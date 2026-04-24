『ABAHOUSE for ANA』から新作が登場！旅や出張を彩る、完全オリジナルのトラベラーズセットアップスーツ ANAショッピング A-styleにて販売開始
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）は、ファッションブランド「ABAHOUSE」（アバハウス）とANAのコラボレーションシリーズ『ABAHOUSE for ANA』の新作として、トラベラーズセットアップスーツを、ANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」にて、4月20日より販売を開始しました。この販売に先んじて、スーツにも合わせやすいシボレザーリュックとトートバッグも3月24日より販売しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347892/images/bodyimage1】
■ 上品なシルエットとストレスフリーな伸縮性を両立させた、トラベラーズセットアップスーツ
機能的かつ洗練されたデザインで人気のABAHOUSEとANAのコラボレーションシリーズ『ABAHOUSE for ANA』に、トラベラーズセットアップスーツが登場です。トラベラーズセットアップスーツは型から制作した完全オリジナル商品で、移動の多いビジネスパーソンのニーズを隅々まで反映しました。高いストレッチ素材を採用し、長時間のフライトや新幹線移動でもストレスフリーな着心地を実現。また、内装ポケットを装備し、スマートフォン、パスポート、カードケースなどをスマートに収納、バッグなしで軽快な移動をサポートします。フォーマルなスーツスタイルから、Tシャツを合わせたカジュアルアップまで、自由自在にスタイリングが楽しめます。ご家庭の洗濯機で水洗いでき、厳しい夏の暑さでも快適に着ることができます。
また、2022年に販売開始し好評だったシボレザーリュックとトートバッグをリニューアルし、3月より販売。より多様なライフスタイルにフィットするよう、内装をブラッシュアップしました。こだわりのネイビーカラーで高級感のある見た目はそのままに、内装カラーを「ブルーグレー」に刷新。バッグを開けるたびに、空の旅を連想させる洗練されたカラーが目に飛び込みます。明るめのトーンにすることで、中の荷物が見つけやすいという実用性も兼ねています。しっかりとした質感ながら、毎日手に取りたくなる軽やかさが魅力です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347892/images/bodyimage2】
■ 販売チャネル
「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press0001
■ 商品概要
＜ANAオリジナル＞ABAHOUSE for ANA トラベラーズセットアップスーツ
フォーマルからカジュアルまであらゆるビジネスシーンに対応可能な完全オリジナルのトラベラーズセットアップスーツ。付属のメッシュポーチは、収納袋としてだけでなく、そのまま洗濯ネットとしても使用可能。ご家庭の洗濯機で水洗いできるイージーケアな一着です。
【価 格】 38,500円（税込）
【カラー】 ネイビー
【素 材】 ポリエステル87％、ナイロン13％ 収納袋：ポリエステル100％
【サイズ】 M、L、XL ※Mサイズの商品は順次販売予定です。
【仕 様】 ジャケット：フラップ付きポケット×2、ZIP付き内ポケット×1、
オープンポケット×4、袖あき見せボタン
パンツ：ウエストサイドゴム、両脇ポケット、両後ろポケット、
フロントファスナー、ドローコードでウエスト調整可能
【付属品】 メッシュポーチ（約）H35×W45cm
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347892/images/bodyimage3】
＜ANAオリジナル＞ABAHOUSE for ANA リュック（マルチケース付き）
同シリーズのシボレザーリュックがリニューアル。内装カラーを落ち着いたトーンのブルーグレーに刷新。洗練された都会的な印象を与えつつ、収納物が見やすい実用的な配色になっています。今回新たに、リュックと同素材の「マルチケース」が付属します（マルチケースの背面には「ABAHOUSE for ANA」の刻印入り）。
【価 格】 20,000円（税込）
【カラー】 ネイビー
【素 材】 外側：床革（スプリットレザー） 内側：ポリエステル
【サイズ】（約）H41×W30×D13cm
【容 量】（約）15L
【重 さ】（約）710g
【仕 様】 外側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2
内側：オープンポケット×3、ファスナーポケット×1、ペンホルダー×2
【付属品】 マルチケース（約）H6.5×W10cm
＜ANAオリジナル＞ABAHOUSE for ANA トートバッグ（インナーポーチクラッチバッグ＆丸形マルチケース付き）
