木耐協（正式名称：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合／事務局：東京都千代田区／理事長：小野秀男／組合員：全国約1,000社）は、必ず来る地震への備えを広く多くの方に進めていただきたいとの想いから、4月11日（土）にオンラインセミナー①「地震予知最前線 ＆ フェーズフリー」を開催いたしました（https://www.mokutaikyo.com/bousai/） 今回は主に地震や防災意識に関連したアンケートを実施し、約200名の参加者の内、146名から回答をいただきました。以下にアンケートの回答結果をまとめました。

【2026年度 第1回オンラインセミナー 開催概要】 テーマ ： 「地震予知最前線 ＆ フェーズフリー」 日時 ： 2026年4月11日（土）10:00～12:00 主催 ： 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（略称：木耐協） 協力 ： 一般社団法人防災教育普及協会 後援 ： あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 講師 ： 長尾 年恭 氏 一般社団法人 日本地震予知学会 会長／東海大学・静岡県立大学 客員教授 講師 ： 奥村 奈津美 氏 防災アナウンサー

2026年木耐協オンラインセミナー① 参加者アンケートの結果

【1】2026年入って、地震の頻度の増加を感じている人が多い

2026年に入って地震が増えたかという質問をしたところ、「とてもそう思う」23％、「そう思う」47％で、合計が約70％となりました。 （グラフ1） ➡ セミナーは全国から参加いただいていますが、多くの方が、2026年に入ってからの地震活動に対して強い関心と警戒感を抱いている事がうかがえます。 ※アンケートは4月11日～15日に回答いただいたものです。4月20日に発生したマグニチュード（M）7.7の三陸沖の地震より前に実施したアンケートです。

【2】「フェーズフリー」の認知度71％／ 99％の人が今後、「フェーズフリー」を意識して選択

今回、防災アナウンサーの奥村氏に「フェーズフリー」をテーマにご講演いただきました。最初に「フェーズフリー」について知っているかを質問したところ、認知度は71％（「生活や仕事に取り入れている」「言葉は知っていたが、取り入れられていない」の合計）、生活や仕事に取り入れている実践者は42％という結果になりました（グラフ2） また、「今後、フェーズフリーを意識して選びたいか」という質問では、「積極的に選びたい」「選びたい」の合計が99％という結果となりました（グラフ3） ※「フェーズフリー」・・・特別に準備するのではなく、日常的に使っているものを非常時に役立てる考え方

＜全体まとめ＞

今回のアンケートでは、今年は地震が増えているという危機感がある方が多くいることが分かりました。また、非常時・日常を分けない「フェーズフリー」の認知度が7割、実践者も4割という結果で、危機感を持った上でどう備えるかなど具体的な情報を求めている事が推測されます。今後も、本セミナーでは最新の防災情報や役に立つ住まいの情報を提供していきます。

次回の日程：「住まいと生活を安全・安心に 木耐協オンラインセミナー」

※日程は変更になる場合があります ・6月20日（土）・・・「熊本地震と耐震化 ＆ 将来を考えた住まい」 テーマが決まりました！ ・9月12日（土） / 10月17日（土）・・・プログラム選定中

木耐協 組合概要

https://www.mokutaikyo.com/bousai/

木耐協は、全国約1,000社の工務店・リフォーム会社・設計事務所などから構成される団体です。 【地震災害から国民の生命と財産を守るため、「安全で安心できる家づくり・まちづくり」に取り組み、耐震社会の実現を目指す】ことを基本理念とし、地震災害の備えに対する啓発活動や木造住宅の耐震性能向上のための活動を行っています。 団体名：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（略称：木耐協） 本部所在地：〒102-0083東京都千代田区麹町2-2-31麹町サンライズビル4階 TEL：03-6261-2040 URL：https://www.mokutaikyo.com/