは水浴び小屋通りの脇にあじさいが植えられ、上空はアンブレラ、地上はあじさいで華やかに彩られた「アンブレラスカイとあじさいロード」も開催予定です。

■開催期間：2026年4月11日（土）～ ■詳細：https://metsa-hanno.com/lp/umbrella2026/

▶「エンマの劇場」リニューアルオープン！全天候型シアターへ進化

2026年3月14日（土）、ムーミンバレーパークのランドマークである「エンマの劇場」が大型テントを備えた待望の全天候型シアターとしてリニューアルしました。 新たな音響・照明・映像システムに加え、地元飯能市の「西川材」を使用したベンチを完備し、木のぬくもりに包まれた快適な鑑賞体験を提供します。

リニューアルにともない、４つの新プログラムがスタート。一日を通してムーミン谷の仲間たちによるショーや、映像×音の演出を楽しめるシアターとなりました。

■詳細：https://metsa-hanno.com/place/237/

＜ムーミンバレーパークについて＞

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

＜ムーミン物語について＞

ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。 また隣接する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」も運営しています。 https://www.moomin-monogatari.co.jp/

＜公式サイト・公式SNS＞

「ムーミンバレーパーク」公式サイト：https://metsa-hanno.com/ 「ムーミンバレーパーク」公式X：https://x.com/metsamvp_info 「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/