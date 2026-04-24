広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、2026年９月26日㈯、広島県民文化センターにて「田中彩子 ソプラノ・リサイタル2026」を開催いたします。

華麗なるコロラトゥーラ 心ほどける贅沢なリサイタル

透明感と輝く高音で聴く者を魅了する田中彩子が、ヘンデルやモーツァルトの華やかなオペラアリアから、シューベルトの詩的な歌曲までを紡ぐ。「夜の女王」の鮮烈な輝きから、「夜と夢」の静かな余韻へ、心ほどける贅沢なリサイタル。 【公演曲目】 ヘンデル ：優しい眼差しよ（歌劇《ジュリアス・シーザー》より） ヘンデル ：私を泣かせてください（歌劇《リナルド》より） モーツァルト：夜の女王のアリア（歌劇《魔笛》より） モーツァルト：「やすらかにお休み、私のいとしい命よ」（歌劇《ツァイーデ》より） シューベルト：4つのカンツォーネ オッフェンバック：オランピアのアリア（歌劇《ホフマン物語》より） ドニゼッティ：さようなら（歌劇《連隊の娘》より） ヴェルディ ：慕わしい人の名は（歌劇《リゴレット》より） シューベルト：夜と夢 他 ※都合により曲目、曲順が変更になる場合がございます。

田中彩子（ソプラノ）Ayako Tanaka, Soprano

18歳で単身ウィーンに留学。22歳でスイスのベルン州立歌劇場にて、同劇場日本人初、かつ最年少でソリスト・デビューを飾る。オーストリア政府公認オペラツアー：モーツァルト『魔笛』の“夜の女王”役で2012年から3年間にわたって出演オルフ『カルミナ・ブラーナ』のソリストとして、ウィーン・コンツェルトハウスにて大成功を収め、ロンドン・ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団との定期コンサートでイギリスデビュー。作曲家エステバン・ベンセクリが彼女の声にインスピレーションを受け作曲した「コロラトゥーラ・ソプラノとオーケストラのための5つのサークルソング」でアルゼンチン最優秀初演賞を受賞。イギリスBBCミュージック・マガジンにて5つ星を受賞。 日本でも2014年のデビュー以来、国内での演奏活動を重ね、MBS「情熱大陸」やNHK BS「ザ・ヒューマン」などのメディアにも多数出演。2019年Newsweek誌「世界が尊敬する日本人100」に選出。京都府あけぼの賞受賞。広島AICJ中学・高等学校理事長。ウィーン・東京在住。

https://www.home-tv.co.jp/event/ayako-tanaka-soprano-recital-2026/

｜ 公演概要

タイトル：田中彩子ソプラノ・リサイタル2026 《夜と夢～オペラとシューベルト～》 開催日時：2026年９月26日㈯ 14：00開演［13：30開場］ 会 場：広島県民文化センター（広島市中区大手町１丁目５-３） 出 演：田中 彩子（ソプラノ）Ayako Tanaka, Soprano 佐藤 卓史（ピアノ）Takashi Sato, Piano 料 金：6,500円（全席指定 / 税込） ※未就学児童の入場はご遠慮ください ※やむを得ない事情により出演者・曲目・曲順が変更となる場合がございます 主 催：広島ホームテレビ 企画制作：エイベックス・クラシックス 制作協力：インタースペース お問合せ：HOMEイベントセンター 082-221-7116（平日10：00～17：00）

［チケット情報］

HOME特別先行 ：４月25日㈯ 10：00 ～ ５月６日(水・祝) 23：59

■チケットぴあ ：web抽選 https://w.pia.jp/t/tanakaayako2026-h/

プレイガイド先行：５月９日(土・祝) 10：00 ～ ５月17日㈰ 23：59

■チケットぴあ ：【Pコード：325-842】https://w.pia.jp/t/ ■ローソンチケット：【Ｌコード：62442】https://l-tike.com/

一般発売 ：５月23日㈯ 10：00 ～

■エディオン広島本店 ：082-247-5111 ■チケットぴあ ：【Pコード：325-842】https://w.pia.jp/t/ ■ローソンチケット ：【Ｌコード：62442】https://l-tike.com/ ※ローソン・ファミリーマートで店頭販売あり

https://www.home-tv.co.jp/event/ayako-tanaka-soprano-recital-2026/