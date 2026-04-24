全国で注文住宅ブランドをフランチャイズ展開する株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役：松田芳輝）は、住宅取得環境の変化に対応した全国統一企画として、『GWプレミアムフェア2026』を2026年4月25日（土）より全国一斉に開催いたします。

■「住まいをあきらめてほしくない」という想いから生まれた企画

近年、原油価格の上昇や物価高の長期化に加え、電気代や建築資材価格の高騰、住宅ローン金利の上昇などにより、住まいづくりを取り巻く環境は大きく変化しています。 こうした状況の中で、「マイホームを持ちたい」という想いがありながらも、価格や将来への不安から一歩を踏み出せない方が増えています。 クレバリーホームは、住まいが人生の基盤であるという考えのもと、こうした時代だからこそ、お客様の夢をあきらめてほしくないという想いから、本キャンペーンを企画しました。 品質や安心を維持しながら仕様や設計の最適化を行 い、「手の届く価格」と「将来への安心」の両立をご提供します。

■高性能・高耐久はそのままに、特別価格で提供する限定プロダクト

本キャンペーンでは、クレバリーホームがこれまで培ってきた技術とノウハウを活かし、 ・高断熱 ・高耐久 ・高質感 といった基本性能を維持したまま、コストバランスを見直した特別プロダクトを提供します。 特に、平屋住宅を969万円（税込1,066万円）から提供するなど、価格高騰に対する新たな選択肢として提案いたします。 また、外壁タイルや陶器瓦、耐震等級3といった基本性能を標準仕様とすることで、価格だけでなく「長く安心して住める価値」を重視しています。

■期間限定の特別施策で、家づくりの一歩を後押し

本キャンペーンでは、ご契約支援として以下の施策を実施します。 ① 各店先着限定の特別価格住宅 ・平屋969万円プランをはじめとした限定商品を用意 ・各店舗ごとに棟数限定で提供 ② 成約者向け特典 ・キャンペーン期間中にご契約いただいた方を対象に太陽光発電システム（3kW）をプレゼント 電気代の上昇が続く中、ランニングコストの不安軽減にも寄与する内容となっています。

■キャンペーン概要

・キャンペーン名： GWプレミアムフェア2026 ・開催期間： 2026年4月25日（土）～5月31日（日） ・対象： 全国のクレバリーホーム各店舗 【主な内容】 ・特別価格住宅（各店棟数限定） ・成約者向け太陽光発電システムプレゼント

■クレバリーホームが提供する“安心して暮らせる住まい”

クレバリーホームの住まいは、 ・外壁タイルによる高いメンテナンス性 ・耐震性に優れた構造 ・空気と水の両面から健康を支える設備 といった基本性能を備えています。 「これからの時代に、本当に必要な住まいとは何か」を追求し、価格だけでなく、長期的な安心と暮らしの質を重視した家づくりを提供しています。

■原材料価格高騰の中でも「価格転嫁しない」特別対応

近年、原油価格の動向に伴うナフサ価格の影響などにより、住宅建材や設備機器のコストは上昇傾向にあり、住宅価格への影響が懸念されています。こうした状況は、多くのお客様にとって住まいづくりの判断を難しくする要因の一つとなっています。 クレバリーホームでは、このような環境下においても、お客様の住まいづくりの機会を守るため、GWキャンペーン期間（2026年4月・5月）にご契約いただいたお客様に対し、今後原材料価格が上昇した場合でも、その影響を価格に転嫁しない対応を実施します（※適用条件あり）。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。 外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。 さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。 『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。 【会社概要】 企業名 ：株式会社クレバリーホーム 代表者 ：代表取締役 松田 芳輝 本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階 代表TEL ：0120-667-087 資本金 ：101,000,000円 事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業 ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/