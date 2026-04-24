株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」の施設メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、ここでしか手に入らないハローキティがデザインされた新作グッズ3種類を、4月25日（土）より販売いたします。 URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

今回登場するのは、日常をかわいく彩るハローキティ グッズ3商品。乙姫や人魚の衣装を着たハローキティがデザインされている吸水性に優れた珪藻土素材を使用した『コースター』は、グラスの水滴をしっかり吸収し、お家に置いておきたいアイテム。かわいい海の世界感をピンクとブルーの2色展開で再現している『クリアファイル』は学校やお仕事など日常の中で大活躍間違いなし！様々な表情のハローキティが描かれている6種類展開のキーホルダー『Blistaz』はカバンやポーチなどお手持ちのアイテムを更にかわいくハローキティで彩ります。いずれもHELLO KITTY SMILE1階ショップにて販売中です。 ハローキティスマイルの世界観を、日常の中でもお楽しみくださいませ。

■『HELLO KITTY SMILE限定グッズ』 概要

販売開始： 4月25日（土）～ 内容： 珪藻土コースター／880円、クリアファイル（人魚/乙姫）／330円、Blistaz 全６種／825円 ※全て税込価格 場所： HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1） URL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/ お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

参考 『HELLO KITTY SMILE』 とは

メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む 海中世界を表現したメディアアートと、レストラン＆カフェなどを併設する「食」「学び」「体験」を融合させた屋内型複合施設。本施設は、3月14日よりリニューアルオープンし、『誰もが主役になれる魔法の竜宮城』をコンセプトに、 ハローキティの世界観をより体験できるフォトスポットを新設・拡充。乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれたフォトルーム「OTOHIME ROOM」等を設置し、館内各所に“ハローキティで満たされた”没入空間を散りばめ、来場者が作品世界に包み込まれるようなひとときを提供いたします。

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