音符をレイアウト♪メロディを楽しむトートバッグ





雑貨・アパレルメーカーのALrT.TOKYO（アルトトウキョウ）有限責任事業組合（東京都葛飾区柴又）はトートバッグとピンバッジを組み合わせて楽しむマッピングバッグ[PLAY]シリーズの最新作として「ソングのトート」を2026年4月下旬に発売する。





五線譜がプリントされたコットンのトートバッグにト音記号や8分音符のピンバッジをレイアウト。シンプルな楽譜をトートバッグに表現する事が出来る。ピンバッジのアクセサリーはマットなアクリル素材を使用。楽譜にマッチしたシックな雰囲気がおしゃれ。

ピンバッジ4個で構成される「シンプルセット」とヘ音記号調のアクセサリーや半音記号も含めたピンバッジ8個で構成される「デラックスセット」の2種をSとM、２サイズのトートバッグで計4種展開する。





＊文字やピンバッジの形を変更してのコラボレーションも対応可能。

＊意匠権申請済み





・仕様





【デラックスセット】

付属品：ピンバッジ7個付き

・ト音記号風

・ヘ音記号風（ボールチェーン付き）

・8分音符（下第1線）

・8部音符×２

・8部音符（上）

・シャープ

・フラット

デラックスセット・Sサイズ：\3,420（税抜）

デラックスセット・Mサイズ：\3,570（税抜）

＊写真はMサイズ





【シンプルセット】

付属品：ピンバッジ4個付き

・ト音記号調アクセサリー

・8分音符（下第1線）

・8部音符

・8部音符（上）

シンプル・Sサイズ：\2,700（税抜）

シンプル・Mサイズ：\2,850（税抜）

＊写真はSサイズ





ボディサイズ：S,Mの2種cm

Sサイズ H25×W32×D10cm

Mサイズ H37×W36×D12cm





＊各種 簡易底敷付き

COTTON 100%/MADE IN CHINA





パーツ一式（デラックスセット）

アクリル黒（マット）5ｍｍ・透明アクリル3ｍｍ

各種ピンバッジは別途単品発売も予定。









・マッピングバッグ（Mapping Bag）シリーズについて









「ピンバッジとトートバッグを組み合わせて楽しむ」

トートバッグのボディをキャンバスに見立て、ピンバッジでマッピングするマッピングバッグシリーズは”万年カレンダー”、”柴又地図”の２種類で2013年に登場。以降、”世界地図””平和”など普遍性のあるテーマを軸に商品を展開してきました。プリントされたバッグとピンバッジの組み合わせならではの楽しさとキャッチーなデザイン性が特徴です。また、トートバッグは型からオリジナルで制作したMADE IN JAPANが特徴です。





【マッピングバッグ PLAY シリーズ】

２０１９年より展開している「プレイ」シリーズは更に遊びの要素にフォーカスしたカテゴリーです。「〇×ゲームのトート」は世界的なデザインアワードのiFデザインアワード2023を受賞。「ソングのトート」はこちらのカテゴリーのシリーズ製品です。





主に軸回転するピンバッジの特性を活かした楽しい製品群です（＊車輪トートはピンバッジではありません）。





【コラボシリーズ】





その機能とデザイン性を活かした企業コラボなども展開しております。

実用新案登録第3184210号（マッピングバッグシリーズ）





ALrT.TOKYO（アルトトウキョウ）について

■ALrT.TOKYO有限責任事業組合

２００６年創業のメーカー。ブランド「ALrT.TOKYO PRODUCTS」として、アイデアとデザインを融合した 独自性の高い商品開発を続けています。全ての製品を代表の半澤裕一が企画・デザインし、これまでに木製の文具・雑貨・玩具シリーズやピンバッジとトートバッグを組み合わせた マッピングシリーズを中心に展開。

文具・雑貨シリーズの長さの測れるテープカッター他が2010 年代に多くのTV や雑誌などに取り上げられ話題となりました。





また、２００８年から東京の葛飾柴又にてショップ＆ショールーム「ALrT.TOKYO : EAST END」を運営。店舗では前述のプロダクトシリーズとは別で柴又Tシャツなどの独自の柴又グッズや地元葛飾のショップやクリエイターとコラボしたご当地グッズを展開。柴又のショップも多くのテレビや雑誌で紹介して頂いております。





受賞歴：iF デザイン賞2023（バッグ「〇×ゲームのトート」）、iF デザイン賞2015（テープカッター「テープディスタンサーC」）、iF デザイン賞2018（積み木「ゼブロ」）、グッド・トイ2019（積み木「ゼブロ」）