日本発祥の老舗総合自転車ブランドFUJIより「ALTERR SWJP」が待望のオンライン予約受注開始
日本発祥の老舗総合自転車ブランド「FUJI（フジ）」より、新たにリリース予定の「ALTERR SWJP」がFUJIの公式オンラインストアとしても機能しているオンラインプラットフォーム『SHIFTA』にてこの度、予約受注販売を実施することが決定いたしました。
特別な限定車両ゆえの少量生産となり、再生産の予定はございません。
ご検討中の方はぜひこの機会をご利用ください。
ALTERR SWJP
ロサンゼルスを拠点に活動するSean Wotherspoonと、東京を拠点に活動するUchiがCOデザイナー・COクリエイティヴディレクターを兼任するアパレルレーベル「SWJP」。
本プロジェクトでは、1980年代～90年代にかけて大きな影響力を誇ったATB文化の空気感を現代に落とし込んだFUJIの「ALTERR」をベースに、SWJPを象徴する巧みなカラーブロックでアレンジ。
これまでも膨大なヴィンテージアーカイブを元に新たなプロダクトを生み出してきた彼ららしく、黄金期に各メーカーが個性を競い合う中で多用されていた、車体の前後で異なる色がグラデーションにて交わる「フェードカラー」をリファレンスし、ALTERRの1stカラーとなるNight Clubカラーを起点に、ブルー・パープル・グリーン・ピーチといったSWJPらしいカラーブロックへと滑らかなグラデーションで切り替え。前後で全く異なる雰囲気を持つ大胆な一台に仕上げています。
さらにハンドル周りには、近年のOLD MTBトレンドと共に急速な再評価がすすむブルムースハンドルバーや、現在もなお国内製造を貫くOGK製グリップを標準で採用。SWJPグラフィックが盛り込まれたステッカーシートまで付属する、特別な仕様となっています。
▼オンライン予約・製品についての詳細は、下記FUJI公式サイトよりご覧ください。
https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/974/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347886/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347886/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347886/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社アキボウ
特別な限定車両ゆえの少量生産となり、再生産の予定はございません。
ご検討中の方はぜひこの機会をご利用ください。
ALTERR SWJP
ロサンゼルスを拠点に活動するSean Wotherspoonと、東京を拠点に活動するUchiがCOデザイナー・COクリエイティヴディレクターを兼任するアパレルレーベル「SWJP」。
本プロジェクトでは、1980年代～90年代にかけて大きな影響力を誇ったATB文化の空気感を現代に落とし込んだFUJIの「ALTERR」をベースに、SWJPを象徴する巧みなカラーブロックでアレンジ。
これまでも膨大なヴィンテージアーカイブを元に新たなプロダクトを生み出してきた彼ららしく、黄金期に各メーカーが個性を競い合う中で多用されていた、車体の前後で異なる色がグラデーションにて交わる「フェードカラー」をリファレンスし、ALTERRの1stカラーとなるNight Clubカラーを起点に、ブルー・パープル・グリーン・ピーチといったSWJPらしいカラーブロックへと滑らかなグラデーションで切り替え。前後で全く異なる雰囲気を持つ大胆な一台に仕上げています。
さらにハンドル周りには、近年のOLD MTBトレンドと共に急速な再評価がすすむブルムースハンドルバーや、現在もなお国内製造を貫くOGK製グリップを標準で採用。SWJPグラフィックが盛り込まれたステッカーシートまで付属する、特別な仕様となっています。
▼オンライン予約・製品についての詳細は、下記FUJI公式サイトよりご覧ください。
https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/974/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347886/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347886/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347886/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社アキボウ
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