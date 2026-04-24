上書きされたSDカードって復元できるか？復元方法を徹底解説！
SDカードのデータをうっかり上書きしてしまった際、「もう手遅れだ」と諦めてしまう方は少なくありません。しかし、上書きの状況やデータの状態によっては、まだ復旧できる可能性があります。
本記事では、上書きされたSDカードの復元可能性から、具体的な復元方法、そして失敗しないための注意点を詳しく解説します。
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG」は定期的にアップデートが行われています。2026年4月24日にリリースされた最新版では、データ復元機能の性能がさらに向上しました。
Tenorshare 4DDiGを無料ダウンロード：https://x.gd/Axlw6
1. 上書きされたSDカードは復元できるのか？
結論から言うと、「完全にデータが書き換えられていなければ」 復元のチャンスはあります。
■ 復元できるケース
SDカードのデータ管理は、本の「目次」と「本文」のような関係です。ファイルを削除したり、少しだけ新しいデータを入れたりした段階では、目次から消えただけで、データの本体（本文）はまだカード内に残っています。 この状態なら、専用ツールで抽出が可能です。
■ 復元が困難なケース
SDカードの容量がいっぱいになるまで新しいデータを書き込んでしまった場合、古いデータの上に新しいデータが物理的に重なり、元の情報は完全に消失します。この状態を「完全な上書き」と呼び、プロの業者でも復元はほぼ不可能です。
2. SDカードのデータを復元する方法
上書きの被害を最小限に抑え、データを救出するための主なステップを紹介します。
■ 方法(1)：データ復元ソフトを使用する
最も手軽で成功率が高いのが、専用のデータ復元ソフト（Tenorshare 4DDiGなど）を使用する方法です。
SDカードは、単なる誤削除だけでなく、フォーマットやシステムエラー、さらには「認識されない」といった深刻なトラブルも起こりやすい媒体です。
SDカードの復元において、Tenorshare 4DDiGが他の手法やソフトと比較して優れているポイントは、主に「高い復元成功率」と「初心者向けの操作性」、そして「修復機能の統合」にあります。
Tenorshare 4DDiGを無料ダウンロード：https://x.gd/Axlw6
多様なファイル形式： 写真（JPEG/RAW）、動画（MP4/MOV）、ドキュメントなど、2,000種類以上のファイル形式に対応しています。
複雑な状況からの救出： 誤って「クイックフォーマット」してしまったカードや、ファイルシステムが「RAW」になって読み込めなくなったカードからも、独自のアルゴリズムでデータをスキャン・抽出します。
ステップ1：SDカードを選択する
ホーム画面の「ハードドライブ」一覧にある「外付けデバイス」セクションから、接続したSDカードを選択します。右下の「スキャン」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347922/images/bodyimage1】
ステップ2：スキャンするファイル形式を選択
復元したいファイルの種類（写真、ビデオ、ドキュメントなど）を尋ねるウィンドウが表示されます。
特定のファイルだけを探している場合はチェックを絞り、全般的に探したい場合は「すべてのファイルタイプをスキャン」を選択します。
スキャンが開始されます。紛失したファイルが画面上にリアルタイムで表示されていきます。
本記事では、上書きされたSDカードの復元可能性から、具体的な復元方法、そして失敗しないための注意点を詳しく解説します。
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG」は定期的にアップデートが行われています。2026年4月24日にリリースされた最新版では、データ復元機能の性能がさらに向上しました。
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1. 上書きされたSDカードは復元できるのか？
結論から言うと、「完全にデータが書き換えられていなければ」 復元のチャンスはあります。
■ 復元できるケース
SDカードのデータ管理は、本の「目次」と「本文」のような関係です。ファイルを削除したり、少しだけ新しいデータを入れたりした段階では、目次から消えただけで、データの本体（本文）はまだカード内に残っています。 この状態なら、専用ツールで抽出が可能です。
■ 復元が困難なケース
SDカードの容量がいっぱいになるまで新しいデータを書き込んでしまった場合、古いデータの上に新しいデータが物理的に重なり、元の情報は完全に消失します。この状態を「完全な上書き」と呼び、プロの業者でも復元はほぼ不可能です。
2. SDカードのデータを復元する方法
上書きの被害を最小限に抑え、データを救出するための主なステップを紹介します。
■ 方法(1)：データ復元ソフトを使用する
最も手軽で成功率が高いのが、専用のデータ復元ソフト（Tenorshare 4DDiGなど）を使用する方法です。
SDカードは、単なる誤削除だけでなく、フォーマットやシステムエラー、さらには「認識されない」といった深刻なトラブルも起こりやすい媒体です。
SDカードの復元において、Tenorshare 4DDiGが他の手法やソフトと比較して優れているポイントは、主に「高い復元成功率」と「初心者向けの操作性」、そして「修復機能の統合」にあります。
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多様なファイル形式： 写真（JPEG/RAW）、動画（MP4/MOV）、ドキュメントなど、2,000種類以上のファイル形式に対応しています。
複雑な状況からの救出： 誤って「クイックフォーマット」してしまったカードや、ファイルシステムが「RAW」になって読み込めなくなったカードからも、独自のアルゴリズムでデータをスキャン・抽出します。
ステップ1：SDカードを選択する
ホーム画面の「ハードドライブ」一覧にある「外付けデバイス」セクションから、接続したSDカードを選択します。右下の「スキャン」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347922/images/bodyimage1】
ステップ2：スキャンするファイル形式を選択
復元したいファイルの種類（写真、ビデオ、ドキュメントなど）を尋ねるウィンドウが表示されます。
特定のファイルだけを探している場合はチェックを絞り、全般的に探したい場合は「すべてのファイルタイプをスキャン」を選択します。
スキャンが開始されます。紛失したファイルが画面上にリアルタイムで表示されていきます。