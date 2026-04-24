6⽉28⽇(⽇)に東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館で開催されるワーハピこと WORLD HAPPINESS に、電気グルーヴと元ジャパンのドラマー、スティーブ・ジャンセンの参加が発表された。

電気グルーヴは 2014、2016、2017 年のワーハピに参加しており 4 度⽬の出演となる。スティーブ・ジャンセンはジャパン解散後、高橋幸宏とシングル「STAY CLOSE(1986)」をリリース。 ツアーにサポートで参加するなど、高橋幸宏とは親交が深い。ワーハピには2016年のMETAFIVEのステージにゲストで参加し、アンコールの「君に、胸キュン。」でドラムを叩いている。2022年9月に東京・NHKホールで行われた「高橋幸宏 50周年記念ライヴ LOVE TOGETHER 愛こそすべて」にも参加した。スティーブ・ジャンセンは"SP YT session"に出演を予定している。

9年ぶりに東京の夏に復活した今回のワーハピの注目は"SP YT session"。ワーハピの創設者であり、全公演のキュレーターを務めたYTこと高橋幸宏を、長きにわたりサポートし続けて来たゆかりのミュージシャン6人が集結したプロジェクト。このメンバーで何をやるのか期待を集めていたが、先ず"SP YT session"でフィーチャーする2人のアーティストが明らかにされた。1人目は鈴木慶一で、高橋幸宏とのユニット、THE BEATNIKSが1987年にリリースした「ちょっとツラインダ」で参加。もうひとりは今回、参加が発表されたスティーブ・ジャンセン。曲はもちろん幸宏とコラボした「STAY CLOSE(1986)」。 "SP YT session"の”YT"は高橋幸宏を指すのであろう。徐々にその全貌を明らかにした"SP YT session"の”YT"始め、13組みのアーティストが出演する「WORLD HAPPINESS 2026」のチケットは4⽉25⽇(⼟)あさ10:00より発売。詳細は公式サイト参照。

＜公演概要＞

タイトル：WORLD HAPPINESS 2026 ~ I'm HOME ~ 日時：2026年6⽉28⽇(⽇) 開場11:30 / 開演12:30（終演予定20:30） 会場：東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館 出演(50音順） Open Reel Ensemble /Cornelius /清⽔ミチコ /Ginger Root(Solo Set) /スチャダラパー /電気グルーヴ/TOWA TEI (DJ)/東京スカパラダイスオーケストラ /細野晴臣 /moonriders /MAJOR FORCE（⾼⽊完＆K.U.D.O） /Rol3ert /SP YT session：高野寛、高桑圭（Curly Giraffe）、堀江博久、高田漣、ゴンドウトモヒコ、白根賢一、 スティーブ・ジャンセン and more… チケット価格（税込・全席指定）：13,200円 ※4歳以上からチケットが必要（4歳未満は膝上で無料） チケット⼀般発売日：4⽉25⽇(⼟) 10:00～ ＜WORLD HAPPINESS 2026/公式HP＞ https://www.world-happiness.com/