同シリーズのシボレザートートがリニューアル。内装カラーを落ち着いたトーンのブルーグレーに刷新。洗練された都会的な印象を与えつつ、収納物が見やすい実用的な配色になっています。トートバッグと同素材の「インナーポーチクラッチバッグ」に加え、今回新たに「丸形マルチケース」が付属します（丸形マルチケースの背面には「ABAHOUSE for ANA」の刻印入り）。
【価 格】 20,000円（税込）
【カラー】 ネイビー
【素 材】 外側：床革（スプリットレザー） 内側：ポリエステル
【サイズ】（約）H28×W46×D11cm
【容 量】（約）14L
【重 さ】（約）930g
【仕 様】 外側：オープンポケット×2
内側：ファスナー付きポケット×1、オープンポケット×2、 ペンホルダー×2
【付属品】 インナーポーチクラッチバッグ（約）H21×W14.5cm
丸形マルチケース（約）直径7cm
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347892/images/bodyimage4】
■ ABAHOUSE（アバハウス）について
ABAHOUSEは「ふだんを高める服」を目指し、清潔感あふれるデザインと機能性を兼ね備え、さらにどんな時も遊び心を忘れない服づくりをしています。着るひとをより洗練された毎日へと導いていく、これからも長きにわたって愛していただけるそんな一着をご提案し続けます。
ANAショッピング A-style
＜A-style＞ https://www.astyle.jp/astyle/
「ANAショッピング A-style」は、ANAオリジナル開発商品や旅をテーマにした商品を数多く取り扱うANA公式のショッピングサイト。貯めたマイルを使って「1マイル＝1円」としてご利用いただけます。また購入金額100円（税込）につき1マイルが貯まり、ANAカードでのご購入で更にお得にマイルが貯まるほか、対象商品が5％割引価格でご利用いただけます。
【会社概要】
全日空商事は1970年、ANAの航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されました。その後、50年以上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな存在として、独自の道を歩んでいます。
[社 名] 全日空商事株式会社
[代表者] 宮川純一郎（みやがわ・じゅんいちろう）
[設 立] 1970年10月15日
[所在地] 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター TEL：03-6735-5011（代）
[資本金] 10億円
[売上高] 連結1,350億円、単体481億円（2024年度）
[株 主] ANAホールディングス株式会社
[従業員数] 連結1,906名、単体467名（2025年3月31日現在）
[U R L ] https://www.anatc.com/
＜本件に関するメディアからのお問合せは下記までお願いいたします＞
全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室 森川・込山 TEL：03-6735-5090
配信元企業：全日空商事株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347892/images/bodyimage1】
機能的かつ洗練されたデザインで人気のABAHOUSEとANAのコラボレーションシリーズ『ABAHOUSE for ANA』に、トラベラーズセットアップスーツが登場です。トラベラーズセットアップスーツは型から制作した完全オリジナル商品で、移動の多いビジネスパーソンのニーズを隅々まで反映しました。高いストレッチ素材を採用し、長時間のフライトや新幹線移動でもストレスフリーな着心地を実現。また、内装ポケットを装備し、スマートフォン、パスポート、カードケースなどをスマートに収納、バッグなしで軽快な移動をサポートします。フォーマルなスーツスタイルから、Tシャツを合わせたカジュアルアップまで、自由自在にスタイリングが楽しめます。ご家庭の洗濯機で水洗いでき、厳しい夏の暑さでも快適に着ることができます。
また、2022年に販売開始し好評だったシボレザーリュックとトートバッグをリニューアルし、3月より販売。より多様なライフスタイルにフィットするよう、内装をブラッシュアップしました。こだわりのネイビーカラーで高級感のある見た目はそのままに、内装カラーを「ブルーグレー」に刷新。バッグを開けるたびに、空の旅を連想させる洗練されたカラーが目に飛び込みます。明るめのトーンにすることで、中の荷物が見つけやすいという実用性も兼ねています。しっかりとした質感ながら、毎日手に取りたくなる軽やかさが魅力です。
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■ 販売チャネル
「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press0001
■ 商品概要
＜ANAオリジナル＞ABAHOUSE for ANA トラベラーズセットアップスーツ
フォーマルからカジュアルまであらゆるビジネスシーンに対応可能な完全オリジナルのトラベラーズセットアップスーツ。付属のメッシュポーチは、収納袋としてだけでなく、そのまま洗濯ネットとしても使用可能。ご家庭の洗濯機で水洗いできるイージーケアな一着です。
