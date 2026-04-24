深紫外（DUV）レーザー市場、2032年に17.71億米ドルへ - CAGR 9.4%で成長
深紫外（DUV）レーザーとは、電磁波スペクトルの深紫外領域の光を放射するレーザーの一種である。当該領域の波長は概ね 100 ナノメートル（nm）から 300 ナノメートル（nm）の範囲にある。このスペクトル領域は、可視光領域及び近紫外領域よりも短波長であるため、「深紫外」と呼称される。深紫外（DUV）レーザーは、科学、産業、技術の各分野において多様な用途を有する。
業界発展の特徴：成熟市場の再活性化と技術深化
深紫外（DUV）レーザー市場は、半導体産業の成熟と高度化という2つの大きな潮流に支えられて進展している。まず、先端ロジックやメモリの微細化が進む一方で、28 nm～65 nmといった「中間ノード」の生産ニーズが依然として高く、これらのプロセスではDUVレーザーを活用したフォトリソグラフィ装置が不可欠であるため需要が底堅い。また、人工知能（AI）、5G／IoT対応デバイス向けのASICやセンサー製造では、高スループットかつ高精度な露光技術の必要性が高まっており、DUVレーザーの役割が再評価されている。一方で、技術面では固体型DUV光源の研究開発が進み、従来の気体放電型レーザーを超える小型・高出力・高繰返し率の実現が目指されるなど、技術深化のフェーズにも入っている。さらに、半導体製造装置大手がDUVツールの生産能力を増強するとともに、国内外の研究機関や企業が微細加工用途向けDUVレーザーの新たなアーキテクチャを模索している。こうした成熟した応用領域での再成長と新技術の登場が、DUVレーザー市場のダイナミズムを保っている。
市場規模：成長予測と収益構造
LP Information調査チームの「世界深紫外（DUV）レーザー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/602448/duv-lasers）によれば、DUVレーザー市場は2026年から2032年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.4%という堅調な成長が見込まれており、2032年には世界市場規模が17.71億米ドルに達すると予測されている。これは、半導体生産装置全体の成長動向と整合しつつ、特に露光光源としてのDUVレーザーの需要が引き続き強いことを示している。
主要生産者：寡占市場と競争構造
深紫外（DUV）レーザーの世界的な主要製造業者は、業界を代表する装置・光源ベンダーで占められている。LP Informationのトップ企業研究センターによると、主要企業としてCymer（ASML傘下）、Gigaphoton、Coherentが挙げられ、2024年時点でこれらトップ3企業の売上合計で世界市場の約86.0%を占める寡占的な市場構造となっている。これらに加えてOXIDE Corporation、CryLas、Nireco、Advanced Optowave Corporation、Xiton Photonics、UVC Photonicsなど、多数の専門光源ベンダーが特色あるDUVレーザー製品を提供している。Cymerは長年にわたり半導体露光用DUV光源のデファクトスタンダードを築き、ASMLによる統合でリソグラフィ装置と光源の連携を強化している。Gigaphotonは高性能・高信頼性を訴求する光源ラインアップを持ち、Coherentは幅広い産業用途に適したDUVソリューションを展開している。こうした企業間競争と共に、ニッチな光源技術を持つ新興企業も市場の技術革新を促進している。
今後の展望：技術革新と市場機会の拡大
今後のDUVレーザー市場は、技術革新と応用領域の拡大が成長を促す重要なドライバーとなる見込みである。まず、固体レーザーや高繰返し・高出力光源の実現が進むことで、従来の気体放電型光源に依存しない新たな製品設計が可能となり、医療、環境センシング、生命科学など半導体以外の応用分野でも需要が拡大する可能性がある。また、フォトリソグラフィ装置の多層パターニングやマスクレス露光技術の進展により、DUVレーザーの波長や出力特性に対する新たなニーズも顕在化しつつある。さらに、産業用加工や精密計測での高精度照射が求められる用途が増えることで、光源の品質、安定性、耐久性が競争の鍵となる。加えて、地域間でのサプライチェーン多様化やアジア市場での製造投資増加も、全体市場の底上げにつながる。こうした長期的な機会環境の下で、DUVレーザー市場は単なる半導体露光光源という枠を超えた多様な応用ポートフォリオを構築し、成長フェーズを継続すると予想される。
