「愛知・滋賀・奈良　秀長・秀吉 夢の軌跡スタンプラリー 第弐幕」2026年４月25日から開催

愛知・滋賀・奈良「豊臣家ゆかりの地」連携事業推進協議会（構成：あいちの歴史観光推進協議会（愛知県）、滋賀県、奈良県）は、大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）の放送を契機として、2026年４月25日（土）より、3県の豊臣家ゆかりの地をめぐる広域周遊企画「愛知・滋賀・奈良 秀長・秀吉 夢の軌跡スタンプラリー 第弐幕」を開催いたします。

本事業は、県域を越えた観光誘客や地域振興を目的として2025年7月に設立された協議会による試みで、2025年度に好評いただいた「愛知・滋賀・奈良 秀長・秀吉 夢の軌跡スタンプラリー」の継続企画です。豊臣家にゆかりのある各県のスポット（全15箇所）を巡り、歴史の足跡を体感していただける内容となっています。











１ 「愛知・滋賀・奈良 秀長・秀吉 夢の軌跡スタンプラリー 第弐幕」の概要

実施期間：2026年４月25日（土）から12月20日（日）まで

参加料：無料

形式：３県の豊臣家ゆかりの地を周遊し、各施設に設置されたスタンプを専用の台紙帳（豊印帳・弐）に押印する紙媒体のスタンプラリー

対象施設：愛知・滋賀・奈良の各県5箇所ずつ、計15箇所

一部の施設（三井寺、長谷寺）では、スタンプ設置場所が有料エリアとなります。







2025年度版との違いについて

特典内容を変更し、新たな賞を追加しました。なお、スタンプ設置施設など、特典以外の内容は2025年度版と同様です。

３県周遊賞： 特製Ａ４クリアファイルのデザインが新しくなりました。

各県制覇賞： 各県の特産品の内容が変更になりました。

新設の賞： 「先着全制覇賞」および「東海道新幹線賞」を新たに追加しました。







２ ラリースポット（スタンプ設置箇所）一覧

【愛知県】

（１）名古屋中村「大河ドラマ館」隣接 ミュージアムショップ（中村公園「豊臣ミュージアム」内）

所在地：名古屋市中村区中村町木下屋敷23-1（中村公園内）

ゆかりのスポット：中村公園 ★重ね押しスタンプ設置箇所

（２）清洲城天主閣内1階通路

所在地：清須市朝日城屋敷1-1

ゆかりのスポット：清洲城

（３）長久手古戦場記念館 １階床地図前 事務室窓口付近

所在地：長久手市武蔵塚204

ゆかりのスポット：長久手古戦場

（４）れきしるこまき（小牧山城史跡情報館）

所在地：小牧市堀の内1-2

ゆかりのスポット：小牧山

（５）豊川稲荷 本殿 左側

所在地：豊川市豊川町1

ゆかりのスポット：豊川稲荷

【滋賀県】

（１）北近江長浜「大河ドラマ館」隣接 北近江豊臣博覧会お土産館「小一郎」（長浜別院大通寺山門前）

所在地：長浜市元浜町18-12

ゆかりのスポット：長浜別院大通寺 ★重ね押しスタンプ設置箇所

（２）三井寺（園城寺） 金堂内

所在地：大津市園城寺町246

ゆかりのスポット：三井寺（園城寺） ※押印には入場料等が必要です。

（３）琵琶湖汽船 長浜港

所在地：長浜市港町4-17

ゆかりのスポット：竹生島（宝厳寺）

（４）白雲館（近江八幡観光物産協会）

所在地：近江八幡市為心町元9-1

ゆかりのスポット：八幡山城跡

（５）白鬚神社 社務所

所在地：高島市鵜川215

ゆかりのスポット：白鬚神社

【奈良県】

（１）大和郡山「大河ドラマ館」隣接 DMG MORI やまと郡山城ホール１階 エントランスホール左側通路

所在地：大和郡山市北郡山町211-3

ゆかりのスポット：郡山城下町 ★重ね押しスタンプ設置箇所

（２）柳沢文庫（郡山城跡敷地内）