【価 格】 38,500円（税込）
【カラー】 ネイビー
【素 材】 ポリエステル87％、ナイロン13％ 収納袋：ポリエステル100％
【サイズ】 M、L、XL ※Mサイズの商品は順次販売予定です。
【仕 様】 ジャケット：フラップ付きポケット×2、ZIP付き内ポケット×1、
オープンポケット×4、袖あき見せボタン
パンツ：ウエストサイドゴム、両脇ポケット、両後ろポケット、
フロントファスナー、ドローコードでウエスト調整可能
【付属品】 メッシュポーチ（約）H35×W45cm
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＜ANAオリジナル＞ABAHOUSE for ANA リュック（マルチケース付き）
同シリーズのシボレザーリュックがリニューアル。内装カラーを落ち着いたトーンのブルーグレーに刷新。洗練された都会的な印象を与えつつ、収納物が見やすい実用的な配色になっています。今回新たに、リュックと同素材の「マルチケース」が付属します（マルチケースの背面には「ABAHOUSE for ANA」の刻印入り）。
【価 格】 20,000円（税込）
【カラー】 ネイビー
【素 材】 外側：床革（スプリットレザー） 内側：ポリエステル
【サイズ】（約）H41×W30×D13cm
【容 量】（約）15L
【重 さ】（約）710g
【仕 様】 外側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2
内側：オープンポケット×3、ファスナーポケット×1、ペンホルダー×2
【付属品】 マルチケース（約）H6.5×W10cm
＜ANAオリジナル＞ABAHOUSE for ANA トートバッグ（インナーポーチクラッチバッグ＆丸形マルチケース付き）
同シリーズのシボレザートートがリニューアル。内装カラーを落ち着いたトーンのブルーグレーに刷新。洗練された都会的な印象を与えつつ、収納物が見やすい実用的な配色になっています。トートバッグと同素材の「インナーポーチクラッチバッグ」に加え、今回新たに「丸形マルチケース」が付属します（丸形マルチケースの背面には「ABAHOUSE for ANA」の刻印入り）。
【価 格】 20,000円（税込）
【カラー】 ネイビー
【素 材】 外側：床革（スプリットレザー） 内側：ポリエステル
【サイズ】（約）H28×W46×D11cm
【容 量】（約）14L
【重 さ】（約）930g
【仕 様】 外側：オープンポケット×2
内側：ファスナー付きポケット×1、オープンポケット×2、 ペンホルダー×2
【付属品】 インナーポーチクラッチバッグ（約）H21×W14.5cm
丸形マルチケース（約）直径7cm
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347892/images/bodyimage4】
■ ABAHOUSE（アバハウス）について
ABAHOUSEは「ふだんを高める服」を目指し、清潔感あふれるデザインと機能性を兼ね備え、さらにどんな時も遊び心を忘れない服づくりをしています。着るひとをより洗練された毎日へと導いていく、これからも長きにわたって愛していただけるそんな一着をご提案し続けます。
ANAショッピング A-style
＜A-style＞ https://www.astyle.jp/astyle/
「ANAショッピング A-style」は、ANAオリジナル開発商品や旅をテーマにした商品を数多く取り扱うANA公式のショッピングサイト。貯めたマイルを使って「1マイル＝1円」としてご利用いただけます。また購入金額100円（税込）につき1マイルが貯まり、ANAカードでのご購入で更にお得にマイルが貯まるほか、対象商品が5％割引価格でご利用いただけます。
【会社概要】
全日空商事は1970年、ANAの航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されました。その後、50年以上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな存在として、独自の道を歩んでいます。
[社 名] 全日空商事株式会社
[代表者] 宮川純一郎（みやがわ・じゅんいちろう）
[設 立] 1970年10月15日
[所在地] 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター TEL：03-6735-5011（代）
[資本金] 10億円
[売上高] 連結1,350億円、単体481億円（2024年度）
[株 主] ANAホールディングス株式会社
[従業員数] 連結1,906名、単体467名（2025年3月31日現在）
[U R L ] https://www.anatc.com/
＜本件に関するメディアからのお問合せは下記までお願いいたします＞
全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室 森川・込山 TEL：03-6735-5090
配信元企業：全日空商事株式会社
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