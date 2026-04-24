パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗およびパソコン工房WEBサイトにて「超 ゴールデンウィークセール」を2026年4月25日（土）から5月8日（金）まで※開催いたします。

●パソコン工房で「超 ゴールデンウィークセール」を開催

「超 ゴールデンウィークセール」では、期間中 セール対象BTOパソコンが最大9万5千円OFF！オススメのゲーミングPC やクリエイターパソコンなどセール期間限定価格を多数ご用意しております。 ※パソコン工房WEBサイトでの「超 ゴールデンウィークセール」限定BTOパソコンの販売は2026年4月24日（金）16時00分から5月8日（金）11時59分まで行います。 また、「超 ゴールデンウィークセール」では、『オススメパソコン』や『PCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品』など数多く取り揃えております。ぜひこの機会にお買い物をお楽しみください。

〇「超 ゴールデンウィークセール」情報ページ

URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/gw_sale.php ※店舗限定「超 ゴールデンウィークセールチラシ」は上記ページよりご確認ください。

●【店舗限定】期間限定のお得なLINEクーポンを配布！

2026年4月25日（土）より、LINE会員様を対象に全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗限定で利用できるお得な「GW LINE超クーポン」を配布いたします。各店のLINE公式アカウントに友だち登録いただくと、期間中にクーポンを受け取ることができますので、ぜひこの機会にお近くのパソコン工房店舗の友だち登録をお願いいたします。 「GW LINE超クーポンキャンペーン」の内容 期間中、指定商品をご購入の際に店頭にてお得にご利用いただける、5種類のクーポンを配布いたします。 ・マザーボード 300円引き ・ゲーミングデバイス 200～300円引き ・水冷クーラー 200円引き ・電源ユニット 200円引き ・スマホアクセサリー 100円引き 利用期間 ：2026年4月25日（土）～ 5月8日（金） ご利用条件 ：各店のLINE公式アカウントに友だち登録し、対象商品をご購入のお客様。 ご利用方法 ：レジにて該当のLINEクーポンをご提示でご利用いただけます。 ※各LINEクーポンのご利用はお一人様1回限りとなります。 ※LINEクーポン全て、その他のLINEクーポンとの併用はできません。 「GW LINE超クーポンキャンペーン」情報ページ URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/gw_sale.php#line パソコン工房・グッドウィル店舗 LINE会員登録 詳しくはこちら URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/info_line.php

●『ド派手に怒涛のintel祭』開催中！

パソコン工房では、ただいま『ド派手に怒涛のintel祭』を2026年5月15日（金）10時59分までの期間限定で開催中です！当社指定のインテル製CPUを搭載したゲーミングPCやクリエイターパソコンなどをお得にお買い求めいただけます。この機会にぜひお買い物をお楽しみください。 ※本セールは予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。 〇『ド派手に怒涛のintel祭』セール情報 実施期間：2026年4月17日（金）～ 2026年5月15日（金）10時59分まで URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/intel_festival.php

●パソコン工房WEB会員限定！BTO パソコン送料無料実施中！

パソコン工房WEB通販では、ただいまパソコン工房WEB会員またはビジネスご優待会員の方を対象に、BTOパソコンを送料無料でお届けしております！対象地区は日本全国（沖縄・離島も含む）となり、購入点数やセール品に関わらず対象となりますので、この機会にぜひお買い物をお楽しみください。 ※アウトレットパソコン・中古パソコンは対象外です。 ※予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

●パソコン工房は『中古買取強化宣言』を実施中！

全国のパソコン工房店舗および宅配買取サービスでは、『中古買取強化宣言』としてゲーミングPC、デスクトップPC、ノートPCやPCパーツ（CPU、マザーボード、メモリ、グラフィックスカード）などの買取査定額を大きく改定！さらに現在「当社指定ゲーミングPCの買取で、パソコン工房会員様限定に、最大5万円分相当の商品券（またはポイント）プレゼント」も実施中です。 ※最大5万円分相当のプレゼントは、当社指定の買取金額での条件となります。 最大5万円分相当の商品券（またはポイント）プレゼントの詳しい情報はこちら URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/gamingpc_kaitori_point_present.php ご自宅に保管されたままの機器がございましたら、ぜひこの機会にパソコン工房へお持ち込みいただくか、宅配買取サービスをご利用ください！ お近くの店舗はこちらからご覧ください。 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/ 宅配買取はこちらからご覧ください。 URL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/kaitori_kyouka_sengen.html

