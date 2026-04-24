【第一話無料配信中】台湾ドラマ「個人授業～Lesson in Love～」 が4月24日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年4月24日（金）より台湾ドラマ「個人授業～Lesson in Love～」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347895/images/bodyimage1】
(C)IQIYI INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.
台湾ドラマ「個人授業～Lesson in Love～」のあらすじ
南一高校に着任した国語教師チェン・モンユン（ティファニー・シュー）は、優秀だが何かと問題を起こす男子生徒ジャン・イーシアン（エドワード・チェン）の挑発的な態度に手を焼いていた。学務主任のリー・ダーウェイ（シュエ・シーリン）がモンユンを助けようとするが、父母会会長であるイーシアンの母親シエ・シューフェン（イン・シン）が学校を取り仕切っていた。対立から始まったモンユンとイーシアンだったが、次第に微妙な感情が芽生え、ふたりの関係は劇的に変化してゆく。教師と生徒のセンセーショナルな恋は、やがて学校と社会で議論を巻き起こすことになる…
キャスト
ティファニー・シュー（アン ・シュー）
エドワード・チェン
イン・シン
シュエ・シーリン
チャン・ジンラン
スタッフ
監督：ワン・リーウェン
脚本：リー・ロェンシェン
【配信開始日】
2026年4月24日（金）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/lesson-in-love?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/lesson-in-love?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
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配信元企業：日本BS放送株式会社
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南一高校に着任した国語教師チェン・モンユン（ティファニー・シュー）は、優秀だが何かと問題を起こす男子生徒ジャン・イーシアン（エドワード・チェン）の挑発的な態度に手を焼いていた。学務主任のリー・ダーウェイ（シュエ・シーリン）がモンユンを助けようとするが、父母会会長であるイーシアンの母親シエ・シューフェン（イン・シン）が学校を取り仕切っていた。対立から始まったモンユンとイーシアンだったが、次第に微妙な感情が芽生え、ふたりの関係は劇的に変化してゆく。教師と生徒のセンセーショナルな恋は、やがて学校と社会で議論を巻き起こすことになる…
キャスト
ティファニー・シュー（アン ・シュー）
エドワード・チェン
イン・シン
シュエ・シーリン
チャン・ジンラン
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監督：ワン・リーウェン
脚本：リー・ロェンシェン
【配信開始日】
2026年4月24日（金）
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