道の駅「蓮如の里あわら」 開駅３周年祭を開催





道の駅「蓮如の里あわら」では、開駅３周年を記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めた「３周年祭」を、4月25日（土）・26日（日）の2日間にわたり開催します。

本イベントでは、地元食材を活かした新メニュー・新商品のお披露目に加え、音楽イベントや体験型企画など、幅広い世代が楽しめる内容を用意しています。

特に25日（土）夜には、竹灯籠による幻想的なライトアップとともに、SNSで人気のサックスパフォーマー「サックス侍」によるライブを実施します。サックス侍の出演は北陸・福井県内では初となります。

昼はグルメや買い物、夜は光と音楽を通して1日中楽しめるイベントです。4年目がスタートする道の駅「蓮如の里あわら」は、今後も地域資源の魅力発信と、交流拠点としてのさらなる賑わい創出を目指します。

開催概要

イベント名

道の駅「蓮如の里あわら」３周年祭

日程

令和8年4月25日（土）9:00～20:00

令和8年4月26日（日）9:00～18:00

会場

道の駅「蓮如の里あわら」（あわら市吉崎）





主な内容

■ 注目イベント

サックス侍ライブ

4月25日（土）19:30～

SNSで話題のサックスパフォーマーが登場（北陸・福井県初出演）

■ 新メニュー・新商品

「福地鶏のつくね丼」提供開始

とみつ金時コロッケ、福地鶏メンチカツなどホットスナックの刷新

■ 体験・にぎわい企画

竹灯籠による夜間のライトアップ演出

道の駅「蓮如の里あわら」オリジナル謎解きゲーム 販売開始

キッチンカー出店

人気パン屋「BEKERI」限定出店（4月25日（土）限定・11：00～）

トゥクトゥク運行（3,000円以上お買い上げのお客さま限定）

■ ステージ・来場者サービス

アンサンブルスコッパーズ演奏（4月25日（土）限定・13:00~）

ふるまい豚汁（4月26日（日）限定・10：00～・先着200名）

本件に関するお問い合わせ先

道の駅 蓮如の里あわら

TEL：0776-65-2453

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福井県あわら市

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