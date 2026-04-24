WINTEN 日本の美を閉じ込めた人気スノードームシリーズに新作「雪化粧の金閣寺スノードーム」が登場（2026年5月発売予定）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347925/images/bodyimage1】
ウィンテン株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：金川 愛佳）は、日本の文化や風景をテーマにしたスノードームシリーズの新商品として、「雪化粧の金閣寺」を発売いたします。
本シリーズはこれまでに「富士山」「東京タワー」「招き猫」などを展開し、多くのお客様にご好評をいただいております。
今回の新作では、世界的にも人気の高い京都の金閣寺をモチーフに、雪景色という幻想的な情景を表現いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347925/images/bodyimage2】
ドームを軽く振ることで、繊細な雪が舞い、金閣寺が雪化粧をまとったかのような神秘的な風景が広がります。
インテリアとしてはもちろん、日本土産やギフトとしても最適な一品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347925/images/bodyimage3】
■商品情報
・商品名：スノードーム 雪化粧の金閣寺
・サイズ：約W60×D60×H85(mm)
・本体重量：約240g(±10g)
【発売時期】
2026年5月上旬より順次発送開始予定
詳細情報はこちら▼
https://winten.co.jp/products/view/391
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347925/images/bodyimage4】
■販売について
本製品は、ウィンテン公式オンラインショップおよび各ショッピングモールにて販売予定です。
※価格・在庫状況は販売先により異なる場合があります。
※販売スケジュールは変更となる場合がございます。
※商品画像はイメージです。
■本リリースに関するお問い合わせ
ウィンテン株式会社
TEL：03-6907-1318
FAX：03-6907-1319
E-mail：wt-sales@winten.co.jp
今後も当社は、日本の魅力を感じていただける商品開発を通じて、国内外のお客様に価値を提供してまいります。
配信元企業：ウィンテン株式会社
ウィンテン株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：金川 愛佳）は、日本の文化や風景をテーマにしたスノードームシリーズの新商品として、「雪化粧の金閣寺」を発売いたします。
本シリーズはこれまでに「富士山」「東京タワー」「招き猫」などを展開し、多くのお客様にご好評をいただいております。
今回の新作では、世界的にも人気の高い京都の金閣寺をモチーフに、雪景色という幻想的な情景を表現いたしました。
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ドームを軽く振ることで、繊細な雪が舞い、金閣寺が雪化粧をまとったかのような神秘的な風景が広がります。
インテリアとしてはもちろん、日本土産やギフトとしても最適な一品です。
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■商品情報
・商品名：スノードーム 雪化粧の金閣寺
・サイズ：約W60×D60×H85(mm)
・本体重量：約240g(±10g)
【発売時期】
2026年5月上旬より順次発送開始予定
詳細情報はこちら▼
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■販売について
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■本リリースに関するお問い合わせ
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TEL：03-6907-1318
FAX：03-6907-1319
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