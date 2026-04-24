ＪＡ全農は、直営飲食店舗「みのりカフェアミュプラザ博多」で４月２７日（月）～５月１０日（日）の１４日間、開業５周年を記念し、旬の福岡県産食材をふんだんに使用した特別メニューを提供します。 当店は、ＪＡ糸島産直市場「伊都菜彩」などから直送される福岡県産の野菜をふんだんに使用した定食やスープカレーを提供しています。 フェアでは、福岡県のブランド和牛「博多和牛」や「博多あまおう」、貯蔵でしっかりと熟成され酸味がやわらいだ甘夏など福岡県産食材を使用した期間限定の定食・スイーツメニューを提供します。 旬の福岡県産農産物はＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「博多うまかショップ」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c8001） 【フェア概要】 １．期 間：令和８年４月２７日（月）～５月１０日（日） ２．実施店舗：みのりカフェ アミュプラザ博多店 （福岡市博多区博多駅中央街1-1アミュプラザ博多 B1F） ※詳細はhttps://www.minoriminoru.jp/hakata/をご覧ください