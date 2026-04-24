衛星用電気スラスタの世界市場2026年、グローバル市場規模（電気加熱型、静電型、電磁型）・分析レポートを発表
2026年4月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「衛星用電気スラスタの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、衛星用電気スラスタのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、衛星用電気スラスタ市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は482百万ドルと評価され、2031年には714百万ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は5.9%であり、比較的高い成長が見込まれています。また、各国の関税制度や国際的な政策の変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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衛星用電気スラスタは、衛星の軌道変更や維持、姿勢制御のために必要な推力とトルクを提供する重要な装置です。基本原理は、内部に搭載された作動流体を利用し、反作用によって外力を得ることで衛星の状態を変化させる仕組みです。
特に電気加熱方式では、電力によって推進剤を加熱し、ノズルから噴射することで推力を発生させます。この方式は構造が比較的簡単であり、コストが低く、安全性と信頼性に優れている点が特徴です。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格変動などを多角的に分析し、市場変化の要因を明確にしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握できる内容となっています。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では電気加熱型、静電型、電磁型などに分かれており、それぞれ推進効率や用途が異なります。
用途別では国家安全保障、科学および環境、商業分野に分類され、特に商業衛星の増加に伴い需要の拡大が期待されています。
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主要企業としては、Northrop Grumman、Astra、JAXA、Safran、ThrustMe、SpaceX、Aerospace Corporation、Sitael、Bellatrix Aerospace、Accion Systemsなどが挙げられます。
さらにBusek Co.Inc.やAccion Systems Inc.なども市場において重要な役割を担っています。これら企業は技術革新や新製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米は宇宙産業の発展により市場を牽引しています。
一方、アジア太平洋地域も宇宙開発の進展により今後の成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、衛星需要の増加、宇宙産業の商業化、技術革新の進展が挙げられます。
一方で、開発コストの高さや技術的な難易度が課題となっています。また、新たな推進技術の開発や小型衛星市場の拡大が新たな機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。
これにより企業は市場機会の把握や戦略立案に活用することが可能です。全体として、本市場は今後も成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「衛星用電気スラスタの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、衛星用電気スラスタのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、衛星用電気スラスタ市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は482百万ドルと評価され、2031年には714百万ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は5.9%であり、比較的高い成長が見込まれています。また、各国の関税制度や国際的な政策の変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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衛星用電気スラスタは、衛星の軌道変更や維持、姿勢制御のために必要な推力とトルクを提供する重要な装置です。基本原理は、内部に搭載された作動流体を利用し、反作用によって外力を得ることで衛星の状態を変化させる仕組みです。
特に電気加熱方式では、電力によって推進剤を加熱し、ノズルから噴射することで推力を発生させます。この方式は構造が比較的簡単であり、コストが低く、安全性と信頼性に優れている点が特徴です。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格変動などを多角的に分析し、市場変化の要因を明確にしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握できる内容となっています。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では電気加熱型、静電型、電磁型などに分かれており、それぞれ推進効率や用途が異なります。
用途別では国家安全保障、科学および環境、商業分野に分類され、特に商業衛星の増加に伴い需要の拡大が期待されています。
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主要企業としては、Northrop Grumman、Astra、JAXA、Safran、ThrustMe、SpaceX、Aerospace Corporation、Sitael、Bellatrix Aerospace、Accion Systemsなどが挙げられます。
さらにBusek Co.Inc.やAccion Systems Inc.なども市場において重要な役割を担っています。これら企業は技術革新や新製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米は宇宙産業の発展により市場を牽引しています。
一方、アジア太平洋地域も宇宙開発の進展により今後の成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、衛星需要の増加、宇宙産業の商業化、技術革新の進展が挙げられます。
一方で、開発コストの高さや技術的な難易度が課題となっています。また、新たな推進技術の開発や小型衛星市場の拡大が新たな機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。
これにより企業は市場機会の把握や戦略立案に活用することが可能です。全体として、本市場は今後も成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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