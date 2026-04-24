SDKI Analytics、日本にて一次調査サービスを開始 - 市場の直接検証を実現
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、日本市場に特化したプロジェクトにおいて、5つの調査分野にわたる一次データ収集サービスを開始したことを発表いたします。
サービス概要
SDKI Analyticsの一次調査サービスは、日本全国で利用可能な、直接データ収集と現場レベルのインテリジェンス活動を組み合わせた包括的なサービスです。今回のサービス開始により、SDKIがこれまで提供してきたシンジケート型およびカスタム型の二次調査フレームワークに、補完的な一次データレイヤーが加わり、企業は単一の企業との関係の中で、市場状況の把握から現場での検証へとスムーズに移行できるようになります。
このサービスは、日本で事業を展開する企業が常に直面する課題、すなわち、二次データは方向性を示すものの、流通チャネル、購買行動、あるいは競争上のポジショニングといった現状を、重要な意思決定に必要な詳細なレベルで捉えることができないという課題を解決します。調達において地域的な関係性が重視され、消費者の意識が地域ベンチマークと乖離しやすい日本のビジネス環境では、一般化されたデータや遅延したデータに基づく意思決定は、重大なリスクを伴う可能性があります。
一次調査サービスのご依頼を承っております。
フルサービスの範囲：https://www.sdki.jp/primary-research-services
サービス構成：5つのリサーチトラック
1. 市場インテリジェンス
市場参入前、あるいは事業拡大の初期段階にある組織を対象としています。本サービスでは、需要の検証やサプライチェーンのマッピングに加え、SDKIが保有する5,000名以上の実務家から成るグローバルネットワークを活用した業界専門家へのインタビューを実施します。その成果物として、一般的な二次情報源（シンジケートデータ）では入手不可能な、現場レベルでの詳細な需要データや販売チャネルに関するインテリジェンスを提供します。
2. 顧客インテリジェンス
日本市場における購買意思決定が、実務においてどのようなプロセスでなされているかを明らかにします。本リサーチトラックには、バイヤーペルソナの策定、カスタマージャーニーのマッピング、顧客満足度調査、さらにはNPS（ネット プロモーター スコア）の測定などが含まれます。二次データからは通常読み取ることのできない、顧客の行動を決定づける根本的な要因（行動ドライバー）を浮き彫りにすることを目的としています。
3. 製品・イノベーションリサーチ
コンセプトテスト、製品トライアル、および初期段階での検証を通じて、製品開発サイクルに外部市場からのフィードバックを取り込みます。また、社内で立てた仮説が、日本市場における実際の購買者の反応と照らし合わせて検証されていないような組織にとって、本リサーチは極めて有効な手段となります。
4. ブランドおよびマーケティングリサーチ
ブランドおよびマーケティングリサーチでは、ローンチの前後におけるブランド認知およびキャンペーンのパフォーマンスを評価します。本調査には、認知度調査や効果測定分析が含まれており、日本国内のターゲット層がメッセージを実際にどのように受け止めているか、そしてそれが当初の意図とどのように異なっているかを具体的に明らかにすることを目的として設計されています。
サービス概要
SDKI Analyticsの一次調査サービスは、日本全国で利用可能な、直接データ収集と現場レベルのインテリジェンス活動を組み合わせた包括的なサービスです。今回のサービス開始により、SDKIがこれまで提供してきたシンジケート型およびカスタム型の二次調査フレームワークに、補完的な一次データレイヤーが加わり、企業は単一の企業との関係の中で、市場状況の把握から現場での検証へとスムーズに移行できるようになります。
このサービスは、日本で事業を展開する企業が常に直面する課題、すなわち、二次データは方向性を示すものの、流通チャネル、購買行動、あるいは競争上のポジショニングといった現状を、重要な意思決定に必要な詳細なレベルで捉えることができないという課題を解決します。調達において地域的な関係性が重視され、消費者の意識が地域ベンチマークと乖離しやすい日本のビジネス環境では、一般化されたデータや遅延したデータに基づく意思決定は、重大なリスクを伴う可能性があります。
一次調査サービスのご依頼を承っております。
フルサービスの範囲：https://www.sdki.jp/primary-research-services
サービス構成：5つのリサーチトラック
1. 市場インテリジェンス
市場参入前、あるいは事業拡大の初期段階にある組織を対象としています。本サービスでは、需要の検証やサプライチェーンのマッピングに加え、SDKIが保有する5,000名以上の実務家から成るグローバルネットワークを活用した業界専門家へのインタビューを実施します。その成果物として、一般的な二次情報源（シンジケートデータ）では入手不可能な、現場レベルでの詳細な需要データや販売チャネルに関するインテリジェンスを提供します。
2. 顧客インテリジェンス
日本市場における購買意思決定が、実務においてどのようなプロセスでなされているかを明らかにします。本リサーチトラックには、バイヤーペルソナの策定、カスタマージャーニーのマッピング、顧客満足度調査、さらにはNPS（ネット プロモーター スコア）の測定などが含まれます。二次データからは通常読み取ることのできない、顧客の行動を決定づける根本的な要因（行動ドライバー）を浮き彫りにすることを目的としています。
3. 製品・イノベーションリサーチ
コンセプトテスト、製品トライアル、および初期段階での検証を通じて、製品開発サイクルに外部市場からのフィードバックを取り込みます。また、社内で立てた仮説が、日本市場における実際の購買者の反応と照らし合わせて検証されていないような組織にとって、本リサーチは極めて有効な手段となります。
4. ブランドおよびマーケティングリサーチ
ブランドおよびマーケティングリサーチでは、ローンチの前後におけるブランド認知およびキャンペーンのパフォーマンスを評価します。本調査には、認知度調査や効果測定分析が含まれており、日本国内のターゲット層がメッセージを実際にどのように受け止めているか、そしてそれが当初の意図とどのように異なっているかを具体的に明らかにすることを目的として設計されています。