淡路島西海岸の劇場＆レストラン「青海波-SEIKAIHA-」内にある洋食レストラン「海の舎」では、日本の夕陽百景にも選出された西海岸の夕陽とともに特別な夜をお料理と音楽で彩る『GW 4Days Dinner Live』を5月2日（土）～5日（火・祝）に開催いたします。

本公演は、ゴールデンウィーク期間中の4日間限定で、毎日異なるユニットによる生演奏ライブをお楽しみいただけます。ミュージカルの華やかな世界観や、心に寄り添う名曲、黄昏時にぴったりの物語音楽、そしてピアノ連弾と歌でお届けするジャズの夕べなど、日々の移ろいに寄り添う上質なひと時をお届けいたします。 ぜひ、1日の終わりをご家族や大切な方とともに海の舎にてお過ごしください。

■『GW 4Days Dinner Live』概要

開催日時： 5月2日（土）～5日（火・祝） 18時30分より演奏開始（約40分間の公演を予定） 会場： 洋食レストラン「海の舎」（兵庫県淡路市野島大川70） 出演： 5月2日（土） サックス・トランペット・ピアノ・パーカッションによる華やかな編成で、ミュージカルの世界を色鮮やかに描く。躍動感あふれるサウンドと心弾む名曲の数々が、ゴールデンウィークの夜を華やかに彩ります。 ＜出演＞ トランペット／岩粼真琴 サックス／岸本楓 ピアノ／岸田武士 パーカッション／柳田菜津美 ＜楽曲＞ ・スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス ・美女と野獣 ・Tonight 他 5月3日（日） 3 名のボーカルとピアノでお届けする、夕景に寄り添うやさしくあたたかなディナーライブ。心に残る名曲を中心に、穏やかで美しい時間を演出します。 ＜出演＞ ボーカル／相場萌花 ボーカル／村上明美沙 ボーカル／泉水里奈 ピアノ／中川優夢 ＜楽曲＞ ・夕焼け小焼け ・サウンドオブミュージック ・エーデルワイス 他 5月4日（月・祝） ボーカル、フルート、ピアノが織りなす、物語のように移ろう音楽を楽しむディナーライブ。華やかさとやさしさをあわせ持つ楽曲の数々を通して、黄昏時にふさわしい上質な時間をお届けします。 ＜出演＞ ボーカル／藤崎優二 ボーカル／原田菜摘 フルート／津田さやか ピアノ／長谷川雄紀 ＜楽曲＞ ・Be our guest ・Shall we donce? ・Your song 他 5月5日（火・祝） ボーカルと 2 台のピアノによる、華やかで洗練されたジャズの夕べ。連弾ならではの豊かな響きと、やわらかく心地よい歌声が重なり合い、ゴールデンウィーク最終日の夜を上品に彩ります。 ＜出演＞ ボーカル／相場萌花 ピアノ／中川優夢 ピアノ／田中ほのか ＜楽曲＞ ・私のお気に入り ・星に願いを ・二人でお茶を 他 料金： 店内でのお食事代のみ 問合わせ： 青海波（株式会社パソナグループ運営）TEL 0799-70-9020（11：00～18：00 ※木曜定休）

参考：青海波「海の舎」

アンティークの調度品に囲まれた明治初期の迎賓館を思わせる空間と音楽家による生演奏が毎日楽しめるクラシックな洋食レストラン＆カフェで優雅で上品なひとときをお過ごしください