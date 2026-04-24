秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、秩父鉄道を彩る情報誌「PALETTE(パレット)」の2026年5月号(第102号)を2026年4月24日(金)に発行しました。

今号では、秩父鉄道沿線で買える、地域の特性を活かしたおすすめのお土産をご紹介しています。秩父鉄道沿線の5市2町の多彩な特産品が誌面に並び、新緑がまぶしいゴールデンウィーク期間の旅のお供にご活用いただけます。お土産の包みを開ける瞬間のようなワクワクが詰まった一冊です。

詳細は、下記のとおりです。





PALETTE2026年5月号 イメージ





【PALETTE2026年5月号について】

特集「旅のよりみち、おみやげ時間」では、秩父鉄道沿線の5市2町の特産品、計17品を紹介しています。スイーツやお酒、雑貨等それぞれの特産品に添えられたひとこと解説では、どんな風に満喫するべきかを分かりやすく提案しています。今回の「きらりストーリー」では、その中のひとつ「オーロラ染め」商品について、作り手の鮮やかな想いを伺いました。

毎号ひとつの駅や地域にフォーカスし周辺の見どころを案内する「駅からぶらり」では、御花畑駅にスポットを当てています。地元に愛される昔ながらの飲食店や最近オープンしたばかりのスタイリッシュなカフェ、秩父市役所前広場で開催されるイベントの情報も取り上げています。

今月号からボリュームアップしたハイキング情報やゴールデンウィーク期間に便利な列車、SLイベント情報等、初夏の秩父鉄道沿線を満喫するには欠かせない一冊です。





(1) 発行日 2026年4月24日(金)

(2) 配布箇所 秩父鉄道 羽生、熊谷、武川、ふかや花園、寄居、長瀞、

秩父、御花畑、影森、三峰口の各駅ほか

※なくなり次第終了

※一部の沿線地域の施設や鉄道他社の駅等においても配布にご協力いただいています。

(3) その他

沿線地域以外のお客様にもお読みいただけるよう、これまでのすべてのバックナンバーを含めて、秩父鉄道ホームページにてWEB版を公開しています。

また、秩父鉄道Instagramでは、毎週水曜17：00に本誌のダイジェスト版「PALETTE mini」をお届けしています。









■秩父鉄道ホームページ PALETTEページ

https://www.chichibu-railway.co.jp/kankoevent/news.html









■秩父鉄道Instagram

https://www.instagram.com/chichibu_railway/





PALETTE mini 投稿イメージ





【秩父鉄道を彩る情報誌「PALETTE」について】

「PALETTE」は、秩父鉄道が2017年11月号から毎月(※一時休刊あり)発行する、持ち歩きやすいB5サイズの情報誌(フリーペーパー)です。毎月25日前後から秩父鉄道の有人駅のほか、埼玉県内外の約600箇所で約60,000部を配布しています。

SLパレオエクスプレスの「パレ」、絵の具の「パレット」から、沿線を彩る情報を発信したりより彩ることができるよう想いを込めています。秩父鉄道と沿線地域の魅力を発信できるよう、地域の特長をとらえ、一見どこにでもありそうなテーマを「秩父鉄道と沿線地域」という切り口で紹介しています。

簡単なアンケートに答えるとご応募可能な「読者プレゼント」も毎月実施しており、紙面で紹介した施設の商品などを抽選でプレゼントしています。

PALETTEの無償配布にご協力いただける店舗や施設を随時募集しています。









◆PALETTEに関するお問合せ

秩父鉄道株式会社

総務部 総務課

TEL：048-523-3311(平日9：00～17：00)