光ファイバー市場は、2030年に向けたデジタルインフラ投資の加速により成長を加速
帯域幅需要、ネットワークの近代化、データ集約型エコシステムの拡大を背景に、業界は新たな成長段階へ移行しています
デジタルエコシステムの急速な進化により、通信ネットワークにはこれまでにないレベルで高速性、信頼性、拡張性が求められています。企業、政府、消費者がリアルタイム接続への依存を強める中、光ファイバー技術は現代の通信インフラの中核となっています。この変化に対応する形で、光ファイバー市場は進化を続けており、ブロードバンドの拡大、次世代通信インフラの整備、高容量データ通信ニーズの高まりによって支えられています。
■ 市場規模・成長率およびテクノロジー分野における役割
光ファイバー市場は2030年までに130億ドルに達すると予測されており、1,0180億ドル規模が見込まれる通信ハードウェア市場の中で重要な役割を担っています。さらに、13,8070億ドル規模とされる情報技術産業全体においても、高速通信を実現する基盤技術として不可欠な存在です。
市場は年平均成長率9%で成長すると予測されており、インフラ投資の継続と高帯域通信システムへの依存の高まりがその背景にあります。
■ ブロードバンド拡張とデジタル施策による地域的リーダーシップ
アジア太平洋地域は光ファイバー市場をリードし、2025年の30億ドルから2030年には50億ドルに達すると予測されており、年平均成長率は10%です。この成長は、積極的なブロードバンド展開、FTTH（ファイバー・トゥ・ザ・ホーム）ネットワークの拡大、通信インフラへの投資増加によって支えられています。
中国、インド、日本などではハイパースケールデータセンターの急増も見られ、光ファイバー需要をさらに押し上げています。デジタルアクセス改善に向けた政府主導の取り組みも、都市部および地方での導入を加速させています。
■ 通信インフラ投資と5G展開が支える国別成長
米国は最大の国別市場となり、2025年の20億ドルから2030年には30億ドルに成長（年平均成長率9%）すると見込まれています。全国規模の5G展開を支える通信インフラ投資が市場拡大を牽引しています。
また、クラウドサービスプロバイダーや企業ネットワークからの需要増加により、データセンターや企業環境での光ファイバー導入も進んでいます。さらに、政府の資金支援プログラムにより、未整備地域でのブロードバンドアクセスも改善されています。
■ 長距離データ伝送ニーズが支える製品セグメントの優位性
シングルモードファイバーは市場の主流となり、2030年までに約71%（約90億ドル）を占めると予測されています。長距離かつ大容量のデータ伝送能力により、通信バックホール、ブロードバンドネットワーク、データセンター接続に不可欠です。
マルチモードやプラスチック光ファイバーも特定用途で活用されていますが、大規模通信インフラではシングルモードが主流です。
市場は設置形態（地下、海底、架空）や用途（通信・非通信）でも分類されており、通信、石油・ガス、医療、輸送など多様な業界で利用されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347860/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347860/images/bodyimage2】
■ 市場成長を加速する主要要因
・高速インターネットおよびブロードバンド需要の増加（年間約3.1%の成長寄与）
デジタルエコシステムの急速な進化により、通信ネットワークにはこれまでにないレベルで高速性、信頼性、拡張性が求められています。企業、政府、消費者がリアルタイム接続への依存を強める中、光ファイバー技術は現代の通信インフラの中核となっています。この変化に対応する形で、光ファイバー市場は進化を続けており、ブロードバンドの拡大、次世代通信インフラの整備、高容量データ通信ニーズの高まりによって支えられています。
■ 市場規模・成長率およびテクノロジー分野における役割
光ファイバー市場は2030年までに130億ドルに達すると予測されており、1,0180億ドル規模が見込まれる通信ハードウェア市場の中で重要な役割を担っています。さらに、13,8070億ドル規模とされる情報技術産業全体においても、高速通信を実現する基盤技術として不可欠な存在です。
市場は年平均成長率9%で成長すると予測されており、インフラ投資の継続と高帯域通信システムへの依存の高まりがその背景にあります。
■ ブロードバンド拡張とデジタル施策による地域的リーダーシップ
アジア太平洋地域は光ファイバー市場をリードし、2025年の30億ドルから2030年には50億ドルに達すると予測されており、年平均成長率は10%です。この成長は、積極的なブロードバンド展開、FTTH（ファイバー・トゥ・ザ・ホーム）ネットワークの拡大、通信インフラへの投資増加によって支えられています。
中国、インド、日本などではハイパースケールデータセンターの急増も見られ、光ファイバー需要をさらに押し上げています。デジタルアクセス改善に向けた政府主導の取り組みも、都市部および地方での導入を加速させています。
■ 通信インフラ投資と5G展開が支える国別成長
米国は最大の国別市場となり、2025年の20億ドルから2030年には30億ドルに成長（年平均成長率9%）すると見込まれています。全国規模の5G展開を支える通信インフラ投資が市場拡大を牽引しています。
また、クラウドサービスプロバイダーや企業ネットワークからの需要増加により、データセンターや企業環境での光ファイバー導入も進んでいます。さらに、政府の資金支援プログラムにより、未整備地域でのブロードバンドアクセスも改善されています。
■ 長距離データ伝送ニーズが支える製品セグメントの優位性
シングルモードファイバーは市場の主流となり、2030年までに約71%（約90億ドル）を占めると予測されています。長距離かつ大容量のデータ伝送能力により、通信バックホール、ブロードバンドネットワーク、データセンター接続に不可欠です。
マルチモードやプラスチック光ファイバーも特定用途で活用されていますが、大規模通信インフラではシングルモードが主流です。
市場は設置形態（地下、海底、架空）や用途（通信・非通信）でも分類されており、通信、石油・ガス、医療、輸送など多様な業界で利用されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347860/images/bodyimage1】
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■ 市場成長を加速する主要要因
・高速インターネットおよびブロードバンド需要の増加（年間約3.1%の成長寄与）