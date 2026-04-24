環境・社会・ガバナンス（ESG）コンサルティング市場は、2030年までに年平均成長率15%で成長すると予測されています
進化する規制、投資家の期待、企業の持続可能性目標がどのように将来の機会を形成しているかをご確認ください
透明性と説明責任を重視した事業運営への移行は、もはやグローバル企業にとって選択肢ではありません。各業界の企業は、規制の強化や投資家の期待を背景に、持続可能性、倫理的ガバナンス、社会的責任を戦略的優先事項として組み込んでいます。このような環境の中で、ESGコンサルティング市場は、複雑なフレームワーク、報告要件、そして測定可能なインパクト施策への対応を支援する重要な役割を担っています。
■ プロフェッショナルサービスにおける市場ポジション
ESGコンサルティング市場は、2030年までに250億ドルに達すると予測されており、6,3870億ドル規模が見込まれるデザイン・リサーチ・プロモーション・コンサルティングサービス市場の一部を構成しています。さらに、8,4760億ドル規模とされるプロフェッショナルサービス業界全体の中でも、持続可能な成長とリスク管理への関心の高まりにより、その重要性が増しています。
■ 企業導入と規制成熟度に支えられた地域的優位性
北米はESGコンサルティング市場をリードし、2025年の50億ドルから2030年には90億ドルに達すると予測されています。この成長は、ESGフレームワークの広範な導入、グローバルコンサルティング企業の存在、そして責任あるビジネス慣行への投資家の関心の高まりによって支えられています。
■ コンプライアンス需要が牽引する米国市場
米国は国別市場として最大規模となり、2025年の42億ドルから2030年には87億ドルに達する見込みです。気候関連開示や持続可能性報告に関する規制強化が主な成長要因です。
■ 戦略・計画サービスが市場を牽引
サービス分野の中では、戦略および計画が最大セグメントとなり、2030年までに市場の42%（約100億ドル）を占めると予測されています。企業は規制要件やステークホルダーの期待に応えるため、体系的なESGロードマップやコンプライアンス戦略、長期的な持続可能性フレームワークの構築を優先しています。
監査・検証、技術支援、サステナビリティ・マーケティングなどのサービスも拡大していますが、企業全体の変革を導くという観点から、戦略コンサルティングが中核的役割を担っています。
ESGコンサルティング市場は、直接および間接的な関与モデルにまたがり、情報技術、ヘルスケア、金融サービス、産業分野、消費財など幅広い業界で活用されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347859/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347859/images/bodyimage2】
■ ESGコンサルティング導入を加速する主要要因
・規制圧力およびコンプライアンス要件の増加（年間約2.9%の成長寄与）
・投資家およびステークホルダーによる持続可能性への要求の高まり（年間約2.8%の成長寄与）
・企業による持続可能性および長期的リスク管理への注力（年間約2.7%の成長寄与）
■ 競争環境と主要企業
ESGコンサルティング市場は中程度に分散しており、上位企業で全体収益の約24%を占めています。主要企業は、グローバル展開、専門知識、統合型ESGサービスを強みに競争しています。
主な企業：
・デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（3%）
・プライスウォーターハウスクーパース インターナショナル リミテッド（3%）
透明性と説明責任を重視した事業運営への移行は、もはやグローバル企業にとって選択肢ではありません。各業界の企業は、規制の強化や投資家の期待を背景に、持続可能性、倫理的ガバナンス、社会的責任を戦略的優先事項として組み込んでいます。このような環境の中で、ESGコンサルティング市場は、複雑なフレームワーク、報告要件、そして測定可能なインパクト施策への対応を支援する重要な役割を担っています。
■ プロフェッショナルサービスにおける市場ポジション
ESGコンサルティング市場は、2030年までに250億ドルに達すると予測されており、6,3870億ドル規模が見込まれるデザイン・リサーチ・プロモーション・コンサルティングサービス市場の一部を構成しています。さらに、8,4760億ドル規模とされるプロフェッショナルサービス業界全体の中でも、持続可能な成長とリスク管理への関心の高まりにより、その重要性が増しています。
■ 企業導入と規制成熟度に支えられた地域的優位性
北米はESGコンサルティング市場をリードし、2025年の50億ドルから2030年には90億ドルに達すると予測されています。この成長は、ESGフレームワークの広範な導入、グローバルコンサルティング企業の存在、そして責任あるビジネス慣行への投資家の関心の高まりによって支えられています。
■ コンプライアンス需要が牽引する米国市場
米国は国別市場として最大規模となり、2025年の42億ドルから2030年には87億ドルに達する見込みです。気候関連開示や持続可能性報告に関する規制強化が主な成長要因です。
■ 戦略・計画サービスが市場を牽引
サービス分野の中では、戦略および計画が最大セグメントとなり、2030年までに市場の42%（約100億ドル）を占めると予測されています。企業は規制要件やステークホルダーの期待に応えるため、体系的なESGロードマップやコンプライアンス戦略、長期的な持続可能性フレームワークの構築を優先しています。
監査・検証、技術支援、サステナビリティ・マーケティングなどのサービスも拡大していますが、企業全体の変革を導くという観点から、戦略コンサルティングが中核的役割を担っています。
ESGコンサルティング市場は、直接および間接的な関与モデルにまたがり、情報技術、ヘルスケア、金融サービス、産業分野、消費財など幅広い業界で活用されています。
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■ ESGコンサルティング導入を加速する主要要因
・規制圧力およびコンプライアンス要件の増加（年間約2.9%の成長寄与）
・投資家およびステークホルダーによる持続可能性への要求の高まり（年間約2.8%の成長寄与）
・企業による持続可能性および長期的リスク管理への注力（年間約2.7%の成長寄与）
■ 競争環境と主要企業
ESGコンサルティング市場は中程度に分散しており、上位企業で全体収益の約24%を占めています。主要企業は、グローバル展開、専門知識、統合型ESGサービスを強みに競争しています。
主な企業：
・デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（3%）
・プライスウォーターハウスクーパース インターナショナル リミテッド（3%）