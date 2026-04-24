セリスタ株式会社(東京都千代田区　代表取締役　伊藤 承正)は、2026年5月24日(日)に、渡辺 恭良 先生(神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト』を開催します。


34-6見どころ


■見どころ/主な学習のポイント

『抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト』

渡辺 恭良 先生 / Dr. Yasuyoshi Watanabe

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授

日本疲労学会 / 理事長

Integrated Health Science株式会社 / 代表取締役CEO


1)抗疲労と抗老化のメカニズムの共通点

2)トータルリペア・コンセプトは？

3)リペア(修復)エネルギー概念

4)どのように修復が行われるのか？

5)修復程度を計測する方法は？

※キーワード：抗疲労∞抗老化、トータルリペア、修復エネルギー、トータルリペアメニュー


▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XNWRh5CFTfmYY1rSBbdlAw#/registration



■講師紹介

渡辺 恭良 先生 / Dr. Yasuyoshi Watanabe

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授

日本疲労学会 / 理事長

Integrated Health Science株式会社 / 代表取締役CEO


《ご経歴》

1976年　　　 京都大学医学部卒、

1980年 　　　京都大学大学院医学研究科修了(医学博士)

1981-1984年　京都大学放射性同位元素総合センター・助手

1984-1987年　大阪医科大学医学部医化学・講師

1987-2001年　大阪バイオサイエンス研究所・神経科学部門・研究部長

1995-2001年　スウエーデン・ウプサラ大学医学部薬理学・招へい教授

1999-2016年　大阪市立大学大学院医学研究科・教授(2006年より特任教授、2016年より名誉教授)

2006-2008年　理化学研究所(理研)分子イメージング研究プログラム・プログラムディレクター

2008-2013年　理研分子イメージング科学研究センター・センター長

2013-2018年　理研ライフサイエンス技術基盤研究センター・センター長

2013-2016年　大阪市立大学健康科学イノベーションセンター・所長

2016年-現在　大阪市立大学健康科学イノベーションセンター・顧問

2017-2020　 理研健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム・ディレクター

2020-2023年　理研生命機能科学研究センター・チームリーダー

2023年-現在　理化学研究所/名誉研究員

2023年-現在　神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科・特命教授

2023年-現在　Integrated Health Science株式会社・代表取締役CEO

2005-2012年　一般社団法人日本疲労学会・発起人/理事

2012年-現在　一般社団法人日本疲労学会・理事長

2021年-現在　一般社団法人日本リカバリー協会・会長

2024年-現在　一般社団法人脳体力振興協会・発起人/理事長/

　　　　　　 他学会/財団法人 理事・評議員8件

2023年-現在　Federation of Asian Society for Molecular Imaging (FASMI)・President


1987年　エルウイン・フォン・ベルツ賞「脳とプロスタグランジン」

2007年　エルウイン・フォン・ベルツ賞「分子イメージング研究」

2010年　文部科学大臣表彰科学技術賞受賞

獲得代表研究費等多数： https://research-er.jp/researchers/view/751038

原著英語論文528報、ほか英語・日本語総説・著書等245報、国内外特許出願97件、h-index = 81


主要研究テーマ：疲労・抗疲労、エッセンシャルヘルスケア、分子・機能イメージング、健康関数による総合的健康度マッピング、Fusion between Precision Healthcare/Medicine



■無料LiveオンラインZoomセミナー概要

番組名　　： 『Sunday Wellness Breeze』Season 34 Stage 6

開催日時　： 2026年5月24日(日) 10：00～12：00

開催形式　： Zoomオンラインセミナー

プログラム：

　　　　　　 10：00オープニング・主催者挨拶

　　　　　　 10：20『抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト』

　　　　　　 渡辺 恭良 先生 / Dr. Yasuyoshi Watanabe

　　　　　　 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授

　　　　　　 日本疲労学会 / 理事長

　　　　　　 Integrated Health Science株式会社 / 代表取締役CEO

　　　　　　 12：00エンディング

参加費　　　： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

対象　　　　： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

　　　　　　　 ※一般の方はご参加できません。

定員　　　　： 1,000人

お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XNWRh5CFTfmYY1rSBbdlAw#/registration


企画・主催：セリスタ株式会社

Tel　 ： 03-3863-1003

E-mail： info@selista.jp

Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp


是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。



■会社概要

社名　　　： セリスタ株式会社／Selista Inc.

所在地　　： 〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

URL　　　 ： https://www.selista.jp/

代表取締役： 伊藤 承正

事業内容　： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売

　　　　　　 サプリメントの開発・販売

　　　　　　 経営コンサルティング