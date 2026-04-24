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リンク・プロセシング、キャッシュレス決済ソリューション「Anywhere」のロゴをリニューアル
〜「信頼」と「先進性」を象徴するモダンなデザインへ刷新し、未来への進化を表現〜
株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 丸山弘毅、以下「インフキュリオン」）のグループ会社である株式会社リンク・プロセシング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 齊藤篤史、以下「リンク・プロセシング」）は、キャッシュレス決済ソリューション「Anywhere」のロゴを2026年4月30日よりリニューアルいたします。
■リニューアルの背景と目的
リンク・プロセシングは「Anywhere」を通じて、加盟店向け決済端末・決済アプリ・決済センターをワンストップで提供するキャッシュレスソリューションとして、多様な決済手段への対応と決済の効率化を支援してまいりました。
リンク・プロセシングでは現在、サービス提供基盤の刷新およびユーザーインターフェースの最適化を推進しております。その一環として、ブランドアイデンティティをより現代的かつ力強いものへと再定義すべく、この度ロゴデザインをリニューアルいたします（※）。
新しいロゴは、シンボルの「A」をシンプルに構成することで視認性を高め、親しみやすさを表現しています。力強いラインによって決済インフラとしての「堅牢な信頼性」を表現するとともに、上部へと伸びる造形にすることで、常に未来へ向けて先進的であり続けたいといリンク・プロセシングの意志を表現しています。
※ プロダクト等への新ロゴ反映は、2026年5月1日以降、順次実施してまいります。
新ロゴへの刷新を機にリンク・プロセシングは、加盟店およびユーザーの皆様にとってより価値のある決済体験を提供し、次世代のキャッシュレス社会の発展に貢献してまいります。
【「リンク・プロセシング」会社概要】
会社名：株式会社リンク・プロセシング
代表者：代表取締役社長 齊藤篤史
設立：2010年4月1日
本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F
URL：https://www.linkprocessing.co.jp/
【「インフキュリオン」会社概要】
会社名：株式会社インフキュリオン
代表者：代表取締役社長CEO 丸山弘毅
設立：2006年5月1日
本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F
URL：https://infcurion.com/
※本リリースは発行日現在の情報をもとに作成されたものです。今後、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。
※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商号、商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社インフキュリオン 広報室 Mail：pr@infcurion.com
株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 丸山弘毅、以下「インフキュリオン」）のグループ会社である株式会社リンク・プロセシング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 齊藤篤史、以下「リンク・プロセシング」）は、キャッシュレス決済ソリューション「Anywhere」のロゴを2026年4月30日よりリニューアルいたします。
■リニューアルの背景と目的
リンク・プロセシングは「Anywhere」を通じて、加盟店向け決済端末・決済アプリ・決済センターをワンストップで提供するキャッシュレスソリューションとして、多様な決済手段への対応と決済の効率化を支援してまいりました。
リンク・プロセシングでは現在、サービス提供基盤の刷新およびユーザーインターフェースの最適化を推進しております。その一環として、ブランドアイデンティティをより現代的かつ力強いものへと再定義すべく、この度ロゴデザインをリニューアルいたします（※）。
新しいロゴは、シンボルの「A」をシンプルに構成することで視認性を高め、親しみやすさを表現しています。力強いラインによって決済インフラとしての「堅牢な信頼性」を表現するとともに、上部へと伸びる造形にすることで、常に未来へ向けて先進的であり続けたいといリンク・プロセシングの意志を表現しています。
※ プロダクト等への新ロゴ反映は、2026年5月1日以降、順次実施してまいります。
新ロゴへの刷新を機にリンク・プロセシングは、加盟店およびユーザーの皆様にとってより価値のある決済体験を提供し、次世代のキャッシュレス社会の発展に貢献してまいります。
【「リンク・プロセシング」会社概要】
会社名：株式会社リンク・プロセシング
代表者：代表取締役社長 齊藤篤史
設立：2010年4月1日
本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F
URL：https://www.linkprocessing.co.jp/
【「インフキュリオン」会社概要】
会社名：株式会社インフキュリオン
代表者：代表取締役社長CEO 丸山弘毅
設立：2006年5月1日
本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F
URL：https://infcurion.com/
※本リリースは発行日現在の情報をもとに作成されたものです。今後、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。
※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商号、商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社インフキュリオン 広報室 Mail：pr@infcurion.com