業界発展の特徴：成熟市場の再活性化と技術深化
深紫外（DUV）レーザー市場は、半導体産業の成熟と高度化という2つの大きな潮流に支えられて進展している。まず、先端ロジックやメモリの微細化が進む一方で、28 nm～65 nmといった「中間ノード」の生産ニーズが依然として高く、これらのプロセスではDUVレーザーを活用したフォトリソグラフィ装置が不可欠であるため需要が底堅い。また、人工知能（AI）、5G／IoT対応デバイス向けのASICやセンサー製造では、高スループットかつ高精度な露光技術の必要性が高まっており、DUVレーザーの役割が再評価されている。一方で、技術面では固体型DUV光源の研究開発が進み、従来の気体放電型レーザーを超える小型・高出力・高繰返し率の実現が目指されるなど、技術深化のフェーズにも入っている。さらに、半導体製造装置大手がDUVツールの生産能力を増強するとともに、国内外の研究機関や企業が微細加工用途向けDUVレーザーの新たなアーキテクチャを模索している。こうした成熟した応用領域での再成長と新技術の登場が、DUVレーザー市場のダイナミズムを保っている。
市場規模：成長予測と収益構造
LP Information調査チームの「世界深紫外（DUV）レーザー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/602448/duv-lasers）によれば、DUVレーザー市場は2026年から2032年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.4%という堅調な成長が見込まれており、2032年には世界市場規模が17.71億米ドルに達すると予測されている。これは、半導体生産装置全体の成長動向と整合しつつ、特に露光光源としてのDUVレーザーの需要が引き続き強いことを示している。
主要生産者：寡占市場と競争構造
深紫外（DUV）レーザーの世界的な主要製造業者は、業界を代表する装置・光源ベンダーで占められている。LP Informationのトップ企業研究センターによると、主要企業としてCymer（ASML傘下）、Gigaphoton、Coherentが挙げられ、2024年時点でこれらトップ3企業の売上合計で世界市場の約86.0%を占める寡占的な市場構造となっている。これらに加えてOXIDE Corporation、CryLas、Nireco、Advanced Optowave Corporation、Xiton Photonics、UVC Photonicsなど、多数の専門光源ベンダーが特色あるDUVレーザー製品を提供している。Cymerは長年にわたり半導体露光用DUV光源のデファクトスタンダードを築き、ASMLによる統合でリソグラフィ装置と光源の連携を強化している。Gigaphotonは高性能・高信頼性を訴求する光源ラインアップを持ち、Coherentは幅広い産業用途に適したDUVソリューションを展開している。こうした企業間競争と共に、ニッチな光源技術を持つ新興企業も市場の技術革新を促進している。
今後の展望：技術革新と市場機会の拡大
今後のDUVレーザー市場は、技術革新と応用領域の拡大が成長を促す重要なドライバーとなる見込みである。まず、固体レーザーや高繰返し・高出力光源の実現が進むことで、従来の気体放電型光源に依存しない新たな製品設計が可能となり、医療、環境センシング、生命科学など半導体以外の応用分野でも需要が拡大する可能性がある。また、フォトリソグラフィ装置の多層パターニングやマスクレス露光技術の進展により、DUVレーザーの波長や出力特性に対する新たなニーズも顕在化しつつある。さらに、産業用加工や精密計測での高精度照射が求められる用途が増えることで、光源の品質、安定性、耐久性が競争の鍵となる。加えて、地域間でのサプライチェーン多様化やアジア市場での製造投資増加も、全体市場の底上げにつながる。こうした長期的な機会環境の下で、DUVレーザー市場は単なる半導体露光光源という枠を超えた多様な応用ポートフォリオを構築し、成長フェーズを継続すると予想される。