インドにおける在宅用酸素濃縮器市場：真のビジネス機会はどこにあるのか
病院および在宅ケアセグメントにおける市場ポテンシャル、使用パターン、価格設定、Go-to-Market戦略を体系的に評価
■ 一時的な需要増加の先を見る
近年、インドにおける在宅用酸素濃縮器への関心は急速に高まりましたが、クライアントの関心は短期的な需要の急増にはありませんでした。
目的は、この市場が持続的な長期成長の可能性を持つかどうか、そして最も有望な機会がどこにあるのかを明らかにすることでした。そのためには、市場規模だけでなく、用途、顧客セグメント、供給体制ごとに需要がどのように変化しているかを評価する必要がありました。
■ 市場規模の把握と成長方向の理解
最初のステップは、市場の全体像を明確にすることでした。
2024年から2030年にかけての市場規模（数量および金額）の推計に加え、成長を左右する要因を特定しました。COPD、ILD、ポストコロナ症状、高齢化といった需要ドライバーとともに、市場全体の動向を分析しました。
また、酸素濃縮器単体ではなく、酸素ボンベ、液体酸素、配管供給システムとの比較も行い、酸素供給全体の中での位置づけを明確にしました。
■ 使用実態の理解：どこで、どのように使われているか
使用状況の理解は極めて重要でした。
本評価では、病院、在宅ケア事業者、リハビリ施設における酸素濃縮器の利用状況を整理しました。それぞれの環境で、使用パターン、期待値、調達方法が異なっていました。
病院では、処理能力や信頼性、体系的な調達が重視される一方、在宅ケアではアクセスのしやすさ、操作性、コストが重要視されていました。リハビリ施設では、より継続的かつ専門的な利用が求められるという特徴がありました。
これにより、需要は一様ではなく、ケア環境、患者タイプ、使用頻度によって大きく異なることが明確になりました。
■ 製品構成と価格体系の分析
市場は単一の製品カテゴリではありません。
1L、5L、10Lといった容量別やポータブル型などに分類され、それぞれ特定の用途に対応しています。価格分析では、これらの違いが単なる価格差にとどまらず、市場での位置づけや採用状況にも影響していることが明らかになりました。
さらに、購入行動も重要な要素です。購入かレンタルか、調達プロセス、使用価値に対する認識などが意思決定に影響を与えていました。
???? 市場における価格、製品構成、顧客行動の関係を理解しようとしている場合、複雑性の本質はまさにこの点にあります。
当社がどのようにこれらの課題を解決できるかについてはこちらをご覧ください：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/customized-research
■ 競争環境とチャネル構造
競争環境はメーカーだけに限定されません。
本調査ではOEMとディストリビューターの双方を対象に、価格戦略、ビジネスモデル、市場への展開方法を比較しました。この市場では、流通がアクセス性や導入、価格の一貫性に大きな影響を与えています。
これにより、どの企業が存在しているかだけでなく、どのように競争しているか、どこで差別化が可能かが明確になりました。
■ インサイトからGo-to-Market戦略へ
最終段階では、得られた知見を実行に結びつけました。
需要パターン、セグメンテーション、競争環境を踏まえ、ターゲット顧客、適切な価格モデル、現実的なチャネル戦略を含むGo-to-Market方針を策定しました。
■ 評価手法
本分析は複数のデータソースと現場インサイトを組み合わせて実施されました。
■ 一時的な需要増加の先を見る
近年、インドにおける在宅用酸素濃縮器への関心は急速に高まりましたが、クライアントの関心は短期的な需要の急増にはありませんでした。
目的は、この市場が持続的な長期成長の可能性を持つかどうか、そして最も有望な機会がどこにあるのかを明らかにすることでした。そのためには、市場規模だけでなく、用途、顧客セグメント、供給体制ごとに需要がどのように変化しているかを評価する必要がありました。
■ 市場規模の把握と成長方向の理解
最初のステップは、市場の全体像を明確にすることでした。
2024年から2030年にかけての市場規模（数量および金額）の推計に加え、成長を左右する要因を特定しました。COPD、ILD、ポストコロナ症状、高齢化といった需要ドライバーとともに、市場全体の動向を分析しました。
また、酸素濃縮器単体ではなく、酸素ボンベ、液体酸素、配管供給システムとの比較も行い、酸素供給全体の中での位置づけを明確にしました。
■ 使用実態の理解：どこで、どのように使われているか
使用状況の理解は極めて重要でした。
本評価では、病院、在宅ケア事業者、リハビリ施設における酸素濃縮器の利用状況を整理しました。それぞれの環境で、使用パターン、期待値、調達方法が異なっていました。
病院では、処理能力や信頼性、体系的な調達が重視される一方、在宅ケアではアクセスのしやすさ、操作性、コストが重要視されていました。リハビリ施設では、より継続的かつ専門的な利用が求められるという特徴がありました。
これにより、需要は一様ではなく、ケア環境、患者タイプ、使用頻度によって大きく異なることが明確になりました。
■ 製品構成と価格体系の分析
市場は単一の製品カテゴリではありません。
1L、5L、10Lといった容量別やポータブル型などに分類され、それぞれ特定の用途に対応しています。価格分析では、これらの違いが単なる価格差にとどまらず、市場での位置づけや採用状況にも影響していることが明らかになりました。
さらに、購入行動も重要な要素です。購入かレンタルか、調達プロセス、使用価値に対する認識などが意思決定に影響を与えていました。
???? 市場における価格、製品構成、顧客行動の関係を理解しようとしている場合、複雑性の本質はまさにこの点にあります。
当社がどのようにこれらの課題を解決できるかについてはこちらをご覧ください：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/customized-research
■ 競争環境とチャネル構造
競争環境はメーカーだけに限定されません。
本調査ではOEMとディストリビューターの双方を対象に、価格戦略、ビジネスモデル、市場への展開方法を比較しました。この市場では、流通がアクセス性や導入、価格の一貫性に大きな影響を与えています。
これにより、どの企業が存在しているかだけでなく、どのように競争しているか、どこで差別化が可能かが明確になりました。
■ インサイトからGo-to-Market戦略へ
最終段階では、得られた知見を実行に結びつけました。
需要パターン、セグメンテーション、競争環境を踏まえ、ターゲット顧客、適切な価格モデル、現実的なチャネル戦略を含むGo-to-Market方針を策定しました。
■ 評価手法
本分析は複数のデータソースと現場インサイトを組み合わせて実施されました。