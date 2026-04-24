【開催内容】吉日カレンダー2026年5月版 【利用料金】完全無料 【会員登録】不要 【公開日時】2026年4月23日～2026年5月31日終了予定 【開催場所】特設ページ（https://zired.net/lucky-day-2026_05/） 【参加方法】特設ページ内からカレンダーをダウンロード 2026年4月23日、占い専門メディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は、『吉日カレンダー2026年5月版』をリリースしました。 利用者は、縁起のいい吉日入りのカレンダーをダウンロードすることができ、行動をするために最適な日取りを一覧で確認することができます。 一粒万倍日などの開運日に加え、六曜も記入されており、吉日を複合多角的に判断をするように作られています。 なおこのカレンダーコンテンツは、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などからも閲覧ダウンロード保存が可能で、誰でも一切の登録不要、利用料金完全無料で行うことができます。

『5月4日・5日』は天赦日や一粒万倍日がならぶスーパーラッキーday

https://zired.net/lucky-day-2026_05/

まず、天赦日、寅の日、友引が重なる5月4日。 1年を通してもめったに巡ってこないラッキーデイ・天赦日です。そこにお金のラッキーデイ・寅の日が重なります。 特にラッキーなのが、財布の購入や使い始め。できれば、毘沙門天様にお参りしてから買いに行ったり、買った財布を持参してお参りしてから使い始めましょう。 その他、物事を始めることや移動に運が味方する日でもあります。自分を磨くことに、焦点を当てましょう。 また次の日の5月5日も一粒万倍日に大明日、母倉日、天恩日が重なる日。 「始めること」にツキあり。母倉日と一粒万倍日の意味をメインに取れば、挙式にも向く日。一粒万倍日と大明日の意味をとれば、引っ越しや移転に向く日です。 そこに、神の恵みが受け取れるとされる天恩日も重なるため、運の後押しを受けやすい日に。祝日なので、人が集まる行事もしやすいでしょう。 身近なところでは、趣味や仕事の他、ダイエット等の良い習慣を始める日にするのもおすすめ。小銭を磨いて頑丈な貯金箱に入れるのも良いでしょう。

5月の縁起の良い開運日がひと目でわかる！吉日カレンダー画像

開運カレンダーに掲載の吉日一覧

大明日：ライフイベントに適する日。建築や引越し、結婚式、旅行に向く。 母倉日：縁起の良い、特に入籍や挙式に向く日。引越しにも向いている日。 一粒万倍日：開業や宝くじ購入等、お金にまつわることに吉。結婚にも向いた日。 天恩日：祝い事全般に向いている日。結婚にも引越しにも買い物にも良い。 天赦日：年に数回のラッキーデー。何かを始めること、買うことに適する。 巳の日：12日に1回やってくる金運アップの日。お金にまつわる行動は吉。 己巳の日：巳の日の中でも特に金運アップが見込める日。60日に1度来る。 寅の日：人や使ったお金が無事に帰ってくるといわれる。金運アップの日。 鬼宿日：結婚・恋にまつわること以外は、何でもスムーズに運びやすい吉日。 月徳日：基本的に万事に向く吉日。月の幸運を守護する神がいる日とされる。

占いメディアzired（ジレット）

占いの情報を専門的に扱うWebメディアです。2016年11月より運営を続け、現在は手相や四柱推命、西洋占星術、タロット占いなど様々な占術情報のほか、全国の当たる占い師や電話占いなどのオンラインサービスの紹介を実施。月間閲覧数は300万PVを超えます。

吉日カレンダーの使い方

使い方はとても簡単。確認したい日取りをカレンダーでチェックするだけです。カレンダーを印刷してお部屋に貼っても、デジタルでスマホへの画像保存や待受画像にしてもOKです。

一粒万倍日、大明日、大安が重なる【5月18日】

何時に何をしても、運が味方してくれる日。実は、30日も全く同じ組み合わせの吉日が重なる日です。平日、都合がつく方は18日、週末が良い方は30日を活用しましょう。 大きなところでは入籍や挙式、建築や引っ越しにツキがある日です。開店や移転の日に充てても良いでしょう。 また、金額の大きな買い物にも向く日。車や不動産を買うことにも向きます。 もう少し身近なところでは、開運旅行がラッキーアクション。 出たお金も良い形で戻りやすい日なので、少し奮発しても良いでしょう。旅先で、普段使うものを購入するのもおすすめです。 もちろん、宝くじや財布を購入することにも向く日。当たると評判の売り場を訪ねるのもラッキーアクションです。

株式会社リーチゼム

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