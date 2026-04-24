冷凍エビ市場は力強い拡大が見込まれ、2030年までに390億ドルを突破へ
水産物消費の拡大、養殖効率の向上、小売構造の変化が長期的な市場成長を加速させています
世界の水産物流通は、サプライチェーンの高度化と、利便性が高くタンパク質を豊富に含む食品への需要増加により、大きな構造変化を迎えています。この流れの中で、冷凍エビ市場は重要な役割を担うようになっており、養殖技術の進展、冷蔵・冷凍インフラの改善、そして調理が簡単な水産食品への需要増加に支えられています。小売および外食の両分野での活用が進むことで、食品・飲料業界における存在感も一層強まっています。
■ 市場規模と業界における位置づけ
冷凍エビ市場は2030年までに390億ドルに達すると予測されており、9,3150億ドル規模が見込まれる食品・飲料業界の中で、比較的小規模ながらも重要なセグメントを形成しています。市場全体に占める割合は大きくないものの、利便性や栄養志向といった世界的な食のトレンドと一致している点が、その価値を高めています。
市場は予測期間中、年平均成長率9%で拡大すると見込まれており、先進国および新興国の双方で安定した需要が続くと予測されています。
■ アジア太平洋が需要と供給の両面で主導
アジア太平洋地域は、2030年までに160億ドル規模に達し、2025年の100億ドルから年平均成長率11%で成長すると予測されています。同地域の優位性は、生産能力の高さと消費拡大の両面に支えられています。
インド、ベトナム、タイ、インドネシアなどの国々では養殖能力の拡大が進み、輸出志向の加工体制も強化されています。都市化や所得水準の上昇により国内消費も拡大しており、政府による支援政策が養殖技術やコールドチェーンの整備を後押ししています。これらの要因により、アジア太平洋は主要な供給拠点であると同時に急成長する消費市場となっています。
■ 中国が最大の国別市場として台頭
中国は2030年までに90億ドル規模に達し、2025年の50億ドルから年平均成長率10%で成長すると見込まれています。
外食チェーンやフードサービス事業者からの需要増加に加え、高品質・輸入エビへの消費者関心の高まりが市場拡大を支えています。また、マリネ加工や調理済み製品などの付加価値商品の拡充も国内市場の成長を後押ししています。
■ 養殖バナメイエビがセグメントを牽引
種別セグメントでは、養殖バナメイエビが市場の約45%（約170億ドル）を占め、主導的地位を維持すると予測されています。生産効率の高さ、さまざまな環境への適応力、年間を通じた安定供給がその背景にあります。
ガルフシュリンプ、ブラックタイガー、ロイヤルレッドシュリンプなど他の品種も市場の多様性に寄与していますが、拡張性とコスト優位性の観点から、バナメイエビが引き続き優位に立っています。
市場はさらに以下の軸で分類されます：
・供給源：従来型およびオーガニック
・用途：食品、医薬品、化粧品、工業、バイオテクノロジー
・流通チャネル：オンラインおよびオフライン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347861/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347861/images/bodyimage2】
■ 市場成長を支える主要要因
複数の構造的要因が市場拡大を後押ししており、それぞれが段階的に成長へ寄与しています。
・手軽に調理できる高タンパク食品への需要増加（年間約3.0%の成長寄与）
・養殖技術および輸出インフラの進展（年間約2.0%の成長寄与）
・近代的な小売および外食チャネルの拡大（年間約1.8%の成長寄与）
■ 競争環境と市場構造
世界の水産物流通は、サプライチェーンの高度化と、利便性が高くタンパク質を豊富に含む食品への需要増加により、大きな構造変化を迎えています。この流れの中で、冷凍エビ市場は重要な役割を担うようになっており、養殖技術の進展、冷蔵・冷凍インフラの改善、そして調理が簡単な水産食品への需要増加に支えられています。小売および外食の両分野での活用が進むことで、食品・飲料業界における存在感も一層強まっています。
■ 市場規模と業界における位置づけ
冷凍エビ市場は2030年までに390億ドルに達すると予測されており、9,3150億ドル規模が見込まれる食品・飲料業界の中で、比較的小規模ながらも重要なセグメントを形成しています。市場全体に占める割合は大きくないものの、利便性や栄養志向といった世界的な食のトレンドと一致している点が、その価値を高めています。
市場は予測期間中、年平均成長率9%で拡大すると見込まれており、先進国および新興国の双方で安定した需要が続くと予測されています。
■ アジア太平洋が需要と供給の両面で主導
アジア太平洋地域は、2030年までに160億ドル規模に達し、2025年の100億ドルから年平均成長率11%で成長すると予測されています。同地域の優位性は、生産能力の高さと消費拡大の両面に支えられています。
インド、ベトナム、タイ、インドネシアなどの国々では養殖能力の拡大が進み、輸出志向の加工体制も強化されています。都市化や所得水準の上昇により国内消費も拡大しており、政府による支援政策が養殖技術やコールドチェーンの整備を後押ししています。これらの要因により、アジア太平洋は主要な供給拠点であると同時に急成長する消費市場となっています。
■ 中国が最大の国別市場として台頭
中国は2030年までに90億ドル規模に達し、2025年の50億ドルから年平均成長率10%で成長すると見込まれています。
外食チェーンやフードサービス事業者からの需要増加に加え、高品質・輸入エビへの消費者関心の高まりが市場拡大を支えています。また、マリネ加工や調理済み製品などの付加価値商品の拡充も国内市場の成長を後押ししています。
■ 養殖バナメイエビがセグメントを牽引
種別セグメントでは、養殖バナメイエビが市場の約45%（約170億ドル）を占め、主導的地位を維持すると予測されています。生産効率の高さ、さまざまな環境への適応力、年間を通じた安定供給がその背景にあります。
ガルフシュリンプ、ブラックタイガー、ロイヤルレッドシュリンプなど他の品種も市場の多様性に寄与していますが、拡張性とコスト優位性の観点から、バナメイエビが引き続き優位に立っています。
市場はさらに以下の軸で分類されます：
・供給源：従来型およびオーガニック
・用途：食品、医薬品、化粧品、工業、バイオテクノロジー
・流通チャネル：オンラインおよびオフライン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347861/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347861/images/bodyimage2】
■ 市場成長を支える主要要因
複数の構造的要因が市場拡大を後押ししており、それぞれが段階的に成長へ寄与しています。
・手軽に調理できる高タンパク食品への需要増加（年間約3.0%の成長寄与）
・養殖技術および輸出インフラの進展（年間約2.0%の成長寄与）
・近代的な小売および外食チャネルの拡大（年間約1.8%の成長寄与）
■ 競争環境と市場構造