オーガニック肥料市場は、持続可能性への需要、政策支援、オーガニック食品消費の拡大により成長
農業手法の進化や土壌健康への関心の高まりが、長期的な市場成長にどのように影響しているかをご確認ください
世界の農業システムは、生産性と環境責任のバランスを重視する持続可能な方向へと着実に移行しています。農家やアグリビジネスは従来の投入資材の見直しを進め、土壌再生、栄養効率、長期的な土地の健全性に重点を置くようになっています。このような変化の中で、オーガニック肥料市場は、環境配慮型の作物生産と土壌管理を支える重要な要素として注目を集めています。
■ 市場規模と農業経済における位置づけ
オーガニック肥料市場は2030年までに160億ドルに達すると予測されており、750億ドル規模が見込まれるオーガニック果実・ナッツ農業市場の中で重要な役割を担っています。1兆7,897億ドル規模の農業産業全体に占める割合は限定的ですが、持続可能な投入資材の重要性が高まる中で、その戦略的価値は拡大しています。
■ 穀物・穀類セグメントが主導
作物別では、穀物・穀類が市場をリードし、2030年までに37%（約60億ドル）を占めると予測されています。このセグメントは、大規模農業における有機農法の普及、政府のインセンティブ、土壌栄養管理への関心の高まりによって支えられています。
果物・野菜や油糧作物といった他のセグメントも着実に拡大しており、有機農業の多様化が進んでいます。
市場はさらに、供給源（動物由来、植物由来、鉱物由来）や形態（固形、液体）によって分類され、それぞれ異なる農業ニーズや施用方法に対応しています。
■ 市場成長を支える主要要因
・持続可能で環境配慮型農業への需要増加（年間約3.0%の成長寄与）
・政府の支援策や補助金による導入促進（年間約2.9%の成長寄与）
・オーガニック食品への消費者需要の高まり（年間約2.8%の成長寄与）
■ 分散型で革新が進む競争環境
オーガニック肥料市場は高度に分散しており、上位10社で全体収益の約4%を占めるにとどまります。この構造は、地域企業や専門企業の存在が市場の多様性を高めていることを示しています。
ヤラ・インターナショナルは2024年に約1%のシェアで市場をリードしました。
■ アジア太平洋が生産と消費の中心として台頭
アジア太平洋地域は2030年までに70億ドル規模に達し、2025年の50億ドルから年平均成長率9%で成長すると予測されています。持続可能な農業に対する政府支援、土壌肥沃度への意識向上、化学肥料に依存しない農産物への需要増加が成長を支えています。
中国、インド、オーストラリアなどでは、オーガニック肥料の研究開発投資が進められており、精密農業技術の導入によって栄養管理と収量の最適化が図られています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347862/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347862/images/bodyimage2】
■ 中国が国別市場を牽引
中国は2030年までに40億ドル規模に達し、2025年の30億ドルから成長すると見込まれています。環境配慮型農業を推進する政策支援や、高品質農産物への国内需要の増加が市場拡大を後押ししています。
さらに、製造能力の向上や先進的な農業技術の導入により、多様な作物分野でオーガニック肥料の需要が安定的に拡大しています。
■ 主要企業と市場シェア
市場にはグローバル企業と地域企業が混在しており、主なシェアは以下の通りです：
・ヤラ・インターナショナル（約1%）
・スコッツ社（約1%）
・K+S（約0.5%）
・コロマンデル・インターナショナル、ダーリング・イングリディエンツ（各約0.4%）
世界の農業システムは、生産性と環境責任のバランスを重視する持続可能な方向へと着実に移行しています。農家やアグリビジネスは従来の投入資材の見直しを進め、土壌再生、栄養効率、長期的な土地の健全性に重点を置くようになっています。このような変化の中で、オーガニック肥料市場は、環境配慮型の作物生産と土壌管理を支える重要な要素として注目を集めています。
■ 市場規模と農業経済における位置づけ
オーガニック肥料市場は2030年までに160億ドルに達すると予測されており、750億ドル規模が見込まれるオーガニック果実・ナッツ農業市場の中で重要な役割を担っています。1兆7,897億ドル規模の農業産業全体に占める割合は限定的ですが、持続可能な投入資材の重要性が高まる中で、その戦略的価値は拡大しています。
■ 穀物・穀類セグメントが主導
作物別では、穀物・穀類が市場をリードし、2030年までに37%（約60億ドル）を占めると予測されています。このセグメントは、大規模農業における有機農法の普及、政府のインセンティブ、土壌栄養管理への関心の高まりによって支えられています。
果物・野菜や油糧作物といった他のセグメントも着実に拡大しており、有機農業の多様化が進んでいます。
市場はさらに、供給源（動物由来、植物由来、鉱物由来）や形態（固形、液体）によって分類され、それぞれ異なる農業ニーズや施用方法に対応しています。
■ 市場成長を支える主要要因
・持続可能で環境配慮型農業への需要増加（年間約3.0%の成長寄与）
・政府の支援策や補助金による導入促進（年間約2.9%の成長寄与）
・オーガニック食品への消費者需要の高まり（年間約2.8%の成長寄与）
■ 分散型で革新が進む競争環境
オーガニック肥料市場は高度に分散しており、上位10社で全体収益の約4%を占めるにとどまります。この構造は、地域企業や専門企業の存在が市場の多様性を高めていることを示しています。
ヤラ・インターナショナルは2024年に約1%のシェアで市場をリードしました。
■ アジア太平洋が生産と消費の中心として台頭
アジア太平洋地域は2030年までに70億ドル規模に達し、2025年の50億ドルから年平均成長率9%で成長すると予測されています。持続可能な農業に対する政府支援、土壌肥沃度への意識向上、化学肥料に依存しない農産物への需要増加が成長を支えています。
中国、インド、オーストラリアなどでは、オーガニック肥料の研究開発投資が進められており、精密農業技術の導入によって栄養管理と収量の最適化が図られています。
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■ 中国が国別市場を牽引
中国は2030年までに40億ドル規模に達し、2025年の30億ドルから成長すると見込まれています。環境配慮型農業を推進する政策支援や、高品質農産物への国内需要の増加が市場拡大を後押ししています。
さらに、製造能力の向上や先進的な農業技術の導入により、多様な作物分野でオーガニック肥料の需要が安定的に拡大しています。
■ 主要企業と市場シェア
市場にはグローバル企業と地域企業が混在しており、主なシェアは以下の通りです：
・ヤラ・インターナショナル（約1%）
・スコッツ社（約1%）
・K+S（約0.5%）
・コロマンデル・インターナショナル、ダーリング・イングリディエンツ（各約0.4%）