所在地：大和郡山市城内町2-18

ゆかりのスポット：郡山城跡

（３）夢創舘（高取町観光案内所）

所在地：高市郡高取町上土佐20-2

ゆかりのスポット：高取城跡

（４）宇陀市松山地区まちづくりセンター「千軒舎」

所在地：宇陀市大宇陀拾生1846

ゆかりのスポット：宇陀松山城跡

（５）長谷寺 納経所

所在地：桜井市初瀬731-1

ゆかりのスポット：長谷寺 ※押印には入場料等が必要です。







３ 特典

巡ったスポットの数や種類に応じて、抽選でレストラン食事券や特産品などの豪華特典が当たります。

※「全スポット制覇賞」、「各県制覇賞」は2025年度に発行した豊印帳でも応募可能ですが、「先着全制覇賞」、「３県周遊賞」、「東海道新幹線賞」は今回新たに発行する「豊印帳・弐」を使用した応募に限定させていただきます。

（１）15箇所すべてのスタンプを集める（全スポット制覇賞）

3県すべてのラリースポット（15箇所）を制覇した方の中から、抽選で各３組（合計９組）に豪華なペア食事券をプレゼントします。

愛知県名古屋市：四間道レストランMATSUURA「ランチコースSP」ペアお食事券

滋賀県長浜市：せんなり亭 橙「近江肉懐石 太鼓」ペアお食事券

奈良県大和郡山市：French&Italian Restaurant SUENAMI「特別Dinnerコース」ペアお食事券

また、3県すべてのラリースポット（15箇所）を制覇した方の中から、先着（WEB申込の受付順）で15名に「豊印帳」徳千知アクリルキーホルダーをプレゼントします。

（２）いずれかの県の5箇所のスタンプを集める（各県制覇賞）

いずれか一つの県のスポット（5箇所）をすべて集めた方の中から、抽選で各10名様（合計30名様）に地域の特産品をプレゼントします。

愛知県賞：「カクキュー」の『味噌煮込みうどん４食・復刻版 八丁味噌800ｇ・復刻版 赤出し味噌800ｇ』セット

滋賀県賞：「針江のんきぃふぁーむ」の『有機栽培きらみずき4.5kg』

奈良県賞：「べっぴん奈良漬」の『時を辿る～味の違いが楽しめる～４武将セット』

（３）重ね押しスタンプを完成させる（３県周遊賞）

３県の「大河ドラマ館」に隣接するスポット（3箇所）を巡り、重ね押しスタンプを完成させた方に、先着で特典を差し上げます。

特典：大河ドラマ「豊臣兄弟！」ロゴ入り 特製A４クリアファイル

数量：３県の「大河ドラマ館」に隣接するスポット（3箇所）にて、各施設先着333名様

（４）東海道新幹線を利用（※1）し、３県各１スポット以上のスタンプを集める（東海道新幹線賞）

抽選で各15名様（合計30名様）に、以下の特典をプレゼントします。

いいものポイント（※2） 5,000ポイント

Amazonギフト券 5,000円分

※1 新幹線のご利用区間には条件があります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

※2 「いいものポイント」とは、JR東海が運営する通販サイト「いいもの探訪」と「JR東海MARKET」で使用できるポイントです。







４ 専用台紙帳「豊印帳・弐（ほういんちょう・に）」

豊印帳：御朱印帳を想起させる和モダンなデザインを採用。各ラリースポットで配布します。



＜参考＞豊印帳･弐の表紙



５ 周遊企画に関するお問い合わせ先

愛知・滋賀・奈良「豊臣家ゆかりの地」連携事業推進協議会

「秀長・秀吉 夢の軌跡スタンプラリー」事務局メール：info@sanken-toyotomi2026.jp

電 話：050-1794-2888

公式サイト：https://sanken-toyotomi2026.jp