●最大3万円分相当※を還元する「超 新生活還元祭」を期間限定で開催中！

「超 新生活還元祭」は、期間中にパソコン工房で対象の新品パソコン・ゲーミングPCをご購入いただくことで、指定機種のスペックに応じて最大3万円分相当※の還元が付与されるキャンペーンです。 店舗・WEB通販での開催期間：2026年4月3日（金）～ 4月29日（水） ※最大3万円分相当の還元額は、当社指定商品での条件となります。 ※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。 ※対象機種ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。 ※一部、キャンペーン対象外の商品もございます。 ※キャンペーンには当社会員（LINE会員・WEB会員・ビジネスご優待会員）への登録が必要です。 ※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。 パソコン工房「超 新生活還元祭」情報ページ 店舗 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/newlife_kangen_2604.php WEB通販 URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/shinseikatsu_kangen_202604.php 更に、PC延長保証にご加入いただくと、現在実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」が併せて適用となり、還元額が増加します。

●パソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中

全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗およびパソコン工房WEBサイトでは、最新パソコン、ゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンのご購入において、当社指定保証サービスに同時ご加入いただく事で最大2万円分相当※の還元が付与されるパソコン工房会員様限定「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中です。 ※最大2万円分相当の還元は当社指定商品での条件となります。 ※還元の条件ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。 ※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。 パソコン工房「最大2万円分還元 超還元プログラム」情報ページ 店舗 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/kangen_program.php WEB通販 URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/kangen_program_ec.php

●最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換え『Windows 11 全力乗換応援フェア』

2025年10月14日（火）サポート終了を迎えたWindows 10搭載パソコンからの乗り換えはパソコン工房にお任せください。全国のパソコン工房 店舗・WEB通販サイトにて、お使いのWindows 10搭載パソコンから最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換えを行っていただける『Windows 11 全力乗換応援フェア』を実施中です。 サポートが切れたWindowsを搭載したパソコンをそのまま使用し続けるとさまざまなセキュリティリスクが伴いますが、最新Windows 11搭載パソコンへ乗り換えることでWindows 11のセキュリティとアップデートにより安心してパソコンをお使いいただけます。パソコン工房の最新パソコン「iiyama PC」をはじめ、「LEVEL∞」、「LEVELθ」等、いずれも標準でWindows 11を搭載しておりますので、快適・安心なパソコン環境を存分にお楽しみいただけます。 ① 最大5万円分相当を還元 乗り換えがお得になる「下取りサービス」 ② 「Windows 11アップグレード診断」が無料 アップグレード工賃も5,000円にてご提供 ③ 乗り換えのパソコン選びに最適 「オススメ最新Windows 11搭載パソコン」をご提案 ※最大5万円分相当の還元額は、当社指定の条件となります。 ※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。 ※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。 ※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。 『Windows 11 全力乗換応援フェア』情報ページ URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/windows11_norikae.php ※『Windows 11 全力乗換応援フェア』は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

●パソコン工房なら「最長48回まで分割支払い手数料が無料」

パソコン工房なら、ショッピングローンをお申込みのお客様を対象に、最長48回まで分割支払い手数料が無料です。新品パソコン・中古パソコン・PCパーツ・周辺機器を低負担かつ計画的にご購入いただけます。ぜひご利用ください。 ◇対象 全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗およびパソコン工房WEBサイトにて新品パソコン・中古パソコン・PCパーツ・周辺機器のご購入における当社指定のショッピングローンをお申込みのお客様。 ※お支払い金額が5万円以上且つ、月々のお支払いが3,000円を超えるお支払い回数が対象となります。 ※満18歳以上の高校生と高専生の方はお申込みいただけません。 ※満17歳以下の方はお申込みいただけません。 ※個人名義に限りご利用いただけます。信販会社の審査が必要になります。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく内容を変更する場合があります。 ショッピングローン「最長48回まで分割支払い手数料が無料」の詳細は下記ページをご覧ください 店舗 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/interest0_info.php WEB通販 URL：https://www.pc-koubou.jp/shop_guide/smbc_fs.php ●全国のパソコン工房・グッドウィル店舗一覧情報 お近くの店舗はこちらからご覧ください。 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/ パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、 パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス 中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム 営業企画部 プロモーションG Tel : 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002 E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp