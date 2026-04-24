東海地方を中心にトラック輸送、介護タクシー、ドローン事業を展開しており、新たにダナン日本語ガイドツアー会社の運営も手掛ける多貴商運株式会社(代表：東出 貴綱、本社：三重県鈴鹿市上田町1424-2)ではダナンでの日本語ガイドツアーの予約が前年度の約3倍となっています。









【ダナン旅行が人気の背景】

現在、世界的なインフレと円安で欧米旅行のハードルが上がる中、ベトナムは「値上がりの影響が最も少ない渡航先」として注目されており、ベトナムの中部都市、ダナンは過去に米経済誌フォーブスによって「世界で最も美しいビーチ6選」に選出されたこともあるミーケビーチを筆頭にダナンは、都会の便利さと自然の癒やしが共存しているため、一人旅でも、非常に過ごしやすい場所です。

日本からダナンへの直行便の増便や運航再開により、アクセスの利便性が大きく向上しています。加えて、物価の安さや治安の良さ、美しいビーチリゾートとしての魅力が再評価され、日本人観光客の渡航先として人気が急上昇しています。

特にコロナ禍以降、「安心・安全に現地を楽しみたい」というニーズが高まり、日本語対応サービスへの需要が顕著に増加しています。





旅行の安心





【専属の日本語ガイドによるプライベートツアー予約が前年度の約3倍に拡大】

こうした市場環境の変化を受け、当社では日本語ガイドツアーの予約数が前年度の約3倍に増加しました。

特に、

・初めてのベトナム旅行者向けの市内観光ツアー

・世界遺産ホイアン観光ツアー

・プライベートガイド付きツアー

の人気が高く、ガイドの質や日本語での細やかな対応が評価されています。

また、家族旅行やシニア層からの問い合わせも増加しており、「言語の不安(ベトナム語)を解消できるサービス」へのニーズが一層高まっています。





あなただけの専用ツアー

ダナン市内観光ツアー1(横)

ホイアン旧市街ツアー1(横)

チャム島ツアー(横)





【日本語ガイドによるプライベートツアー詳細】

インターネットにてダナンスタートアップベースと検索していただき、専用LINEよりツアーに関するご希望を送信して頂ければ担当者より御返答させていただきます。

(その際、多貴商運からの紹介とお伝えいただければ割引価格にてご案内させていただきます)

ツアー内容につきましてはお客様のご希望に応じアレンジ致しますので、地元で人気のレストランに行きたい、有名なSPAに立ち寄りたい等をお聞かせいただき、専用ツアーとしてプランニングさせていただきます。

※航空券、ホテルの予約はサービス対象外となります。





LINEで簡単連絡





【今後の展開】

ダナンへの日本人旅行者は、今後も増加し続けていくことが予測されます。

当社では今後、旅行需要の拡大に向け、安定した日本語ガイドの供給と共に、日本企業様がダナンへ進出される際のテナント探し、コンサルティング等、日本企業様とダナンの架け橋となるよう、事業展開していきます。





本件に関するより詳しい内容をご希望でしたら、当社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けておりますので、是非お問い合わせください。









【会社概要】

名称 ： 多貴商運株式会社

所在地： 〒519-0103 三重県鈴鹿市上田町1424-2

URL ： https://www.taki-shoun.co.jp