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日本製鉄 公式YouTubeチャンネルにて、クイズ王・伊沢拓司さんが中心となって運営するエンタメと知を融合させたメディア「QuizKnock」とコラボした動画第2弾（研究所編）を公開
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、クイズ王・伊沢拓司さんが中心となって運営するエンタメと知を融合させたメディア、QuizKnock【クイズノック】とコラボした動画第2弾（研究所編）を制作し、日本製鉄の公式YouTubeチャンネルにて公開しましたので、お知らせいたします。
動画では、QuizKnockメンバーより、クイズ王・伊沢拓司さんと、「ナイスガイの須貝です！」でお馴染みの須貝駿貴さんが、千葉県/富津市にある技術開発本部を訪問。ハイテンの研究室や引張試験の現場に加え、地盤・防災分野の研究を行うジオラボや、海の森づくりを研究するシーラボなど、普段は見ることのできない研究施設を見学します。各施設ではクイズが出題され、お二人がガチンコでクイズに挑戦する様子をぜひご覧ください。
▼QuizKnockコラボ動画「【NIPPON STEEL】QuizKnock×日本製鉄！好評につき第2弾！今回も鉄にまつわるクイズを出題！」：https://youtu.be/4a1aY0mItm0
（参考URL）
QuizKnockとは：https://www.portal.quizknock.com/about
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
動画では、QuizKnockメンバーより、クイズ王・伊沢拓司さんと、「ナイスガイの須貝です！」でお馴染みの須貝駿貴さんが、千葉県/富津市にある技術開発本部を訪問。ハイテンの研究室や引張試験の現場に加え、地盤・防災分野の研究を行うジオラボや、海の森づくりを研究するシーラボなど、普段は見ることのできない研究施設を見学します。各施設ではクイズが出題され、お二人がガチンコでクイズに挑戦する様子をぜひご覧ください。
▼QuizKnockコラボ動画「【NIPPON STEEL】QuizKnock×日本製鉄！好評につき第2弾！今回も鉄にまつわるクイズを出題！」：https://youtu.be/4a1aY0mItm0
（参考URL）
QuizKnockとは：https://www.portal.quizknock.com/about
以 上
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/