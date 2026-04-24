【フォションホテル京都】暑い夏をひんやり涼しく過ごすためのフォション夏グルメが盛りだくさん！



































【販売期間】2026年6月20日(土)〜8月11日(火)



【店 舗 名】フォションホテル京都／ペストリー＆ブティック フォション



【時 間】10:00〜18:00



【料 金】ビズビズ 千年水 1,200円（小菓子付）／2,000円（ケーキセット）



桃の千年水ゼリー 780円



桃の千年水パフェ 2,400円（クッキー付）／2,800円（ドリンク付き）



※税金・サービス料込み、各日数量限定、すべてイートインに限る



● フォションホテル京都について



ウェルス・マネジメントグループが投資・開発・運営を行いフォション・ホスピタリティが日本初・世界で2軒目として開業したホテル「フォションホテル京都」。「FAUCHON Meets Kyoto」をホテル全体のコンセプトとして、京都の街を楽しんだあと、ホテルに帰ると「パリを味わえる」「フォションを味わえる」というまったく新しい滞在を実現します。京都の街とパリの共通点をホテルのホスピタリティやデザインに込めた、唯一無二のホテルです。



● フォションについて



1886年パリで生まれ、130年の歴史を誇るフォションは、高級食料品店として素材にこだわりフランスの伝統を保ちつつも常に新しい表現を求めて革新を進めてきました。レストラン、ケータリング、カフェ、ブティックで、リュクスで時代に即したモダンなガストロノミーを提供しています。主な商品ラインである高級パティスリー、マカロン、チョコレート、紅茶、その他食料品やグルメギフトなどがフランス、日本、UAE、韓国、カタールを含む様々な国で販売されています。また、フォションはシェフの育成でも知られ、ピエール・エルメ、クリストフ・ミシャラク、そして今やクロナッツで大人気のドミニク・アンセルなど、世界のパティスリー界をけん引するシェフを多く輩出しています。



※フォションについての詳細はこちらをご覧ください：



● フォション ホスピタリティについて



フォション ホスピタリティは、フォションホテルの世界規模での発展を確実に推進することを目的に2018年に設立されたフォションのホテル部門です。フォション ホスピタリティの社長兼CEOには、ジャック=オリヴィエ・ショーヴァンが就任しています。



※フォション ホスピタリティについての詳細はこちらをご覧ください：https://www.fauchonhospitality.com/



● ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ株式会社について



東証スタンダード上場のウェルス・マネジメント株式会社を中心とした、不動産の取得・開発・運用・売却までワンストップで行うウェルス・マネジメントグループの中で、ホテル運営・経営業務はじめ、ホテル投資・開発のコンサルティング、ホテル物件一括借上「マスターリース」も行うホテル運営会社。国際的なブランドを持つホテルオペレーターとパートナーシップを結び、当社が持つ日本におけるホテル経営とオペレーションの専門的な知識と経験を活かし、収益の最大化を図るホテル運営が強み。現在、大阪、京都、北海道で7ホテルを経営・運営中です。今後もグループが開発するラグジュアリーホテルの運営を受託し、五感に響くサービス、空間、豊かな食のひとときを提供し、国内外の数多くのお客さまを魅了するホテルを日本各地に展開いたします。



※オフィシャルHPはこちらから：https://wbc-hr.com/



※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になることがございます。



※営業時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式 HP をご確認ください。



※写真は全てイメージです。変更になることがございます。



【販売期間】2026年6月20日(土)〜8月11日(火)【店 舗 名】フォションホテル京都／ペストリー＆ブティック フォション【時 間】10:00〜18:00【料 金】ビズビズ 千年水 1,200円（小菓子付）／2,000円（ケーキセット）桃の千年水ゼリー 780円桃の千年水パフェ 2,400円（クッキー付）／2,800円（ドリンク付き）※税金・サービス料込み、各日数量限定、すべてイートインに限る● フォションホテル京都についてウェルス・マネジメントグループが投資・開発・運営を行いフォション・ホスピタリティが日本初・世界で2軒目として開業したホテル「フォションホテル京都」。「FAUCHON Meets Kyoto」をホテル全体のコンセプトとして、京都の街を楽しんだあと、ホテルに帰ると「パリを味わえる」「フォションを味わえる」というまったく新しい滞在を実現します。京都の街とパリの共通点をホテルのホスピタリティやデザインに込めた、唯一無二のホテルです。● フォションについて1886年パリで生まれ、130年の歴史を誇るフォションは、高級食料品店として素材にこだわりフランスの伝統を保ちつつも常に新しい表現を求めて革新を進めてきました。レストラン、ケータリング、カフェ、ブティックで、リュクスで時代に即したモダンなガストロノミーを提供しています。主な商品ラインである高級パティスリー、マカロン、チョコレート、紅茶、その他食料品やグルメギフトなどがフランス、日本、UAE、韓国、カタールを含む様々な国で販売されています。また、フォションはシェフの育成でも知られ、ピエール・エルメ、クリストフ・ミシャラク、そして今やクロナッツで大人気のドミニク・アンセルなど、世界のパティスリー界をけん引するシェフを多く輩出しています。※フォションについての詳細はこちらをご覧ください： https://www.fauchon.com/en ● フォション ホスピタリティについてフォション ホスピタリティは、フォションホテルの世界規模での発展を確実に推進することを目的に2018年に設立されたフォションのホテル部門です。フォション ホスピタリティの社長兼CEOには、ジャック=オリヴィエ・ショーヴァンが就任しています。※フォション ホスピタリティについての詳細はこちらをご覧ください：https://www.fauchonhospitality.com/● ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ株式会社について東証スタンダード上場のウェルス・マネジメント株式会社を中心とした、不動産の取得・開発・運用・売却までワンストップで行うウェルス・マネジメントグループの中で、ホテル運営・経営業務はじめ、ホテル投資・開発のコンサルティング、ホテル物件一括借上「マスターリース」も行うホテル運営会社。国際的なブランドを持つホテルオペレーターとパートナーシップを結び、当社が持つ日本におけるホテル経営とオペレーションの専門的な知識と経験を活かし、収益の最大化を図るホテル運営が強み。現在、大阪、京都、北海道で7ホテルを経営・運営中です。今後もグループが開発するラグジュアリーホテルの運営を受託し、五感に響くサービス、空間、豊かな食のひとときを提供し、国内外の数多くのお客さまを魅了するホテルを日本各地に展開いたします。※オフィシャルHPはこちらから：https://wbc-hr.com/※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になることがございます。※営業時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式 HP をご確認ください。※写真は全てイメージです。変更になることがございます。





