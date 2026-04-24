実験用非ヒト霊長類（NHP）市場、2032年には約22.94億米ドルへ！CAGR9.5％の堅調成長が示す創薬分野の躍進
本レポートは実験用非ヒト霊長類 (NHP) に関する研究である。実験用非ヒト霊長類 (NHP) とは、サルや類人猿からなる狭義の霊長類と、キツネザル等の原猿類によって構成される哺乳類の一群である。遺伝学、生理学、行動学の観点から、ヒトに最も近い動物モデルである。実験用非ヒト霊長類 (NHP) を用いた実験は、生物学および医学分野において重要な進展をもたらしている。新薬の安全性試験や、脳の働きの解明、ヒトの感染症予防を目的とした研究において、実験用非ヒト霊長類 (NHP) は常に重要な役割を担っている。現在、代表的な実験用非ヒト霊長類 (NHP) のモデルとしては、Envigo（イノティブ社）のカニクイザル、HZ-Bio 社のカニクイザルおよびアカゲザル等が挙げられる。
米国、欧州連合等の主要な国・地域では、規制上の制約からチンパンジー等の類人猿を用いた実験が禁止されている。したがって、本レポートではサルに関する研究に限定する。
市場成長のドライバーと業界特徴：高付加価値ニーズによる堅調な拡大
グローバル実験用非ヒト霊長類（NHP）市場は、生物医薬品の急速な進展と高度な非臨床評価ニーズの高まりによって特徴づけられている。パンデミック後、NHPを用いた安全性・有効性評価の重要性が改めて浮き彫りになり、医薬企業や研究機関からの需要は持続的に増加している。特に抗体医薬品や細胞療法の開発では、ヒトに近いモデルとしてのNHPの重要性が増大しており、従来の rodent モデルでは評価が困難な毒性プロファイルや免疫反応を明らかにする役割を果たす。また、規制当局による要求の高度化により、より高品質で倫理的に取り扱われるNHP供給の必要性が高まっている。このため、供給チェーン全体で動物福祉基準の適正化や代替法開発への期待が並行して進行している。国内外の研究でもNHPをめぐる供給不足や価格高騰が議論されており、将来に向けて代替技術や効率的な利用法の模索が続いている。
市場規模の躍進：2031年に21.87億米ドルに到達予測
LP Information調査チームの最新レポートである「世界実験用非ヒト霊長類 (NHP)市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/602509/laboratory-nonhuman-primates--nhps）によると、2026年から2032年の予測期間中にグローバルNHP市場が年平均成長率（CAGR）9.5％で堅調に拡大すると推定され、2032年には市場規模が約22.94億米ドルに達する見込みである。CAGR 9％超の成長見通しは強い市場拡張ポテンシャルを示している。この成長は医薬企業の非臨床投資拡大、特に新規モダリティ（例：抗体薬物複合体、細胞治療、遺伝子治療）の登場に伴って加速する可能性が高い。また、地域別では米国、欧州、中国を中心とした需要が引き続き強く、供給チェーン最適化や施設認証の進展が成長要因として作用する見込みである。
主要プレイヤーの競争環境：トップ企業が市場シェアを牽引
実験用非ヒト霊長類（NHP）市場における世界的な主要製造業者としては、Vanny Bio Research、HZ-Bio、Envigo（Inotiv）、WuXi AppTec、Charles River、Jingang Biotech、Bioculture Group、Xishan Zhongke、JOINN LABORATORIES、CNPRC（California National Primate Research Center）などが挙げられる。特に世界トップ10企業は売上ベースで約33％の市場シェアを占めると見積もられており、分散した市場構造の中でリーダー的ポジションを維持している。これら企業は供給能力、施設認証、倫理的基準対応で差別化を図り、特にCharles RiverやWuXi AppTecのようなグローバルサービス提供体制が国際的な顧客基盤を支えている。多くの企業がGLP（Good Laboratory Practice）準拠の評価や動物福祉認証（例：AAALAC International）を取得し、クライアントに対して高品質なNHP資材とデータを提供することで競争優位を構築している。この競争環境は今後も技術革新と規制対応力を軸に進化する見込みである。
米国、欧州連合等の主要な国・地域では、規制上の制約からチンパンジー等の類人猿を用いた実験が禁止されている。したがって、本レポートではサルに関する研究に限定する。
市場成長のドライバーと業界特徴：高付加価値ニーズによる堅調な拡大
グローバル実験用非ヒト霊長類（NHP）市場は、生物医薬品の急速な進展と高度な非臨床評価ニーズの高まりによって特徴づけられている。パンデミック後、NHPを用いた安全性・有効性評価の重要性が改めて浮き彫りになり、医薬企業や研究機関からの需要は持続的に増加している。特に抗体医薬品や細胞療法の開発では、ヒトに近いモデルとしてのNHPの重要性が増大しており、従来の rodent モデルでは評価が困難な毒性プロファイルや免疫反応を明らかにする役割を果たす。また、規制当局による要求の高度化により、より高品質で倫理的に取り扱われるNHP供給の必要性が高まっている。このため、供給チェーン全体で動物福祉基準の適正化や代替法開発への期待が並行して進行している。国内外の研究でもNHPをめぐる供給不足や価格高騰が議論されており、将来に向けて代替技術や効率的な利用法の模索が続いている。
市場規模の躍進：2031年に21.87億米ドルに到達予測
LP Information調査チームの最新レポートである「世界実験用非ヒト霊長類 (NHP)市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/602509/laboratory-nonhuman-primates--nhps）によると、2026年から2032年の予測期間中にグローバルNHP市場が年平均成長率（CAGR）9.5％で堅調に拡大すると推定され、2032年には市場規模が約22.94億米ドルに達する見込みである。CAGR 9％超の成長見通しは強い市場拡張ポテンシャルを示している。この成長は医薬企業の非臨床投資拡大、特に新規モダリティ（例：抗体薬物複合体、細胞治療、遺伝子治療）の登場に伴って加速する可能性が高い。また、地域別では米国、欧州、中国を中心とした需要が引き続き強く、供給チェーン最適化や施設認証の進展が成長要因として作用する見込みである。
主要プレイヤーの競争環境：トップ企業が市場シェアを牽引
実験用非ヒト霊長類（NHP）市場における世界的な主要製造業者としては、Vanny Bio Research、HZ-Bio、Envigo（Inotiv）、WuXi AppTec、Charles River、Jingang Biotech、Bioculture Group、Xishan Zhongke、JOINN LABORATORIES、CNPRC（California National Primate Research Center）などが挙げられる。特に世界トップ10企業は売上ベースで約33％の市場シェアを占めると見積もられており、分散した市場構造の中でリーダー的ポジションを維持している。これら企業は供給能力、施設認証、倫理的基準対応で差別化を図り、特にCharles RiverやWuXi AppTecのようなグローバルサービス提供体制が国際的な顧客基盤を支えている。多くの企業がGLP（Good Laboratory Practice）準拠の評価や動物福祉認証（例：AAALAC International）を取得し、クライアントに対して高品質なNHP資材とデータを提供することで競争優位を構築している。この競争環境は今後も技術革新と規制対応力を軸に進化する見込みである。