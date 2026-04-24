長崎県の伝統工芸品・波佐見焼（長崎の焼き物） 「デンリュウのプレート」が発売開始！！ ～「灯台」「橋」「公園」をモチーフにした全3種類を展開！～



【発売日】 令和8年4月24日（金）

【販売元】 西海陶器株式会社

長崎県は令和６年６月に株式会社ポケモン（本社：東京都港区）と地域活性化に向けた連携協定を締結し、これにより“ながさき未来応援ポケモン”に「デンリュウ」が任命されました。

今回、そのデンリュウと長崎の伝統的工芸品である「波佐見焼」の次なるコラボ商品が誕生しました。実用性に優れており、日常使いや贈り物としてもぴったりな波佐見焼のお皿になっております。3種類のデザイン展開で、単品と3種類セットの販売で、箱にもこだわりのある一品です。

コラボ商品について

白磁に呉須（藍色）で描く「染付」の技法と、「パット印刷」という技術を使用しており、日常使いはもちろん、インテリアとしてもご使用いただけます。また、箱にもこだわり、単品は銀色の箔押しを、3点セットは金色の箔押しをしていて、贈り物にもおすすめです。

【金の箔押しに入った3点セット】

【デンリュウのプレート（灯台）】

海に囲まれた長崎にかかせない灯台とみちしるべとなる光を描いています。

【デンリュウのプレート（橋）】

橋が水面に反射してめがねに見えるようにきれいなアーチを描いています。

【デンリュウのプレート（公園）】

この器が生まれた自然あふれる「やきものの町・波佐見」を描いています。













【「銀の箔押しの箱」「単品の「デンリュウのプレート」」】

【販売情報】

販 売 日：令和8年4月24日（金）

販売場所：OYANE、陶芸の館「くらわん館」、

福島県ポケモンローカルActs物産展（4月24日(金)～5月6日（水））

※今後オンラインショップでも販売予定（商品お問い合わせ先：ec-info@saikaitoki.com）

販売価格：3点セット 4,950円（税込）、単品 1,760円（税込）

【西海陶器株式会社】

代表取締役社長：児玉 賢太郎

所 在 地：〒859-3798 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2124

ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」について

【肩書の由来】

「デンリュウ」は、しっぽの光が遠く離れた場所まで届くことから、本県の未来を照らして欲しいという願いを込めて、「ながさき未来応援ポケモン」という肩書に決定。





【なぜ「デンリュウ」か？】

「デンリュウ」のしっぽの光は遠く離れた場所にも届き、灯台を連想させ、多くのしま、多くの灯台を有する長崎県との親和性が高い。

子どもからお年寄りまで、昔から長崎の人に親しまれている童歌「でんでらりゅうば」と「デンリュウ」の語呂が似ている。

ライトポケモンである「デンリュウ」は、長崎市の夜景、ハウステンボスの光の王国など、「光」を観光の主なテーマとしている長崎県との親和性が高い。

『ポケモンローカルActs』について

株式会社ポケモンは、地域ごとに「推しポケモン」を選定し、各地の魅力と一匹

一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信することで、国内外のポケモンファンに、

全国のさまざまな地域へ足を運び魅力を感じていただくことを、目指しています。







（この活動におけるポケモンの使用料は無償です。）

WEBサイト：https://local.pokemon.jp/

長崎県ポケモンローカルActs公式ホームページ「デンリュウびびっと！アイランドin長崎県」

WEBサイト： https://denryu-nagasaki.jp/

これまでの県産品とのコラボレーションについて

「長崎カステラ」、「三笠山」（株式会社文明堂総本店）

「角煮まんじゅう」（株式会社岩崎本舗）

「島原手延そうめん」（有限会社たなか物産）

「うまカレー豆」（株式会社藤田チェリー豆総本店）

「ごとう手延べうどん」（株式会社マルマス）

「そば猪口＆薬味皿セット」（株式会社中善）

「壱岐島カレー」（株式会社アットマーク食品事業部）

「出島カステラプレート」、「長崎ランタンマグ」（重山陶器株式会社）

「金蝶ソース」「かけぽん」「野菜ドレッシング」（チョーコー醬油株式会社）

「デンリュウマドレーヌ」（有限会社観光ビルはたなか）





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