一般社団法人 IT資産管理評価認定協会(SAMAC)は、IT資産管理(ITAM)およびソフトウェア資産管理(SAM)に関する最新情報を共有するイベント「ITAM World 2026」を、2026年6月5日(金) に東京・西新宿で開催いたします。

「ITAM World」は2011年より毎年開催しており、本年で16回目を迎える日本最大級のIT資産管理の専門イベントです。IT部門、情報システム部門、経営企画、監査・コンプライアンス部門など、幅広い層の実務担当者が参加しています。

本年の基調講演には、一般社団法人ソフトウェア協会 理事 板東直樹 氏をお迎えし、「ランサムウェア対策におけるデバイス管理の重要性」をテーマにご講演いただきます。

板東氏ご自身の実体験に基づくランサムウェア対応の知見を交え、被害を防止・最小化するために不可欠なデバイス管理の要点を解説いただく予定です。





また、SAMACワーキンググループによる活動報告をはじめ、以下のような最新トピックを幅広くご紹介します。

・IT資産管理・ソフトウェア資産管理の実務者が本音で話すパネルディスカッション

・クラウド環境におけるライセンス管理・コスト管理手法

・各種ITAM／SAM関連ツール・サービスの最新動向

IT資産管理・ソフトウェア資産管理の新規導入を検討されている組織はもちろん、既存体制の高度化・改善を検討されている方々にも、実務に直結する有益な情報を提供いたします。





ITAM World 2026の詳細は以下のURLよりご確認ください。

https://samac.oatnd.com/itam-world-2026





ご来場のお客様には人気が高まっているSAMACが開催する公認ライセンスマネージャーや公認ITAMコンサルタント研修の無償チケットを抽選でプレゼントさせていただきます。









■開催概要

開催日時： 2026年6月5日(金)10：00～17：00(9：30開場)

開催場所： ベルサール新宿グランドコンファレンスセンター

東京都新宿区西新宿8-17-1 ベルサール新宿グランド 5F

URL ： https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shinjuku/bs_shinjukugrand/









■申込先：以下URLよりお手続きをお願いいたします。

【ITAM World 2026】

https://samac.oatnd.com/itam-world-2026

聴講をご希望される場合はお申込みをお願い申し上げます。

参加費： 無料(事前登録が必要です)

定員 ： 300名