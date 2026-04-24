実験用非ヒト霊長類（NHP）市場、2032年には約22.94億米ドルへ！CAGR9.5％の堅調成長が示す創薬分野の躍進

実験用非ヒト霊長類（NHP）市場、2032年には約22.94億米ドルへ！CAGR9.5％の堅調成長が示す創薬分野の躍進