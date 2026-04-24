淡路島のアニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、販売中のアパレルグッズ『オリジナル“GODZILLA”スカジャン』が付属した限定VIPジャーニーパスに2026年4月25日（土）より新デザインが登場いたします。 今回のVIPジャーニーパスに付属するオリジナル“GODZILLA”スカジャンは、「ゴジラ迎撃作戦」のエリア内にそびえる“巨大淡路島ゴジラ”が、壮大な高波とともに描かれた、完全オリジナルアイテム！ 日本で発祥し世界中のハイブランドにも取り上げられるスカジャンが、ニジゲンノモリ「ゴジラ迎撃作戦」とコラボレーションした第2弾デザインで登場！ ファンならずとも手に入れたくなる、禍々しくもカッコいい『“GODZILLA”スカジャン』を手に入れて、「ゴジラ迎撃作戦」で夢中な1日を過ごしましょう！

■オリジナル“GODZILLA”スカジャン付きVIPジャーニーパス 概要

販売開始： 2026年4月25日（土） 料金： 大人／30,200円～31,000円 小人／28,600円～29,000円 ※サイズはM、L、2Lからお選びいただけます。数に限りがありますのでご注意ください ※価格は全て税込 内容： チケットには以下の内容が含まれます。 【アトラクション】 ①プレシアター ②ジップライン（飛び放題）※利用条件：身長120㎝以上、体重25㎏以上～110㎏未満の方 ③対ゴジラ細胞シューティング ②ゴジラミュージアム ③淡路島特撮スタジオ※別途撮影料金要 ④謎解きゲーム ⑤カイジュウノモリへの大人の付き添い※小人の方は体験できません。 【特典グッズ】 「ゴジラ迎撃作戦」の巨大ゴジラがデザインされた、オリジナル“GODZILLA”スカジャン 第1弾or第2弾のどちらか1着 URL： https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr

■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要

『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。 参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。 また、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。

ゴジラ迎撃作戦ではゴジラグッズも充実！淡路島上陸フィギュアや明石大門Tシャツなど、ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数販売中。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観を没入感たっぷりでお楽しみいただけます。

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要

歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。 室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部に加え、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただける工夫を凝らしたお部屋です。 https://awaji-grandchariot.com/room/3416/

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム『昭和東宝怪獣資料室』概要

『ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～ 』5周年を記念し、ニジゲンノモリ公式ヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」にオープンした新ゴジラコラボルーム「昭和東宝怪獣資料室」。 室内は、昭和の東宝特撮映画の劇中で、ゴジラと戦った兵器の立体展示、絵コンテやスケッチなど、まさにゴジラの歴史を体感できる空間となっており、 “昭和レトロ”をモチーフに、ちゃぶ台や座布団、怪獣の名前が書かれたホーロー看板、障子風遮光カーテンなどが設置され、怪獣たちと一緒に昭和レトロを満喫いただけます。 また、コラボルーム限定オリジナルノベルティや宿泊特典なども充実。「ゴジラ迎撃作戦」の入場券はもちろん、「ゴジラ迎撃作戦」のゴジラが刻印された合皮コースターと、『三大怪獣 地球最大の決戦』にて初登場したゴジラ最大の宿敵「キングギドラ」のデザイン画アートボードを宿泊者限定でプレゼントいたします。 https://awaji-grandchariot.com/room/6470/

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