《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー5/24(日)朝10時開催 『抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト』渡辺 恭良 先生 (神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授)
セリスタ株式会社(東京都千代田区 代表取締役 伊藤 承正)は、2026年5月24日(日)に、渡辺 恭良 先生(神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト』を開催します。
34-6見どころ
■見どころ/主な学習のポイント
『抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト』
渡辺 恭良 先生 / Dr. Yasuyoshi Watanabe
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授
日本疲労学会 / 理事長
Integrated Health Science株式会社 / 代表取締役CEO
1)抗疲労と抗老化のメカニズムの共通点
2)トータルリペア・コンセプトは？
3)リペア(修復)エネルギー概念
4)どのように修復が行われるのか？
5)修復程度を計測する方法は？
※キーワード：抗疲労∞抗老化、トータルリペア、修復エネルギー、トータルリペアメニュー
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XNWRh5CFTfmYY1rSBbdlAw#/registration
■講師紹介
渡辺 恭良 先生 / Dr. Yasuyoshi Watanabe
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授
日本疲労学会 / 理事長
Integrated Health Science株式会社 / 代表取締役CEO
《ご経歴》
1976年 京都大学医学部卒、
1980年 京都大学大学院医学研究科修了(医学博士)
1981-1984年 京都大学放射性同位元素総合センター・助手
1984-1987年 大阪医科大学医学部医化学・講師
1987-2001年 大阪バイオサイエンス研究所・神経科学部門・研究部長
1995-2001年 スウエーデン・ウプサラ大学医学部薬理学・招へい教授
1999-2016年 大阪市立大学大学院医学研究科・教授(2006年より特任教授、2016年より名誉教授)
2006-2008年 理化学研究所(理研)分子イメージング研究プログラム・プログラムディレクター
2008-2013年 理研分子イメージング科学研究センター・センター長
2013-2018年 理研ライフサイエンス技術基盤研究センター・センター長
2013-2016年 大阪市立大学健康科学イノベーションセンター・所長
2016年-現在 大阪市立大学健康科学イノベーションセンター・顧問
2017-2020 理研健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム・ディレクター
2020-2023年 理研生命機能科学研究センター・チームリーダー
2023年-現在 理化学研究所/名誉研究員
2023年-現在 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科・特命教授
2023年-現在 Integrated Health Science株式会社・代表取締役CEO
2005-2012年 一般社団法人日本疲労学会・発起人/理事
2012年-現在 一般社団法人日本疲労学会・理事長
2021年-現在 一般社団法人日本リカバリー協会・会長
2024年-現在 一般社団法人脳体力振興協会・発起人/理事長/
他学会/財団法人 理事・評議員8件
2023年-現在 Federation of Asian Society for Molecular Imaging (FASMI)・President
1987年 エルウイン・フォン・ベルツ賞「脳とプロスタグランジン」
2007年 エルウイン・フォン・ベルツ賞「分子イメージング研究」
2010年 文部科学大臣表彰科学技術賞受賞
獲得代表研究費等多数： https://research-er.jp/researchers/view/751038
原著英語論文528報、ほか英語・日本語総説・著書等245報、国内外特許出願97件、h-index = 81
主要研究テーマ：疲労・抗疲労、エッセンシャルヘルスケア、分子・機能イメージング、健康関数による総合的健康度マッピング、Fusion between Precision Healthcare/Medicine
■無料LiveオンラインZoomセミナー概要
番組名 ： 『Sunday Wellness Breeze』Season 34 Stage 6
開催日時 ： 2026年5月24日(日) 10：00～12：00
開催形式 ： Zoomオンラインセミナー
プログラム：
10：00オープニング・主催者挨拶
10：20『抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト』
渡辺 恭良 先生 / Dr. Yasuyoshi Watanabe
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授
日本疲労学会 / 理事長
Integrated Health Science株式会社 / 代表取締役CEO
12：00エンディング
参加費 ： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
対象 ： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
定員 ： 1,000人
お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XNWRh5CFTfmYY1rSBbdlAw#/registration
企画・主催：セリスタ株式会社
Tel ： 03-3863-1003
E-mail： info@selista.jp
Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp
是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。
■会社概要
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤 承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング