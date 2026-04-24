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【神戸コロッケ】37周年感謝祭！「ベストヒットバッグ」が今年も登場
みなさまに「ありがとう」の気持ちを込めて、特別商品もご用意
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する神戸コロッケは、4月23日（木）より、ブランド創設37周年を記念した特別商品を期間限定で販売中です。
1989年4月28日、「安心・安全で本当においしいコロッケを食卓に届けたい」という想いから神戸・元町に誕生した神戸コロッケ。みなさまにご支持いただき、37周年を迎えることができました。
ここまで支えてくださったお客様へ感謝の気持ちを込めて、今年も特別商品をご用意しました。世代を超えて愛される定番人気5品を揃えた「神戸コロッケのベストヒットバッグ」は、昨年初登場しご好評いただいた商品。そしてごちそう素材を詰め込んだ「海老・蟹・サーモントラウトのクリームコロッケ」は新商品。どちらも期間限定ですのでお見逃しなく！
日頃のご愛顧に「ありがとう」の気持ちを込めて。神戸コロッケ一同、店頭にてみなさまのお越しをお待ちしております。
■商品概要
※価格は税込／画像は全てイメージです。
神戸コロッケのベストヒットバッグ ￥1,181（1セット 5個入り）
売上上位5品※をキャラクター入りの紙袋に入れてお渡しする感謝祭限定商品。
ゴールデンウィークの集いの食卓や手みやげにもぴったり。食べ比べも楽しめます。※2025年5月〜2026年2月の売上個数で算出
内容：（写真上段左より）【1位】シンプルなじゃがいもコロッケ、【2位】じゃが牛コロッケ、【3位】でら旨 味噌カツ串
（下段左より）【4位】北海道産とうもろこしのクリームコロッケ、【5位】海老と帆立のカツ（マイルドタルタルソース付き） 各1個
＜販売期間：2026年4月23日（木）〜5月6日（水・休）＞
海老・蟹・サーモントラウトのクリームコロッケ ￥324（1個）
海老、蟹、サーモントラウトのごちそう素材を詰め込んだ、コクのある濃厚なクリームコロッケ。
なめらかなベシャメルソースは、魚介の旨みとほんのりトマトの旨みを合わせたコクのある味わいです。
＜販売期間：2026年4月23日（木）〜5月13日（水）＞
■販売店舗
全国の神戸コロッケ各店 ※一部、取り扱いのない店舗があります。また、売り切れの際はご容赦ください。
「神戸コロッケ」について
素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に34店舗を展開（2026年3月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
神戸コロッケ ブランドサイト
https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する神戸コロッケは、4月23日（木）より、ブランド創設37周年を記念した特別商品を期間限定で販売中です。
1989年4月28日、「安心・安全で本当においしいコロッケを食卓に届けたい」という想いから神戸・元町に誕生した神戸コロッケ。みなさまにご支持いただき、37周年を迎えることができました。
ここまで支えてくださったお客様へ感謝の気持ちを込めて、今年も特別商品をご用意しました。世代を超えて愛される定番人気5品を揃えた「神戸コロッケのベストヒットバッグ」は、昨年初登場しご好評いただいた商品。そしてごちそう素材を詰め込んだ「海老・蟹・サーモントラウトのクリームコロッケ」は新商品。どちらも期間限定ですのでお見逃しなく！
日頃のご愛顧に「ありがとう」の気持ちを込めて。神戸コロッケ一同、店頭にてみなさまのお越しをお待ちしております。
■商品概要
※価格は税込／画像は全てイメージです。
神戸コロッケのベストヒットバッグ ￥1,181（1セット 5個入り）
売上上位5品※をキャラクター入りの紙袋に入れてお渡しする感謝祭限定商品。
ゴールデンウィークの集いの食卓や手みやげにもぴったり。食べ比べも楽しめます。※2025年5月〜2026年2月の売上個数で算出
内容：（写真上段左より）【1位】シンプルなじゃがいもコロッケ、【2位】じゃが牛コロッケ、【3位】でら旨 味噌カツ串
（下段左より）【4位】北海道産とうもろこしのクリームコロッケ、【5位】海老と帆立のカツ（マイルドタルタルソース付き） 各1個
＜販売期間：2026年4月23日（木）〜5月6日（水・休）＞
海老・蟹・サーモントラウトのクリームコロッケ ￥324（1個）
海老、蟹、サーモントラウトのごちそう素材を詰め込んだ、コクのある濃厚なクリームコロッケ。
なめらかなベシャメルソースは、魚介の旨みとほんのりトマトの旨みを合わせたコクのある味わいです。
＜販売期間：2026年4月23日（木）〜5月13日（水）＞
■販売店舗
全国の神戸コロッケ各店 ※一部、取り扱いのない店舗があります。また、売り切れの際はご容赦ください。
「神戸コロッケ」について
素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に34店舗を展開（2026年3月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
神戸コロッケ ブランドサイト
https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/