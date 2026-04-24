『Hotæl』が2026年5月23日 (土) ～ 2026年5月25日 (月)にstudio arty 中野（東京都 中野区 中野 3-34 凱旋ビル 地下1F）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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千年の命、この身体に刻む。

ブッシュマンが『源氏物語』に挑む本作は、古の物語と現代の〈語れない痛み〉を接続するコンテンポラリーダンス作品。千年の昔、物語に潜んだ女性たちの抑圧や葛藤は形式を変え、いまも私たちの身体や社会構造の中に静かに息づいている。欲望の果てに立ち現れる「虚無」は、決して過去のものではない。それは、いまもこの身体に、疼き続けている。 平安の美の奥に潜む抑圧と欲望を、血と汗と土の匂いのするノンバーバルな身体表現で現代に問い直す。

ブッシュマンとは

黒須育海を主宰に、手塚バウシュ、江口力斗を中心メンバーとするダンスカンパニー。身体と体力の限界点に肉薄する表現を軸に、独創的な世界観を構築する作風で注目を集める。関東を拠点に、金沢、富山、愛媛、名古屋、宮崎など全国各地で公演を行い、香港や韓国など海外公演も成功させるなど、国内外で精力的に活動を展開している。

過去公演より

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=gl-KwNEAuic

2025年7月『あの日見た花の名前を君達はまだ知らない。』

2025年3月『カチクチック』

2024年3月『2024÷1984』

公演概要

『Hotæl』 公演期間：2026年5月23日 (土) ～ 2026年5月25日 (月) 会場：studio arty 中野（東京都 中野区 中野 3-34 凱旋ビル 地下1F） ■出演者 黒須育海 手塚バウシュ 江口力斗 （以上ブッシュマン） 辻田暁 ■スタッフ 舞台監督：みぞぐちあすみ / 筒井昭善 照明：三浦あさ子 音響：牛川紀政 舞台美術：u-rec-a 題字：安田有吾 webサイト：吉澤慎吾 記録写真：HARU 制作：瀧本麻璃英 ■公演スケジュール 5月23日(土)18時 5月24日(日)13時／17時 ５月25日（月）14時 ※開場は開演の20分前 ※上演時間は約60分 ■チケット料金 一般：4,000円 U24：3,000円（当日要証明書提示） 障害者：2,500円（当日要障害者手帳提示） （全席自由・税込） ＼各公演、全券種対象で先着20名様限定！／ ブッシュマンのオリジナル特典グッズをプレゼント！ 何がもらえるかは当日のお楽しみ！

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