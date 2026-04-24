輪転印刷機市場、環境対応とハイブリッド化が新成長軸 - CAGR 4.0％で推移
輪転印刷機とは、連続したロール紙またはフィルムなどの巻取基材に対して、印刷ユニットを通過させながら高速かつ連続的に印刷を行う装置である。版胴・圧胴・インキングユニットなどが連動し、用紙が一方向に流れる間に複数色の印刷を一度に実現する。オフセット、グラビア、フレキソ、スクリーンなど多様な印刷方式に対応し、新聞、雑誌、包装材、ラベル、産業用フィルムなど多岐にわたる分野で使用される。最大の特長は高速生産性と連続印刷によるコスト効率性であり、大量印刷を必要とする商業印刷やパッケージ業界に不可欠な設備である。さらに、近年ではデジタル制御や自動調整技術を融合し、精度・稼働率・エネルギー効率の最適化が進んでいる。
成熟市場における安定成長と技術更新の共存
LP Informationの最新調査「世界輪転印刷機市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/600638/rotary-printing-machine）によれば、2026年から2032年の予測期間において輪転印刷機市場のCAGRは4.0%で推移し、2032年までに市場規模は8.3億米ドルに達すると予測されている。これは、急成長というよりも、成熟した印刷産業の中で安定的な需要と技術革新が共存していることを示す指標である。従来型の商業印刷や出版印刷はデジタル化の影響を受ける一方、包装・ラベル・産業資材用途においては、依然として輪転印刷が生産効率と品質のバランスを最も良く実現できる手段である。特に、フレキソ輪転やグラビア輪転などの分野では、インク転写精度や乾燥技術の向上により、樹脂・金属・フィルムなど多様な基材への対応力が高まっている。市場は地域的にみても北米・欧州・アジアの3極構造を維持しつつ、エネルギー効率・環境対応型インクの採用が次の成長要因として顕在化している。
デジタル転換期における「生産連続性」への再評価
輪転印刷機市場が堅調に維持されている背景には、印刷産業全体のデジタル転換にもかかわらず、「生産連続性」と「単位当たりコスト削減」という根本的な価値が依然として重視されている点がある。特に包装・物流・商業広告などでは、印刷量の多い案件や安定供給が求められる用途が多く、デジタル印刷がすべてを代替する段階には至っていない。また、CAGR4.0%という数値は、輪転印刷機が製造現場での自動化・IoT連携・色再現制御の高度化といった改良を通じて“進化しながら生き残る技術”であることを示している。環境面でも、VOC削減型インク、リサイクル基材対応、電力効率の高い乾燥システムの導入が進み、旧来の印刷機械が「サステナブル製造装置」として再定義されつつある。こうした背景により、輪転印刷機は成熟市場でありながらも、技術更新と設備更新の波が連続的に発生する、安定的な装置産業としての位置を確立している。
高精度化と統合ソリューションによる寡占化の進行
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、輪転印刷機の主要製造業者にはGallus（Heidelberg）、Koenig & Bauer、Komori Corporation、Mark Andy、Manroland Goss Web Systems、Electronics For Imaging, Inc、TOKYO KIKAI SEISAKUSHO、SPGPrints、Miyakoshi、FUJI KIKAI KOGYOなどが含まれる。2025年には上位5社で約53.0%、上位10社で約72.0%の市場シェアを占める。これは、印刷機産業が典型的な“技術装置寡占型”の構造を持つことを明確に示している。特に欧州勢のKoenig & BauerやHeidelbergは高速輪転と自動化制御の融合に強みを持ち、アジア勢のKomoriやTOKYO KIKAI SEISAKUSHOは、コストパフォーマンスと柔軟な機種展開で存在感を高めている。また、SPGPrintsやElectronics For Imagingなどの企業は、デジタル印刷技術を輪転機構に組み込み、ハイブリッド化を進めている。各社は単体機の性能競争にとどまらず、プリプレスからポストプレスまでを統合したソリューション提供に移行し、印刷生産全体の効率化と品質制御を包括的に支援しているのである。
成熟市場における安定成長と技術更新の共存
LP Informationの最新調査「世界輪転印刷機市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/600638/rotary-printing-machine）によれば、2026年から2032年の予測期間において輪転印刷機市場のCAGRは4.0%で推移し、2032年までに市場規模は8.3億米ドルに達すると予測されている。これは、急成長というよりも、成熟した印刷産業の中で安定的な需要と技術革新が共存していることを示す指標である。従来型の商業印刷や出版印刷はデジタル化の影響を受ける一方、包装・ラベル・産業資材用途においては、依然として輪転印刷が生産効率と品質のバランスを最も良く実現できる手段である。特に、フレキソ輪転やグラビア輪転などの分野では、インク転写精度や乾燥技術の向上により、樹脂・金属・フィルムなど多様な基材への対応力が高まっている。市場は地域的にみても北米・欧州・アジアの3極構造を維持しつつ、エネルギー効率・環境対応型インクの採用が次の成長要因として顕在化している。
デジタル転換期における「生産連続性」への再評価
輪転印刷機市場が堅調に維持されている背景には、印刷産業全体のデジタル転換にもかかわらず、「生産連続性」と「単位当たりコスト削減」という根本的な価値が依然として重視されている点がある。特に包装・物流・商業広告などでは、印刷量の多い案件や安定供給が求められる用途が多く、デジタル印刷がすべてを代替する段階には至っていない。また、CAGR4.0%という数値は、輪転印刷機が製造現場での自動化・IoT連携・色再現制御の高度化といった改良を通じて“進化しながら生き残る技術”であることを示している。環境面でも、VOC削減型インク、リサイクル基材対応、電力効率の高い乾燥システムの導入が進み、旧来の印刷機械が「サステナブル製造装置」として再定義されつつある。こうした背景により、輪転印刷機は成熟市場でありながらも、技術更新と設備更新の波が連続的に発生する、安定的な装置産業としての位置を確立している。
高精度化と統合ソリューションによる寡占化の進行
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、輪転印刷機の主要製造業者にはGallus（Heidelberg）、Koenig & Bauer、Komori Corporation、Mark Andy、Manroland Goss Web Systems、Electronics For Imaging, Inc、TOKYO KIKAI SEISAKUSHO、SPGPrints、Miyakoshi、FUJI KIKAI KOGYOなどが含まれる。2025年には上位5社で約53.0%、上位10社で約72.0%の市場シェアを占める。これは、印刷機産業が典型的な“技術装置寡占型”の構造を持つことを明確に示している。特に欧州勢のKoenig & BauerやHeidelbergは高速輪転と自動化制御の融合に強みを持ち、アジア勢のKomoriやTOKYO KIKAI SEISAKUSHOは、コストパフォーマンスと柔軟な機種展開で存在感を高めている。また、SPGPrintsやElectronics For Imagingなどの企業は、デジタル印刷技術を輪転機構に組み込み、ハイブリッド化を進めている。各社は単体機の性能競争にとどまらず、プリプレスからポストプレスまでを統合したソリューション提供に移行し、印刷生産全体の効率化と品質制御を包括的に支援しているのである。