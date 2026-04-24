半額多数！4月24日(金)よりBODYMAKER公式直営サイト・直営店舗で 「ゴールデンウィークSALE」を開催!
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
BODYMAKER（ボディメーカー）は、公式直営サイトおよび直営店舗（一部セール内容は違います）で4月24日(金)から5月7日(木)まで（店舗は5月24日(日)まで）開催いたします。新作・旧作アイテムを超お買得な価格でご提供します。新作はもちろんお得な在庫処分目玉アイテムを多数掲載。注目アイテムの一例を紹介すると、夏の定番「人気のＴシャツ」が2点目半額！１点目\2,200+２点目\1,100＝合計2点で\3,300とまとめ買いが超お買得！またランニングやウォーキングに活躍する新作ウエア「RX DRY TECH ハーフスリーブ３昇華・ノースリーブ昇華が\5,500 →\4,500（1,000円引き）、猛暑を乗り切れ！-5.5℃冷却インナーウエア「クール・リフレッシャー」など機能性シャツALL\1,990などバラエティなラインナップ。今回も送料無料商品多数あり、また好評の「Spring Summer Collection」も同時開催中！ぜひ、ゴールデンウィークは、BODYMAKER公式直営サイト・直営店舗ともお待ちしております。
■ゴールデンウィークセールはこちら
https://www.bodymaker.jp/shop/e/egw
■BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347897/images/bodyimage1】
▼店舗開催「GW SALE」チラシ ぜひお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347897/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347897/images/bodyimage3】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
BODYMAKER（ボディメーカー）は、公式直営サイトおよび直営店舗（一部セール内容は違います）で4月24日(金)から5月7日(木)まで（店舗は5月24日(日)まで）開催いたします。新作・旧作アイテムを超お買得な価格でご提供します。新作はもちろんお得な在庫処分目玉アイテムを多数掲載。注目アイテムの一例を紹介すると、夏の定番「人気のＴシャツ」が2点目半額！１点目\2,200+２点目\1,100＝合計2点で\3,300とまとめ買いが超お買得！またランニングやウォーキングに活躍する新作ウエア「RX DRY TECH ハーフスリーブ３昇華・ノースリーブ昇華が\5,500 →\4,500（1,000円引き）、猛暑を乗り切れ！-5.5℃冷却インナーウエア「クール・リフレッシャー」など機能性シャツALL\1,990などバラエティなラインナップ。今回も送料無料商品多数あり、また好評の「Spring Summer Collection」も同時開催中！ぜひ、ゴールデンウィークは、BODYMAKER公式直営サイト・直営店舗ともお待ちしております。
■ゴールデンウィークセールはこちら
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▼店舗開催「GW SALE」チラシ ぜひお立ち寄りください。
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