【販売期間】2026年6月1日(月)〜9月30(水)【店 舗 名】フォションホテル京都／ル バー フォション【時 間】17時〜23時 ※各ご利用時間2時間制・要予約【料 金】お一人様 6,800円 ※税金・サービス料込み、5名での利用につき１名無料【メニュー】＜フード＞野菜スティック 白味噌ディップ／ミックスナッツ／キッシュ／チェリートマトとモッツァレラチーズ／スモークサーモンとブリニ／生ハムと季節のフルーツ／小エビのタルトレット／京都ポークのパテ・ド・カンパーニュ／オリーブ／サンドイッチ／フレンチフライ※食材の都合により内容が変更になることがございます。＜フリーフロードリンク＞生ビール、ハイボール、レモンサワー、ソフトドリンク、コーヒー、紅茶（ホット・アイス）をお好きなだけ＜特典＞フォションビール お一人につき1本（2種からお好きなフレーバーを選択）■ 人生最愛の紅茶に出会えるかも？ コース料理と共に味わう「フォションアイスティーセレクション」5月7日(木)より、レストラン「グラン カフェ フォション」にて、コース料理と共にフォションのアイスティーをお楽しみいただけるプランがスタートいたします。フォションホテル京都のレストラン、ティーサロン、ブティックはすべて、日本紅茶協会の「おいしい紅茶の店」に認定されています。ホテル内で提供する紅茶の種類はすべてフランスのフォション紅茶。ホテルの井戸で汲み上げた京都の良質な地下水「千年水」を使用し、茶葉の種類によって抽出時間や水温を計算し尽くしたグランティーマスターのレシピで淹れるアイスティーは濁りや雑味がなく、まさに光り輝くような紅茶の味わいをご体感いただけます。「こんなにおいしい紅茶は初めて」と多くのお客様を魅了してきた一杯。グルメホテルならではの特別な出会いが、あなたの“人生最愛の紅茶”になるかもしれません。ランチやディナーとともに、奥深く豊かな紅茶の世界をご堪能ください。【販売期間】5月7日(木)〜通年提供【店 舗 名】フォションホテル京都／グラン カフェ フォション【時 間】ランチ 11時30分〜14時、ディナー 17時30分〜20時【料 金】お一人様 コース料理に＋1,250円 ※税金・サービス料込み【内 容】フォションアイスティーセレクション（グラス2杯）■ 冷涼感あふれる京都の地下水「千年水」と桃のスイーツを販売、桃パフェも復活ホテルの井戸でくみ上げるフォションホテル京都自慢の良質な地下水「千年水」による、冷涼感をたたえた期間限定スイーツを6月20日(土)より「ペストリー＆ブティック フォション」にて、イートインで提供開始いたします。フォションシグネチャーのリップ型ケーキ「ビズビズ」の夏季限定フレーバー「ビズビズ 千年水」は、召し上がる前に黒蜜きなこや艶やかな赤色が美しいシロップでお好みにメイクアップを。「桃の千年水ゼリー」は紀の里の桃と季節のフルーツを千年水のゼリーで包み込んだ夏ならではのスイーツです。また、かつてティーサロンで提供された桃パフェが「桃の千年水パフェ」として今年復活いたします。ゴージャスなパフェは、みずみずしい紀の里の桃に加え、フォション紅茶「ハピネス！」の千年水ジュレ、赤桃のソルベ、ミルクアイスで構成され、味変にバジルシロップをお付けいたします。口の中で溶け合うひんやり食感と桃の甘さが融合する夏におすすめの一品です。ひんやりと冷たく、ぷるんと弾む食感やジューシーな桃の果汁があふれる冷涼感たっぷりの夏スイーツをお楽しみください。