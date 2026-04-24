サステナブル素材「SHOKAYヤク」の普及やマインドフルなライフスタイルを提案するコンテンツ事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)」(運営：ダブルツリー株式会社、本社：北海道札幌市、代表：林 民子)は、メディアプラットフォーム「note」にて、新連載マガジン『森と畑と。ときどき。。ニセコ編』を2026年4月より公開しました。

札幌とニセコを行き来する2拠点暮らしを軸に、畑づくり、森林セラピーなど、「おくすりファーム」の日々を、飾らない言葉で綴っていきます。





森と畑と。ときどき。。 おくすりファーム通信





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■ 連載の背景：消費から「再生(Regenerative)」へ

2019年、東京・青山と鎌倉を拠点としていた代表・林民子は、活動の場を北海道の札幌とニセコへ移しました。





米国認定の森林セラピーガイド資格を持ち、30年以上にわたり自然農法やヨガ・瞑想を実践してきた林が、自ら土を耕し、森を歩く中で得た「心身の回復」と「暮らしの再生」を実体験ととも言語化します。

本連載では、年を重ねることを恐れるのではなく、深く豊かに熟成していく視点-加齢(Aging)を、賢く深まること(Saging)と捉え直す-新しい人生設計のヒントを提案します。









■ 5つの主要テーマ

1) ニセコに種を蒔く日：

リジェネラティブな畑づくりと、心身の癒しの相関関係





2) 森の処方箋：

森林セラピーを通じた「自分を取り戻す」セルフケアの記録





3) 「おくすりファーム」の胎動：

ニセコで準備中の一棟貸しリトリートコテージ構想と準備の記録





4) 札幌・ニセコ暮らしのガイド：

DGBHの視点で選ぶ、北海道のおすすめ体験と「デスティネーション・スポット」





5) 新しい扉(Saging)：

50代からの人生をどう豊かに再設計するか、実体験に基づく提案









■ 準備中の拠点「おくすりファーム」について

北海道ニセコ町を拠点とする「おくすりファーム」は、土壌、自己、そして社会を豊かに再生（Regenerative）するための実験拠点です。





◎提供予定プログラム：

畑づくり体験、森林セラピーウォーク、ヨガ、瞑想、

SHOKAYのヤク毛糸を使ったマインドフル・ニッティングなど





◎施設形態：

一棟貸しリトリートコテージ(宿泊・ワークショップ)









■ マガジン概要

◎ 名称：森と畑と。ときどき。。ニセコ編

◎ 著者：林 民子(Tamiko Hayashi)

◎ プラットフォーム：note(ノート)

◎ URL： https://note.com/dgbh/m/ma1372ae673c0









■SHOKAYについて

世界で初めて「ヤク」素材に特化したリジェネラティブ・マテリアルブランド。2006年、ハーバード大学ケネディスクールで国際協力を学ぶ2人の女学生が、チベット族の貧困問題解決に挑むべく立ち上げたソーシャルビジネスです。エシカル・ニットのパイオニアとして、創業の物語は書籍『世界を変えるオシゴト』(講談社、2010年)にまとめられています。

ヤクの毛は1頭あたり年間わずか100gしか採取できない希少素材。カシミヤをしのぐ保温性を持ちながら通気性・柔軟性にも優れ、毛玉になりにくいのが特徴。完全なトレーサビリティを確保しながら上質なニット製品と毛糸を生産・販売し、国連SDGs17目標のうち12目標の達成に貢献しています。

URL： http://shokay.jp









■DGBHについて

2010年、表参道ヒルズにてSHOKAYを軸としたエシカルなライフスタイルを提案する1年間限定のセレクトショップ「DGBH(DoGood, BeHappy!)」をプロデュース。以来「マインドフルな暮らしを楽しみながら、幸せに生きる」をコンセプトに、セミナーや旅の企画・運営、商品企画・開発、コンテンツ制作など多岐にわたる事業を展開。現在はnoteにて【Happy Closet～マインドフル・スタイルのABC / 服が福を招く、幸せなクローゼットの作り方。】を連載中。

URL： https://note.com/dgbh/m/m43a5d530f1fc









■会社概要

会社名 ：ダブルツリー株式会社

所在地 ：北海道札幌市中央区

代表取締役：林 民子(はやし たみこ)

設立 ：2008年7月8日

主な事業 ：(1)ヤク素材エシカルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」日本総代理店

(2)コンテンツ企画制作事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)」

「Mindful Style × Happy Closet」をテーマにセミナー・

旅企画の運営、商品開発、コンテンツ制作・情報発信を展開。

(3)バケーション・ワーケーションハウス事業

北海道ニセコ町にて森林セラピー×リトリートを組み合わせた

一棟貸しコテージ「おくすりファーム」(準備中)。









■代表取締役プロフィール 林 民子(はやし たみこ)

外資系エンターテインメント会社、VOGUE NIPPON発行出版社、欧米ファッションブランドの広報を経て、2007年にNPO法人「ソーシャルコンシェルジュ」を設立。いち早くエシカルファッションの普及に取り組み、10年にわたって活動を牽引。2008年よりSHOKAY日本代表に就任。30年以上にわたりヨガと瞑想を実践し、龍村式健康ヨガ指導者養成講座修了。臨床瞑想法指導者養成講習終了。米国森林セラピーガイドの資格を取得。長野県信濃町認定「森林メディカルトレーナー」養成講座も修了し、信濃町森林療法研究会「ひとときの会」会員。Hokkaido木村秋則自然栽培農学校卒業。曳地義治＆トシ 夫妻の「オーガニック・ガーデン・マイスター講座」終了。パーマカルチャー創設者の一人、David HolmgrenによるPermaculture Design Course 終了。現在は北海道ニセコ町にて、森林セラピープログラムを提供する一棟貸しリトリートコテージ「おくすりファーム」を準備中。自身のインスタグラムでは、札幌とニセコでの北海道2拠点暮らしの日々を発信している。





URL ： https://www.instagram.com/tamikohayashi/

Instagram： @tamikohayashi









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